Климовский патронный завод национализируют
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что по решению президента России Владимира Путина запущен механизм национализации ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» после ЧП с отоплением в жилых домах.
Об этом он рассказал в ходе заседания регионального правительства.
По словам Воробьёва, остановка котельной и её заморозка, как случилось на заводе, ведёт за собой сложные оперативные мероприятия.
«После вскрытия этой информации по решению президента сегодня запущен механизм национализации завода… Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — приводит его слова телеканал «360».
Ранее стало известно, что заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.
https://russian.rt.com/russia/news/1255586-zavod-podolsk-nacionalizaciya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop – цинк
В России еще есть много предприятий связанных с оборонкой, которые необходимо национализировать для нормальной работы. Особенно в условиях войны, которая требует дальнейшего наращивания мощностей нашего ВПК, который потянет за собой развитие целого ряда смежных отраслей.
Интересно, если бы не ситуация с отоплением, дошло бы дело до национализации?
…$$- pRivet -$$…
_ В России,вот-ТАК-то-вот,
В ЧАСТНЫХ лапах – ПАТРОННЫЙ завод!
* а СКОЛЬКО инОГО ПОДОБНОГО,,,
но “ЭТО” – из категории НЕУДОБНОГО…
* ЗАВИСИТ от какОЙто кательной -
ТОТ ПАТРОННЫЙ завод,вот ТАК-ТО вот!
* а ведь ТАКИХ мест В россии – НАВАЛОМ!
…Этим ФАКТОМ – власти рф – ПО “сусалам”…
_ НАДО было Путину ВМЕШАТЬСЯ,
чтобы ситуация ТАМ – начала МЕНЯТЬся!
(больше “НЕЧЕМ” _ Путину Заняться…)
* и ТАК во-всём – ЧАСТНЫЕ-лапы КРУГОМ….
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 10-1-24.
Собственность -это священная корова при КАПИТАЛИЗМЕ..А в России с 1990гг узаконенный Конституцией капитализм невменяемый вы наш баптист..В КАНАДЕ по-другому ??-можно прийти и отобрать заводик??
Священная корова -это когда за нарушение строго карают смертью тех,кто нарушает в их мире ТРНК и подобных.Президент -гарант Конституции!!!он не имеет права и должен быть наказан за нарушение !!!
ПАРАДОКС ??Помните у Фургала отбирали бизнес -город бастовал,ходил с плакатами больше месяца,за капиталиста?? Тогда вы возмущались по иному поводу..ВАша правда никому здесь не нужна ,её везде по горло..Но вы не рассказали ,как хорошо в вашей капиталистической КАнаде хорошо Насколько капитализм там лучше ,чем в России..???ВЧера слышали про Францию-армия гомосеков во главе Презиком гомосеком возглавили страну ,где мужики мнят себя плебоямии мушкетерами..И что ??-где Желтые Жилеты???
Так что пустой ты Валерик -нечего тебе сказать толкового..
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Нет ,ну ухохочешься с этих ФСБ /ов и ведь понятно почему снарядили своего полковника Стрелкова ,вернее зачем..
“.4 часа назад, ТАСС, События
Два арестованных офицера ФСБ признали вину по делу о взятке от настоятеля храма в Москве
МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Военное следствие предъявило обвинение двум арестованным полковникам ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика, который расположен на Малой Лубянке в Москве. Как говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, офицеры признали свою вину, но не согласились с квалификацией вменяемого им следствием преступления.
«Предъявить Евгению Лобанову и Денису Карманову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — говорится в документах. — [Лобанов и Карманов] вину полностью признали, но не согласились с квалификацией вменяемой им статьей УК РФ. Настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество (ст. 159 УК РФ)».
Согласно фабуле вменяемого двум полковникам второй службы ФСБ России преступления, с марта по октябрь 2023 года Карманов и Лобанов получили от настоятеля римско-католического храма на Малой Лубянке почти 20 млн рублей, пообещав взяткодателю принятие решения в его пользу в арбитражном суде.
Евгений Лобанов до работы в ФСБ России курировал управление собственной безопасности МВД и ранее в суде в рамках рассмотрения уголовного дело в отношении бывшего врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко был допрошен в качестве свидетеля.”
п.с. Опа-!!!!???-т.е. повышение и перевод в ФСБ или как ??Главное те кто должен надзирать и карать в рядах органов -они же и крадут ..А как насчет головы -с неё же гниет обычно тушка…Вот некому там их перетрахивать ,как у нас еженедельно ,чтобы карманы не заполняли другие ,а не те ,что надо..Ксендз в ПодМосковье !!!!вау ,а где то там Марьина Роща..-корчевать не выкорчевать там всю гниль..и заразу..
