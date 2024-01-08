То, как Сталин в 1930-е развернул большевистские установки о мировой революции к защите социалистического отечества, что стало по сути национализацией коммунизма, очень напоминает то, как Путин развернул либеральную повестку на патриотические рельсы и, по сути, национализировал либерализм.

Но как и тогда, в 1941-м, так и сейчас в 2022-м, поворот к традиции и национальным ценностям Русского мира не был совершён полностью – и только война заставила Сталина, а сейчас Путина открыто заявить о русском народе как фундаменте государства: в СССР прозвучало "братья и сестры" и было восстановлено Патриаршество, а в Российской Федерации – принят закон о духовных ценностях, а на ВРНС провозглашена программа Русского мира.

При этом в политэкономической практике ни Сталин не отказался от марксизма-ленинизма, ни Путин не отказался от либеральных инструментов, ставки на частную инициативу и Ельцин-центра. Постсоветский либерализм, как некогда постцарский большевизм откинули свои радикальные формы, но остались при своих идеях и практиках.

В этих исторических параллелях, конечно, можно найти массу отличий в нюансах. Но главное здесь, на мой взгляд, заключается в том, что если большевизм со своей ставкой на коллективизм и социальную справедливость был творчески переварен Русским миром и породил положительный социальный опыт, то либерализм, который делает ставку на индивидуализм и частную прибыль, остаётся чуждым Русскому миру, большинству наших соотечественников.

Осознает ли это Путин? Сможет ли он отказаться от либерализма как политэкономической практики? О Сталине ходили слухи, что он готовил отход от догм марксизма в пользу традиционалистского народного хозяйства, но не успел…

РМ

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Путин национализировал либерализм так же, как Сталин национализировал коммунизм в 1930-е годы.

2. И Сталин, и Путин не полностью отказались от своих прежних идеологий – марксизма-ленинизма и либерализма соответственно.

3. Большевизм был творчески переработан и интегрирован в Русский мир, в отличие от либерализма, который остается для него чуждым.

4. Неясно, понимает ли Путин несовместимость либерализма с традиционными ценностями России и готов ли отказаться от него.

5. Проводятся исторические параллели между поворотом Сталина к национальной традиции и аналогичным поворотом Путина.

Таким образом, основная мысль статьи заключается в сравнении подходов Сталина и Путина к идеологии и национальной традиции, а также в оценке перспектив либерализма в России. Автор считает, что либерализм не соответствует российским традиционным ценностям.