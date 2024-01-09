Россия априори должна тратить больше ресурсов на квадратный метр жилья и помещений, дорог и труб, чем страны западного полуострова Евразии. В России нельзя строить лёгкие неотапливаемые помещения, как это делается в большинстве соседних стран, потому что они полгода будут непригодны для использования, а потом просто разрушатся. Нам надо постоянно поддерживать все наши постройки в приемлемом для жизни состоянии в тяжёлых природных условиях, которые не сравнить даже со странами Скандинавии (из-за тёплого течения Гольфстрим).

Если в Киеве даже без морозов построенный при СССР метрополитен разрушается на глазах, то в случае серьёзных морозов местная энергетика посыплется очень быстро. Возможно, что именно поэтому наши военные перестали наносить удары по ТЭЦ и ГЭС. А в Европе с их закрытием АЭС и переходом на ветряки, с недофинансированием городской инфраструктуры коллапс социалки наступит обязательно, это вопрос времени.

Однако всё это не отменяет того, что российские граждане не должны мёрзнуть в домах, учитывая наши огромные энергоресурсы и важность обеспечения теплом. Проблемы с отоплением из-за износа инфраструктуры в регионах были понятны ещё в начале 2000-х, когда после развала 90-х денег не хватало ни на что, но непонятны и неприемлемы сейчас, когда Россия обладает всеми возможностями и средствами, даже излишками энергетики.

Вину за то, что за последние 10-15 лет государство не смогло полностью обновить энергосети и теплоцентрали, несут конкретные люди (главный из которых безнаказанно сбежал в Израиль), а также такие догмы либерализма, как оптимизация, которая сознательно ограничивает расходы на социалку, в том числе отопления, и либерализация рынка, из-за которой в руки частникам отдали критически важные инфраструктурные объекты, на которых они наживают прибыль в ущерб народным интересам.

Всё это необходимо устранить как системную проблему, а не отделываться посадкой начальников котельных. Во внутренней политике и экономике нужно начать аналог СВО с такими целями — делиберализация, декоммерциализация и депофигизация.

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия вынуждена тратить больше ресурсов на инфраструктуру из-за сурового климата.

2. Проблемы с отоплением из-за износа инфраструктуры недопустимы при нынешних возможностях России.

3. За это несут ответственность конкретные люди, проводившие политику оптимизации расходов и либерализации рынка.

4. Необходимо провести "аналог СВО" во внутренней политике – делиберализация, декоммерциализация и т.д.

Вывод: Россия обладает ресурсами для нормального обеспечения населения теплом, но из-за ошибочной экономической политики последних лет это не обеспечивается. Нужны кардинальные изменения во внутренней политике для решения этой проблемы.