Интересные наверное ФИО у собственников ,раз никак не называют ,хотя называют же Потанин,Фридман..В чем вопрос???Стыдненько МО или Воробьеву??
“Все сложнее. “В 2008 году правительство РФ распорядилось передать принадлежавшие государству 26% акций завода госкорпорации «Ростехнологии». Однако акции переданы не были, а в мае 2012 года Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД возбудило дело против неназванных бывших акционеров КСПЗ по факту хищения принадлежавших государству акций. Тем не менее завод продолжил выпуск травматического, пневматического оружия и патронов и в 2011–2014 годах заключил 17 госконтрактов на 21 млн руб. В октябре 2014 года Одинцовский городской суд Московской области арестовал бывших и действующих руководителей завода по обвинению в хищениях в 2010–2011 годах 200 млн руб. у оборонного предприятия под видом сдачи ему в аренду высокоточного металлообрабатывающего оборудования. Скрывающийся за границей более десяти лет бывший владелец КСПЗ Хорхе Портилья-Сумин, который одно время представлял интересы властей Грузии в США, в итоге был задержан. В ноябре 2023 года телеканал RT сообщал, что Мособлсуд в закрытом режиме рассматривает уголовное дело в отношении 60-летнего предпринимателя по обвинению в мошенничестве, преднамеренном банкротстве и легализации денежных средств, полученных преступным путем. В феврале 2023 года «Ъ» стало известно о деле против гендиректора завода Ивана Дорогих, который, по версии Следственного комитета, в 2018 году устроился на должность, используя фиктивный диплом о высшем образовании. Также известно, что в 2020 году в ходе проверки МВД на территории завода был обнаружен цех по производству контрафактной алкогольной продукции. Было возбуждено уголовное дело, но тогда руководство КСПЗ избежало уголовного преследования.” Предприятие ЗАО «КСПЗ» включено в перечень системообразующих предприятий Московской области. Здесь трудятся 334 человека. 22 июня 2022 года Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков познакомился с работой «Климовского специализированного патронного завода» – посетил цех по производству оружия, корпусы патронного производства, контрольно-испытательную станцию, музей истории предприятия, а также пообщался с сотрудниками. На территории предприятия, помимо патронов, производятся охотничьи и спортивные винтовки торговой марки «ORSIS». Их производство осуществляется компанией «Промтехнология» – предприятие базируется на территории «КСПЗ» с 2011 года. Налажен полный цикл производство нарезного оружия – изготовление стволов, затворных групп, спусковых механизмов, лож, сборка, проверка и тестовый отстрел готовых изделий. Разработка конструкций, технологий, выбор оборудования осуществляется отечественными специалистами. 6 декабря 2022 года на территории ЗАО КСПЗ были проведены совместные учения правоохранительных органов, ФСБ, спецполиции и СПСЧ №15 МЧС России. В течение мероприятия были отработаны методы по обезвреживанию террористов при захвате стратегического объекта, было проведено обезвреживание самодельного взрывного устройства при помощи робототехнического комплекса, потушен условный пожар, проведено спасение заложников и потерпевших. ЗАО КСПЗ имеет лицензию на работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Вся приведенная выше информация получена легально, из открытых источников. Я не стал бы торопиться с выводами. В частности, о недостаточном контроле… В настоящее время известно, что на котельной произошел гидроудар, которые не выдержали трубы местной теплосети, проложенные, как полагаю, в 1936 году. Должно ли ЗАО КСПЗ осуществлять мониторинг местных теплосетей или это прерогатива подольской администрации – я не знаю. Пока вся информация по большей части лежит в эмоциональной плоскости. Поскольку на теплоузел ЗАО КСПЗ завязано теплоснабжение городского района, то значит, что котельная являлась объектом критической инфраструктуры, за которыми бдят весьма строго. Знаю это потому, что это не единственный такой объект на территории Московской области, принадлежащий собственнику (юридическому лицу), а не муниципальным органам власти.
п.с. 1936год -обалдеть
Ну хоть напишите, – кто соломку подстелил ?
ЦБ, ВПК, ЖКХ, крупные промышленные/добывающие и перерабатывающие предприятия, система образования в РФ должны быть национализированы. Без этого не будет ни роста, ни развития. Коммерсанты пусть будут тоже, но основное направление должно задавать государство.