Карма состоит из сплошных стереотипов. Есть замечательная фраза — «не зацикливайся». Карма — это зацикливание или остановка на цикле, который должен быть уже преодоленным. Это протаскивание в будущее того, чего там быть не должно, — прошлого. Если человек несет в себе незавершенные прошлые переживания, он не может соответствовать настоящему моменту. Он привносит в настоящее то, чего в душе быть не должно. По этой причине он становится невротиком. Он чувствует рассогласование себя старого с новой ситуацией и теряет возможность приспособиться. Чтобы перестать быть прошлым, нужно просто почувствовать, подумать, заметить, проработать, доработать, доделать сюжет и оставить его. Может быть, это и есть самая главная работа человека, благодаря которой все остальное получится само собой.

Страх есть зацикливание. Иллюзия — такое же зацикливание. Мучительные переживания стыда и вины — это тоже зацикливания, потому что они связаны с недоработкой сюжетов. Освобождение от зацикливаний позволяет человеку вести себя правильно, резонансно отвечать на происходящее. Человек является живой частью окружения. И если он не освобождается от старого, то он как бы выключается из реальности, становится чужим для окружающих.

Освобождение от кармы порождает свободу, а свобода рождает страх перед самим собой. Свобода пугает человека. Он дезориентирован: нет цепей, границ, решеток, рамок. Человек в ужасе спрашивает себя: «А вдруг я захочу убить кого-нибудь?» Да не захочет нормальный человек никого убивать. Ему даже в голову не придет нарушать правила общежития. Более того, чем свободнее человек, тем незаметнее, тем нормальнее он становится. Тем меньше он совершает неблагополучных поступков. Но зато внутри он изменяется полностью. Он перестает зависеть от кого бы то ни было. А отрыв от привязанностей — это первый признак свободы от кармы.

Человек перестает быть программируемым. Он не знает, что будет делать через два часа. Откуда он может знать сейчас, что понравится ему через два часа. Он чувствует себя погруженным в поток, который гармонично встраивает его в жизнь. Человек чувствует, что ведущая его Сила разумна. И эта Сила представлена в его душе его же собственными предпочтениями. Мы свободны от кармы, когда живем по сердцу, а не по уму; по наитию, а не по схеме, когда мы живем текущим моментом, а не заморочками, предубеждениями, страхами или негативными ожиданиями. Об этом легко говорить, но трудно реализовать в обычной жизни. Потому что «нельзя» глубоко проникли в наши души.

РАЗРЫВАТЬ НИТОЧКИ ПРОШЛОГО — ВЕЛИКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ.

Привязанность к недавним событиям порождает пока маленькую карму. Но если люди страдают от того, что 30 лет назад поступили не в тот вуз, — это уже полная карма!

Привнося прошлое в настоящее, мы продолжаем плодить ошибки.

Ненормально, когда в 2015 году человек эмоционально переживает события 2004 года. Они уже не существуют. Но живут в нашей голове как на свалке. Как избавиться? Выбросить! По странному закону, эта элементарная операция почти никем не проводится. Никто не желает проветривать подсознание, пересматривать память, чистить ее. Человеческая память похожа на карманы, забитые всякой всячиной. Этот мусор мешает нам, но мы никак не желаем с ним расстаться. И эта заморочка распространяется и на материальную жизнь — как не хочется расставаться с уже не нужными вещами! Это же великий символ кармы. Если нам не хватает духу, чтобы избавиться от материальных наслоений, то мы тем более не сможем расстаться с переживаниями.

Удивительно то, что человек копит в себе только неприятные переживания. В обществе считается, что быть страдающим красиво. Когда кто-то пустит слезу, на него сразу обращают внимание. А когда кто-то смеется, ему злобно завидуют. Когда человек болен, мы активно сочувствуем ему. А когда он говорит, что у него все прекрасно, мы старательно пытаемся вставить палку в колесо: «А за счет кого это тебе прекрасно?» От этой установки общественного подсознания отдает чем-то дьявольским. Люди погружены в тотальный психоз, им подсознательно хочется выглядеть несчастнее, чем они есть.

Всеобъемлющие «нельзя», мусор прошлого являются основой любых социальных проблем, преступлений, конфликтов. С каким энтузиазмом везде говорится, что карма опутала весь мир. И никто не говорит, как же на самом деле легко избавиться от нее и стать просто счастливым человеком. Ужас в том, что мы не хотим даже представить себя счастливыми. Мы не можем согласиться с образом здорового, радостного, улыбающегося человека. Он не нравится нам. Ничего священного и ценного в негативных переживаниях просто нет!!! Они обесточивают психику, высасывают соки. Стряхните их, как дохлых комаров!

