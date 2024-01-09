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Воспоминания о Будущем .Список стран которые накроет Хаос

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Комментарий редакции

Основные тезисы данной лекции:

1. В Корее начинается хаос – Северная Корея начала обстрел Южной Кореи. Промышленные предприятия из Южной Кореи будут перемещены в другие страны.

2. В Турции через 2 года также ожидается хаос – население нищает, его доведут до отчаяния. Конфликты вокруг Северного Кипра и курдов могут стать спусковым крючком для массовых протестов.

3. В Йемене хуситы провоцируют вторжение иностранных войск – обстреливают соседние страны, захватывают суда. Ожидается вторжение армий США, Саудовской Аравии и Израиля.

4. В Ливане Израиль планирует захват и зачистку приграничных территорий.

Вывод: В ближайшие годы в ряде стран ожидается дестабилизация и хаос. Прогнозируются военные конфликты и массовые протесты населения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V0DG49sAbHg
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Новости Украины и Новороссии 01 марта 2016
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1462 1166
    Valeriy Bondarik три часа назад

      …&- Privet -&…

      _П-йста…огласи’те “ВЕСЬ-список”…
      Огласи’те – ПРЕДУПРЕДИТЕ…
      Тем-самым (ВОЗМОЖНО) помогите…
      * а МОЖЕТ и – ПРЕДОТВРАТИте…

      _а ГДЕ не будет хаоса – “вы-знаете”…
      ,,об-этом,, ОБЯЗАТЕЛЬНО – напиши’те,,,
      И так-же – СПИСОК оглассите…
      * НЕ стесняйтесь – говори’те…

      _ой ШО робицца, ШО тварыцца…
      Неууж-то “ЧТО-то” – ОЖИДАЕТСЯ…
      ну раз “ТАКАЯ” инфа ОГЛАШАЕТСЯ…
      * а может быть “ЧТО-то” ВНУШАЕТСЯ…
      * или наоборот – “ЧТО-то” СКРЫВАЕТСЯ… :-(
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

      …неуж-то ХАОС ГРЯДЁТ – Держись(везде?) Народ!
      …ведь В-ЭТОМ случае – и ЭТО ТАК,
      …СБОЙ в Поставках ВСЕГО – ВЕЗДЕ произОЙдёт…
      …НЕдопоставка ПРОДОВОЛЬСТВИЯ – МНОГИХ “ждёт”…
      …Значит,фактор ДЕстабилизации – ПО-МИРУ пОЙдёт! :-(

      - РАДИКАЛИЗАЦИЯ мира – станет происходить…
      - станут ВСЕ-против-ВСЕХ,чтобы выЖИТЬ…?
      - тогда КТО-ЗНАЕТ,как в Мире – Мир СОХРАНИТЬ…?
      - КАК Миру – расчеловечивание НЕ(!) допустить???
      - КАК Цивилизацию(в-который-раз…)- НЕ разрушить?!!!
      *************************************************

      …ЗА “неправильное” – Извините! _ “правильнее” скажи’те…
      - – - – -
      Ничего ни к кому личного. БЛАГОдарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 09-1-24.

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