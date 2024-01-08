В студии канала "День" политолог Руслан Сафаров. Ведущий – Валентин Каськов.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Ближний Восток имеет богатое инновационное прошлое, но в настоящее время отстает от передовых стран в технологическом развитии. В рейтинге инновационных стран лидирует Израиль, далее идут ОАЭ, Турция, Саудовская Аравия и др.

2. Некоторые страны региона, такие как ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, активно инвестируют средства от продажи нефти и газа в развитие инноваций и технологий. Основные направления – IT, кибербезопасность, 3D-печать, национальные платежные системы.

3. Иран делает акцент на военные разработки, создал ракеты с гиперзвуковыми технологиями. Турция развивает производство беспилотников, готовится запустить производство собственных танков.

4. В регионе существует проблема "утечки мозгов" – перспективные специалисты едут работать в США и Европу.

5. Для дальнейшего технологического развития региону необходим мир и стабильность. При благоприятных условиях в ближайшие десятилетия Ближний Восток может превратиться в новый центр инноваций и высоких технологий.

Вывод: несмотря на текущее отставание, Ближний Восток обладает потенциалом для технологического рывка в будущем. Успех зависит от способности региона обеспечить мир и благоприятные условия для инноваций. России есть смысл налаживать технологическое сотрудничество со странами Ближнего Востока.