Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что по решению президента России Владимира Путина запущен механизм национализации ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» после ЧП с отоплением в жилых домах.

Об этом он рассказал в ходе заседания регионального правительства.

По словам Воробьёва, остановка котельной и её заморозка, как случилось на заводе, ведёт за собой сложные оперативные мероприятия.

«После вскрытия этой информации по решению президента сегодня запущен механизм национализации завода… Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — приводит его слова телеканал «360».

Ранее стало известно, что заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.

https://russian.rt.com/russia/news/1255586-zavod-podolsk-nacionalizaciya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop – цинк

В России еще есть много предприятий связанных с оборонкой, которые необходимо национализировать для нормальной работы. Особенно в условиях войны, которая требует дальнейшего наращивания мощностей нашего ВПК, который потянет за собой развитие целого ряда смежных отраслей.

Интересно, если бы не ситуация с отоплением, дошло бы дело до национализации?

