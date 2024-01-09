Воспоминания о Будущем .Список стран которые накроет Хаос
Комментарий редакции
Основные тезисы данной лекции:
1. В Корее начинается хаос – Северная Корея начала обстрел Южной Кореи. Промышленные предприятия из Южной Кореи будут перемещены в другие страны.
2. В Турции через 2 года также ожидается хаос – население нищает, его доведут до отчаяния. Конфликты вокруг Северного Кипра и курдов могут стать спусковым крючком для массовых протестов.
3. В Йемене хуситы провоцируют вторжение иностранных войск – обстреливают соседние страны, захватывают суда. Ожидается вторжение армий США, Саудовской Аравии и Израиля.
4. В Ливане Израиль планирует захват и зачистку приграничных территорий.
Вывод: В ближайшие годы в ряде стран ожидается дестабилизация и хаос. Прогнозируются военные конфликты и массовые протесты населения.
…&- Privet -&…
_П-йста…огласи’те “ВЕСЬ-список”…
Огласи’те – ПРЕДУПРЕДИТЕ…
Тем-самым (ВОЗМОЖНО) помогите…
* а МОЖЕТ и – ПРЕДОТВРАТИте…
_а ГДЕ не будет хаоса – “вы-знаете”…
,,об-этом,, ОБЯЗАТЕЛЬНО – напиши’те,,,
И так-же – СПИСОК оглассите…
* НЕ стесняйтесь – говори’те…
_ой ШО робицца, ШО тварыцца…
Неууж-то “ЧТО-то” – ОЖИДАЕТСЯ…
ну раз “ТАКАЯ” инфа ОГЛАШАЕТСЯ…
* а может быть “ЧТО-то” ВНУШАЕТСЯ…
* или наоборот – “ЧТО-то” СКРЫВАЕТСЯ… :-(
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…неуж-то ХАОС ГРЯДЁТ – Держись(везде?) Народ!
…ведь В-ЭТОМ случае – и ЭТО ТАК,
…СБОЙ в Поставках ВСЕГО – ВЕЗДЕ произОЙдёт…
…НЕдопоставка ПРОДОВОЛЬСТВИЯ – МНОГИХ “ждёт”…
…Значит,фактор ДЕстабилизации – ПО-МИРУ пОЙдёт! :-(
- РАДИКАЛИЗАЦИЯ мира – станет происходить…
- станут ВСЕ-против-ВСЕХ,чтобы выЖИТЬ…?
- тогда КТО-ЗНАЕТ,как в Мире – Мир СОХРАНИТЬ…?
- КАК Миру – расчеловечивание НЕ(!) допустить???
- КАК Цивилизацию(в-который-раз…)- НЕ разрушить?!!!
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…ЗА “неправильное” – Извините! _ “правильнее” скажи’те…
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Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 09-1-24.
лола, ваш отстойник саксов уже подвергается экспериментам над человеками ,так что если хотите достойно умереть ,бегите в РБ..