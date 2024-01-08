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Ярослав Смеляков. Магистрали Жизни

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Режиссер: Евгений Сулла
Оператор: Леонид Илюхин, Роберт Филатов

В фильме участвуют: В. Огрызло и С. Куняев; писатель Д. Быков, детский писатель О. Гарина, Николай Козак
Документальный фильм о Ярославе Смелякове – крупном советском поэте, чьи стихи, даже по мнению самых строгих критиков его творчества, по праву вошли в сокровищницу русской поэзии.
Судьба Ярослава Васильевич Смелякова – непрерывная череда взлетов и испытаний. До последнего вздоха преданный эпохе социализма, истово верующий в ее историческое величие, никогда ни на йоту не сомневавшийся в ее правоте, он трижды попадал в круги лагерного ада. И после всего сохранял ту же убежденную преданность идеям строительства нового социалистического государства.
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7Rfg3SgnjBk
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