Главная » Видео, Мировоззрение, Путь к пробуждению, Творчество

Освободитесь от цепей кармы. Парамханса Йогананда

9 0


Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Наши действия в прошлом и настоящем формируют нашу карму.

2. Карма – это следствия наших прошлых поступков, которые проявляются в настоящем.

3. Мы сами создаем свою карму своими действиями, поэтому несем за нее ответственность.

4. Можно изменить свою карму, начав контролировать свои мысли, чувства и действия.

5. Для изменения кармы нужно проявлять самоконтроль, дисциплину, придерживаться здорового образа жизни.

6. Леность и безволие – главные препятствия для улучшения кармы.

7. Вера, молитва и упорство помогут преодолеть плохие привычки и слабости.

Вывод: Согласно лекции, человек сам формирует свою судьбу своими мыслями, чувствами и поступками. Изменить карму к лучшему можно путем самоконтроля, дисциплины и настойчивости в самосовершенствовании.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=26TJzfvop-k
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Беседка
Михиал Задорнов о «реформе» образования: Кто со мной не согласен, тот Фурсенко!
Мир готовится к концу света
Украина – борьба не закончена
Духовное путешествие Тайланд

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru