Освободитесь от цепей кармы. Парамханса Йогананда
Великий Мастер (автор мирового бестселлера "Автобиография Йога") рассказывает о том как правильно жить, чтобы выполнять предназначение и быть счастливыми.
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Наши действия в прошлом и настоящем формируют нашу карму.
2. Карма – это следствия наших прошлых поступков, которые проявляются в настоящем.
3. Мы сами создаем свою карму своими действиями, поэтому несем за нее ответственность.
4. Можно изменить свою карму, начав контролировать свои мысли, чувства и действия.
5. Для изменения кармы нужно проявлять самоконтроль, дисциплину, придерживаться здорового образа жизни.
6. Леность и безволие – главные препятствия для улучшения кармы.
7. Вера, молитва и упорство помогут преодолеть плохие привычки и слабости.
Вывод: Согласно лекции, человек сам формирует свою судьбу своими мыслями, чувствами и поступками. Изменить карму к лучшему можно путем самоконтроля, дисциплины и настойчивости в самосовершенствовании.