Но почему люди не хотят этого делать? Одной из причин является социальное предпочтение. Человек боится жить без привычных болезней, без привычных неприятностей, без привычных и таких родных страданий и стенаний. Человек боится, что ему придется менять образ жизни, круг знакомых и, может быть, даже работу. Счастливый человек должен жить в совершенно другой среде. Поэтому многие люди предпочитают привычное и отказываются от приятного, и создают миф о чрезвычайной трудности достижения нормального состояния. Чтобы стать счастливым человеком, нужно просто понять, что ты не обязан быть страдающим.

Решить проблему значит позволить себе стать другим, обрести новое качество, освободить себя от самого себя, освободить себя от привычного образа жизни. Но мы опираемся на закостенелость среды и говорим, что даже если и захотим измениться, она все равно вернет нас в прежнее состояние. Ничего подобного! Если в один прекрасный момент человек принимает решение стать счастливым, он элементарно преодолеет любые наезды. Но решение должно быть радикальным!

НЕОБХОДИМО ПОНЯТЬ, ЧТО СТАВ СЧАСТЛИВЫМ, ТЫ МЕШАЕШЬ ДРУГИМ БЫТЬ НЕСЧАСТНЫМИ.

Когда человек переходит от привычного к приятному, он обретает абсолютную психологическую защиту. Он становится недоступным для негативных внушений окружения. Многие называют его равнодушным, черствым, неотзывчивым. Невротики придумали большой словарь эпитетов, чтобы затаскивать друг друга в сети болезней. Человек, твердо решивший стать счастливым, обретает абсолютное сопротивление. Он неподвластен гипнозу. Окружающие начинают замечать его, поначалу с раздражением. Но если Вы стали счастливым и это кому-то не нравится, радуйтесь. Он входит в контакт с Вами. Продолжайте оставаться счастливым. Началась суггестия счастья. Вы начинаете проникать в его психику. Сначала он возмущается, беснуется: «Так не должно быть. Почему у тебя морда такая довольная?» А потом сам делает такую же — благополучным состоянием тоже можно заражать.

Внушение не обязательно негативно. Оно бывает и позитивным. Например, в виде передачи собственного благополучия, собственной радостной напряженности. По замыслу Господнему человек обязан быть радостным. Радость — это ощущение пришедшей Божественной благодати. Если Вы пребываете в тихой радости, не возвышаясь над людьми, не понукая ими, то незаметно производите совершенно реальное внушение. Люди не могут сопротивляться ему, потому что они прикреплены к Вам своей ненавистью. Рерих называл этот феномен «увлекать за собой».

Радость заразительна точно так же, как заразительны и зло, и преступление, и любая болезнь. Если об этом помнить, Вы приобретете сторонников. Они уже не удивляются тому, что Вы «свихнулись». Они привыкают к Вам, а затем приучаются радоваться. Сделать это на самом деле не трудно. К примеру, обратитесь к самому себе: «Давай-ка улыбнемся!» Попробуйте повторять этот девиз как можно чаще. Таким образом мы разделяем психику на две половинки: привычку и новое состояние. Обращение к новому должно стать устойчивым и приятным — устойчивое чувство свободы, независимости: «Хоть весь мир рухни, больной я никому не нужен. Хоть весь мир тресни, несчастный я никому не принесу пользы. Я не смогу давать людям то, в чем они нуждаются — силу, радость, здоровье, энергию. Для начала счастливым должен стать я сам». Как? Начни с улыбки.

Радость не является чем-то не от мира сего. Она изначально присутствует в нас. И чем большее количество людей мы заражаем радостью, тем проще становится жить. Возникают сообщества, группки, коллективы достаточно часто радующихся людей. Эту силу толпа уже не сломит. Это уже очаг просветления, костерчик в ночи, вокруг которого собираются оживляющиеся «мертвецы».

Чтобы проявить радость, действительно утвердиться в ней, освободиться от кармы, зацикливаний, негативной памяти и сюжетов, нужна большая личная сила.

