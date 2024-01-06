Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Мне вот интересно: состояния западных миллиардеров за прошлый год сократились и уменьшилось на 28 человек,а в России увеличилось на 22 человека(стало 110)и состояние выросло более чем на 50 миллиардов долларов….. Не слышал,что бы хоть один российский миллиардер выделил хоть один рупь на СВО,может я что-то пропустил?
Больше всего разбогател основатель “Лукойла” Вагит Алекперов,напомню это тот кто продаёт нефть в Польшу “Орлену”,который в свою очередь перерабатывает её и часть продукции БЕЗВОЗМЕЗДНО! передаёт ВСУ.
П.С.А кто проспонсировал данный проект?
Так фсе свои. А то !
“Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России[6][7].
Вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России (по итогам 2020 года, по данным журнала «Эксперт»)[10]. В 2023 году компания заняла 4-е место по объёму чистой прибыли среди крупнейших компаний России в рейтинге Forbes с показателем в 790,1 млрд рублей[1В сентябре 2021 года президент компании Вагит Алекперов заявил, что, согласно новой 10-летней стратегии развития, утверждение которой запланировано на ноябрь этого же года, «Лукойл» будет вкладывать 80 % средств в отечественные проекты, а 20 % — в зарубежные[16].
В 2004 году «Лукойл» окончательно стал частной компанией — остававшиеся у государства 7,59 % акций компании были проданы американской нефтяной компании ConocoPhillips за 1,988 млрд $. По мнению некоторых комментаторов, результаты открытого аукциона по продаже этого пакета акций были предопределены ещё заранее, в ходе личной встречи президента России Владимира Путина и президента ConocoPhillips Джеймса Малвы[23][24]. После аукциона «Лукойл» и ConocoPhillips объявили о создании стратегического альянса. Позднее американская компания увеличила свою долю участия в капитале «Лукойла», а также продала российской компании часть своей сети автозаправочных станций в США и Западной Европе[ис
К февралю 2011 года ConocoPhillips полностью вышла из капитала «Лукойла», продав свои акции в связи со сложным финансовым положением[27].
В 2014 году компания столкнулась с резким снижением розничных продаж на территории Украины, вызванным похолоданием в отношениях с Россией (по заявлению Вагита Алекперова, продажи в 2014 году упали на 42 % по сравнению с предыдущим). В связи с этим руководство «Лукойл» договорилось о продаже 100 % дочерней компании «Лукойл Украина» австрийской компании AMIC Energy Management, о чём было объявлено в конце июля 2014 года[30
Совет директоров компании включает 11 членов. Совет директоров, избранный 21 июня 2017 года[51]: Вагит Алекперов, Виктор Блажеев, Валерий Грайфер, Игорь Иванов, Равиль Маганов, Ричард Х. Мацке, Любовь Хоба, Тоби Гати, Роджер Маннингс, Иван Пикте, Леонид Федун.
Валерий Грайфер был председателем совета директоров компании c 2000 года вплоть до своей смерти в 2020-м году.
21 апреля 2022 года Вагит Алекперов покинул совет директоров и пост президента компании[52].
1 сентября 2022 года найден мертвым после падения из окна председатель совета директоров, первый исполнительный вице-президент Равиль Маганов[53].
24 октября 2023 года на своем посту умер председатель совета директоров Лукойла Владимир Некрасов[54].
П..С.Постоянно,как маленький пастушок пишешь одну и ту же чушь.Почему торгует полностью ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ..??!!-не понятно?? или для РУСЫ пишешь?
А с украми работает Авсрийская компания..
Вы уже начали праздновать чего-то ?
Каким концом Ваш коммент к комменту КТ ?
Как Вы можете отвечать кому-то, не читая и , более того, не поняв чей-то коммент ?
Снова “смотрю в книгу-вижу фигу ? ”
Чё приняли то внутрь, мечтая ?
Ах да , программа.. Не соскочить уже Вам.
Именно,но большинство не видят или не хотят видеть.
Само название аж смердит Голливудом или Пентагоном.Может заказ исполнял кто-то из Западных партнёров?