Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы, заявил на брифинге представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Из этого уже у нас некоторые начинают делать выводы, что поддержка Украины рухнула. А надо бы говорить исключительно о том, что демократы и республиканцы внутриамериканский бюджет делят. Это внутренние разборки. Как договорятся, сразу дадут Украине помощь.

У нас вообще, я вижу, возникла не очень удачная тенденция праздновать перелом, или даже говорить о скорой победе. Причём, зачастую разговоры об этом ведутся на основе каких-то заявлений западных политиков или публикаций в западной прессе.

Вот немцы пишут, что, дескать Россия обыграла Украину в гонке БПЛА. На самом деле это далеко не так. И ударные дроны, и FPV дроны для наших военных составляют очень серьёзную проблему. Вражеские FPV летят до 30 километров, и даже тыл сейчас место не самое безопасное. Сильный и эффективные системы окопной РЭБ нашей армии очень и очень нужны. Но на основании статьи в немецкой прессе, иные эксперты у нас впадают в состояние возбуждения и говорят о переломе.

Этот лишь один пример. А их десятки. Вот, скажем, пишут что ВСУ не хватает снарядов а у нас их много. Это так. Но военная промышленность Европы и США тоже постепенно раскручивается. То есть сейчас, Западу надо просто выиграть время. И они понятно как будут это делать. Они поменяют украинцев как боевое мясо на отсрочку. Если Запад сможет то сформирует бригады легкой пехоты, которыми заткнет фронт.

Запад по-прежнему, весьма серьезно настроен или победить в украинской войне, или максимально долго вести её, чтобы попытаться сколь возможно ослабить Россию. То есть просто так взять и бросить проект никто не намеревается. На фронте, что-то никому не заметно, что у противника боевой дух упал или что воевать ВСУ более не готовы. Воюют. Дроны применяют довольно эффективно и массово. В Крынках держатся. И людей туда переправляют. Не все доплывают, это да. Но те, кто добрались тоже не спешат оружие бросать, даже если и не хотят воевать.

Пропаганда там работает четко. Схваченным на улицах мужикам, вливают в уши, что в Росси по личному приказу Путина уже призывников похватали, что у русни резервы кончились. А Китай и вовсе последний газ забрал за три копейки. На Украине тотальный информационный вакуум, потому нет особенно выгорания от войны, многие думают, что чуть поднажать надо, и всё, в Москву на танках въедем.

Запад это вполне устраивает.

Мы, безусловно, победим. 2024 год будет переломный. Это не обсуждается. Но переломный, еще не победный. Преждевременные победные реляции всегда вредны. Нам это стоит особенно помнить.

Андрей Медведев



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. США прекратили поставки оружия Украине из-за отсутствия бюджетных средств, но это временно и связано с внутриполитическими причинами.

2. Нельзя делать поспешных выводов о том, что поддержка Украины Западом прекратилась.

3. Не стоит праздновать перелом в войне и говорить о скорой победе на основании заявлений западных политиков.

4. У России сохраняются серьезные проблемы, в частности с беспилотниками противника.

5. Запад сохраняет решимость победить в этой войне или максимально ослабить Россию.

6. ВСУ продолжают сражаться, несмотря на проблемы.

Вывод:

Несмотря на временные трудности с поставками оружия, Запад не собирается прекращать поддержку Украины. У России сохраняются серьезные проблемы в войне, поэтому говорить о скорой победе преждевременно. 2024 год станет переломным, но до полной победы предстоит ещё много работы. Необходимо избегать излишнего шапкозакидательства и трезво оценивать ситуацию.