Комментарий редакции

Основные тезисы данной лекции:

1. В Корее начинается хаос – Северная Корея начала обстрел Южной Кореи. Промышленные предприятия из Южной Кореи будут перемещены в другие страны.

2. В Турции через 2 года также ожидается хаос – население нищает, его доведут до отчаяния. Конфликты вокруг Северного Кипра и курдов могут стать спусковым крючком для массовых протестов.

3. В Йемене хуситы провоцируют вторжение иностранных войск – обстреливают соседние страны, захватывают суда. Ожидается вторжение армий США, Саудовской Аравии и Израиля.

4. В Ливане Израиль планирует захват и зачистку приграничных территорий.

Вывод: В ближайшие годы в ряде стран ожидается дестабилизация и хаос. Прогнозируются военные конфликты и массовые протесты населения.