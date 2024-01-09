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Порабощение или Возвышение человечества

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Мы живём в критически важное ответственное время. Многие уже почти что уверены , что технологический прогресс поработит человечество. Но это не так!
Бог нам не посылает задачи, которые мы не способны решить на «отлично»!

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. В интернете и мессенджерах распространяется много негативных сценариев о чипировании людей и создании "электронных концлагерей".

2. Политика и экономика – это сложные и неоднородные сферы, в них есть разные течения. Есть силы, которые хотят поработить людей, но есть и те, кто стремится к всеобщему благу.

3. Бессмысленно уничтожать технологии и возвращаться в прошлое. Надо научиться использовать технологии правильно, во благо людей.

4. Сейчас идет своего рода война между негативным и позитивным использованием технологий. От нас зависит, какой сценарий победит.

5. Нужно распространять позитивные идеи и сценарии, а не негативные.

6. Мир после пандемии уже не будет прежним. Но на обломках старого мира можно построить новое позитивное общество.

7. Бог не посылает неразрешимых задач. Сложности сегодняшнего дня можно преодолеть, если действовать сообща.

8. Автор рекомендует свою книгу с позитивным сценарием будущего.

Вывод: в лекции содержится призыв не поддаваться негативным сценариям, а конструктивно и совместно строить позитивное будущее с помощью технологий, используемых во благо людей. Акцент делается на возможности преодолеть кризис и создать новое справедливое общество.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=clOu_5bEFXc
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