ИСТОЧНИКИ НАКОПЛЕНИЯ ЛИЧНОЙ СИЛЫ

1. Сила берется в противостоянии социуму. Наберитесь наглости быть счастливым. Приготовьтесь к тому, что многим это не понравится. Результаты проявятся через один солнечный год. Необходимо наблюдать за собой, когда сваливаешься в депрессию, и рассматривать это как падение, пригибание к земле, принижение собственного достоинства, и восстанавливаться, зная, что усилие обязательно откроет внутренний источник радости.

2. Источником личной силы является трезвый самоанализ под девизом «Ну и чего ты такой несчастный?» Попробуйте проговорить вслух причины своих несчастий. Чем дальше, тем больше Вы будете хохотать над маразмами, которые заставляют Вас быть несчастными.

Конечно, трудно вытащить душу из-под внушений и заморочек. Мы плачемся по случаю любой болезни и называем это сочувствием. Известно, что плохое настроение губит организм и отравляет пространство. Но мы понимаем это умственно. Мы обессиливаем из-за того, что постоянно сопереживаем друг другу. У нас невообразимо силен эмоциональный стереотип сопереживания несчастья. Мы не умеем сорадоваться, совеселиться. Хорошее состояние — не повод веселиться для современного человека. Конечно, Вас не поймут, если Вы станете хохотать на кладбище. Но сделав грустное лицо, постарайтесь остаться внутри спокойными. Подумайте о том, что это должно было случиться. Разлука естественна. Когда-то уйдете и Вы, и все остальные. Таков цикл жизни. Когда уходит любимый человек, мы жалеем самих себя. Ведь не ему, а нам без него плохо. Скорбь подобного рода — это саможаление, эгоистическое переживание, направленное только на нас самих. Этот эгоизм закреплен в паттернах культуры, в структурах поведения. Мы убеждены, что выполняем нравственный долг перед людьми, хотя на самом деле жалеем только себя, собственно говоря, без всяких на то оснований.

3. Личную силу можно имитировать. Имитация пробуждает источник внутренней силы. Если Вам плохо, потрудись представить себе, что Вы уже сильны. Вы стоите на сцене, как актер. Сыграйте сильного человека. Играйте по-настоящему, пока не надоест. Игра — простой метод вызывания Силы. Человеческое тело устроено так, что если мы начинаем разыгрывать нужную нам роль, то вслед за этим мы приобретаем соответствующие внутренние состояния. Как Мюнхгаузен, мы тащим себя за волосы из болота. Для достижения нужного эффекта необходимо помнить о тесной взаимосвязи души и тела, психики и физиологии. Используя данную методику в направлении радости, отсоединения от социальных заморочек, мы реально приобретаем эти качества.

К сожалению, люди ищут всяких оправданий: «Что ж это я буду прикидываться, когда на душе так плохо?!» Самое ужасное, что под знаком таких размышлений проходит вся жизнь. Еще Рерих говорил, что сострадать могут люди, а сорадоваться — только ангелы. Когда мы отвечаем радостью на радость, когда мы признаем, что его радость лучше, чем наша печаль, мы служим Богу, природе, становимся гейзерами этой радости. Мы открываем в сердце заслонку, и оттуда извергается некий сладостный, радужный поток.

Продать душу дьяволу означает жить, как все. Отдать тело, ум, настроение, счастье, время массе. Речь не идет о людях, составляющих массу. Толпа — это отдельный субъект, что-то предельно скучное, серое. Недаром во все времена ее называли чернью. Любой человек ценен, когда он выходит из толпы. Задача эзотеризма и заключается в том, чтобы всех вывести из толпы и расставить на свои места, чтобы каждый человек ощущал себя ценным, не возносясь над другими, чтобы человек не доверял голосам, которые призывают его расстраиваться, чтобы его выворачивало наизнанку от таких расстройств. И тогда он будет тысячу раз прав, потому что приятное — это голос Бога в душе. Человек, который разрешает себе радоваться, не хочет жить в общей глупости, во тьме и серости. Он пока не может спасти всех, но спасает для начала хотя бы себя. А потом он заразит спасением всех остальных.

Освобождение от кармы — это подвиг, потому что очень трудно решиться идти против всех, против инертной, компьютеризированной, зашоренной массы, замучившей себя собственной глупостью.

Победа над кармой — это прыжок через бездну, отсоединение от уютного лона социума. Такой человек ничего не хочет объяснять людям. Он никого не насилует, не мучает. Для начала он просто выходит из игры.

Освобождение от кармы — это внутреннее решение: разрешение себе стать другим.

