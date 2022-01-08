Поэзия. Поэт Ярослав Смеляков (1976)
Поэзия. Поэт Ярослав Смеляков
Год производства: 1976
Ярослав Васильевич Смеляков – один из самых известных российских и советских поэтов, жизнь которого складывалась очень непросто: "Я ходил напролом. Я не слыл недотрогой. Если ранят меня в справедливых боях, забинтуйте мне голову горной дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах…"
Поэты Михаил Луконин, Евгений Евтушенко, Владимир Соколов и вдова Я.Смелякова Татьяна Стрешнева вспоминают поэта и его произведения.
Гл. ред литературно-драматических программ 1976
Автор сценария – Илья Эстрин
Режиссер – Сергей Балатьев
Оператор – Виталий Долина