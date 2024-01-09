Российские граждане не должны мёрзнуть в домах
Россия априори должна тратить больше ресурсов на квадратный метр жилья и помещений, дорог и труб, чем страны западного полуострова Евразии. В России нельзя строить лёгкие неотапливаемые помещения, как это делается в большинстве соседних стран, потому что они полгода будут непригодны для использования, а потом просто разрушатся. Нам надо постоянно поддерживать все наши постройки в приемлемом для жизни состоянии в тяжёлых природных условиях, которые не сравнить даже со странами Скандинавии (из-за тёплого течения Гольфстрим).
Если в Киеве даже без морозов построенный при СССР метрополитен разрушается на глазах, то в случае серьёзных морозов местная энергетика посыплется очень быстро. Возможно, что именно поэтому наши военные перестали наносить удары по ТЭЦ и ГЭС. А в Европе с их закрытием АЭС и переходом на ветряки, с недофинансированием городской инфраструктуры коллапс социалки наступит обязательно, это вопрос времени.
Однако всё это не отменяет того, что российские граждане не должны мёрзнуть в домах, учитывая наши огромные энергоресурсы и важность обеспечения теплом. Проблемы с отоплением из-за износа инфраструктуры в регионах были понятны ещё в начале 2000-х, когда после развала 90-х денег не хватало ни на что, но непонятны и неприемлемы сейчас, когда Россия обладает всеми возможностями и средствами, даже излишками энергетики.
Вину за то, что за последние 10-15 лет государство не смогло полностью обновить энергосети и теплоцентрали, несут конкретные люди (главный из которых безнаказанно сбежал в Израиль), а также такие догмы либерализма, как оптимизация, которая сознательно ограничивает расходы на социалку, в том числе отопления, и либерализация рынка, из-за которой в руки частникам отдали критически важные инфраструктурные объекты, на которых они наживают прибыль в ущерб народным интересам.
Всё это необходимо устранить как системную проблему, а не отделываться посадкой начальников котельных. Во внутренней политике и экономике нужно начать аналог СВО с такими целями — делиберализация, декоммерциализация и депофигизация.
РМ
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Россия вынуждена тратить больше ресурсов на инфраструктуру из-за сурового климата.
2. Проблемы с отоплением из-за износа инфраструктуры недопустимы при нынешних возможностях России.
3. За это несут ответственность конкретные люди, проводившие политику оптимизации расходов и либерализации рынка.
4. Необходимо провести "аналог СВО" во внутренней политике – делиберализация, декоммерциализация и т.д.
Вывод: Россия обладает ресурсами для нормального обеспечения населения теплом, но из-за ошибочной экономической политики последних лет это не обеспечивается. Нужны кардинальные изменения во внутренней политике для решения этой проблемы.
Старый фонд дешевеет и нового за обветшалое никто уже не даст. Только самому надо. Вовремя я старое продал. Сейчас морозы ниже 20 и система работает на пределе. И полы с подогревом сделал правильно. Работает медленно но верно. Кошке нравится.
Да ,все оставленное после СССР ,где большевики строили навека,закончилось ,прибыли выжаты тем,кто и не вкладывался вовсе в развитие.А теперь шо ?-опять национализировать ,чтобы потом приватизировать?? А ты говоришь -брать х/ов и их разбитые города в состав ? Куда ж брать ,самим бы не попасть ,как в Киеве в болота из д..ма ..Но потиху все меняется ,я вот уже 4 года не была дома ,но уже тогда все мосты и мостики деревенские были заменены без пафоса..А зато наши то рушатся ,ибо на капит.ремонт денег нет ,а маскировка трещин не то..Так и сети электрические по всей области были заменены ,столбы новые ,интересные такие поставлены.Путин не орет ,как другие про яйца на публику..потому так и заметен случай в Подольске ,где уроды смухлевали или попались просто..Попадут сейчас под показательный суд,как этот бедняга с носком на фронт..Нам Херсонской и Запорожской с Донбасом не вытащить быстро,с тем ,как х/лы умеют красти..Я помню дороги в Николаевской и Херсонской областях,это из фильмов ужасов,мы там в ремонт влипли жуткий машины..Еще подобное в Керчи было ,но теперь там уже новая трасса..