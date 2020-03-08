«Робинзоны» из СССР: как советские солдаты на неуправляемом судне провели 49 дней в открытом океане

60 лет назад были спасены четверо советских военнослужащих, которые 49 дней дрейфовали на неуправляемой барже посреди Тихого океана практически без еды и воды. Чтобы выжить, молодым людям пришлось есть кирзовые сапоги и пить техническую воду. Когда их обнаружили и спасли американские моряки, они находились в состоянии крайнего истощения и едва могли передвигаться. Вернувшись в СССР, советские «робинзоны» стали народными героями: про них сочиняли песни, писали книги и даже сняли фильм. Историки отмечают, что спасённые военнослужащие не были подготовлены к выживанию в подобных условиях, однако смогли проявить силу воли и совершить настоящий подвиг.

7 марта 1960 года американские лётчики заметили в Тихом океане, в нескольких тысячах километров от ближайшей суши, полузатопленную баржу с людьми. К судну, явно не предназначенному для работы в открытом океане, направился авианосец Военно-морских сил США USS Kearsarge. В ходе переговоров американцы убедили подняться на борт экипаж баржи — четырёх советских военнослужащих, которые, как оказалось, более полутора месяцев провели на дрейфующем судне. Их история стала мировой сенсацией.

Без еды, воды и топлива

Ставшие позднее героями тихоокеанской одиссеи солдаты проходили службу в военно-строительной части на острове Итуруп. Младший сержант Асхат Зиганшин вместе с рядовыми Филиппом Поплавским, Анатолием Крючковским и Иваном Федотовым служили на барже проекта 306 под номером Т-36.

«Экипаж баржи не относился к числу моряков. Т-36 являлась не флотским, а армейским плавсредством», — рассказал RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

В декабре 1959-го баржи, чтобы уберечь их от непогоды, вытащили на берег. Однако к острову подошёл рефрижератор с мясом, который необходимо было срочно разгрузить, для чего Т-36 спустили на воду. Обычно на барже хранился неприкосновенный запас продуктов на десять суток, но в этот раз его оставили на берегу, так как военнослужащие ранее перебазировались в казармы.

Утром 17 января 1960 года ураганный ветер сорвал баржу со швартовки. Экипаж решил выбросить Т-36 на берег на противоположной стороне бухты, однако эта затея не увенчалась успехом: баржа получила небольшую пробоину и вечером её унесло в открытый океан.

Во время борьбы со стихией закончилось топливо, из-за чего судно стало неуправляемым. Кроме того, из строя вышла залитая водой радиостанция: экипаж потерял возможность связаться с берегом.

Когда ветер стих, командование организовало поиски Т-36. Были обнаружены спасательный круг и обломки ящика с номером баржи. Из-за этого были сделаны неверные выводы о том, что судно затонуло возле Итурупа. Искать баржу в открытом океане никто не догадался.

Военнослужащие смогли заделать пробоину и откачать воду, после чего провели ревизию имеющегося на борту провианта. Они обнаружили буханку хлеба, банку консервов, немного гороха и пшена, а также некоторое количество перемазанного мазутом картофеля. Бочонок с чистой водой разбился во время шторма, поэтому экипажу пришлось пить техническую.

По воспоминаниям Асхата Зиганшина, на борту дрейфующей баржи ели один раз в сутки. Военнослужащие варили суп из пары картофелин, ложки жира от консервов и крупы. Воду пили три раза в день — по одному стаканчику из набора для бритья. В дальнейшем норму потребления жидкости уменьшили в два раза. 23 февраля, несмотря на строгую экономию, запасы еды на Т-36 закончились.

Экипажу баржи пришлось есть кожаные ремни от часов и брюк. Затем пришла очередь сапог — их резали на куски и вываривали в воде или жарили на техническом масле, превращая в подобие чипсов. Топливом мореплавателям служили автомобильные покрышки, прикованные цепями к бортам баржи.

Несмотря на тяжёлые лишения, экипаж старался поддерживать высокий моральный дух. Военнослужащие заполняли катерный журнал и вели счёт дням. Под конец своего плавания они еле держались на ногах от истощения и страдали от галлюцинаций. Пробовали есть даже мыло и зубную пасту.

При этом за все 49 дней на барже не было ссор и конфликтов, никто не пытался отобрать у товарищей еду или воду.

Спасение экипажа

Во время дрейфа пленники баржи видели несколько судов и пытались привлечь внимание их экипажей, однако это им не удалось. Только 7 марта 1960 года над Т-36 появился самолёт, а затем к судну приблизились американские вертолёты. С них на баржу сбросили лестницу, однако советские военнослужащие сначала отказались покидать судно.

Тогда к барже подошёл авианосец США USS Kearsarge. Экипажу предложили помощь, после чего солдаты согласились на то, чтобы их доставили на борт американского корабля.

Ели советские военнослужащие поначалу немного: Зиганшин предупредил товарищей, что после продолжительной голодовки от переедания можно умереть. Сам он за время плавания похудел на 30 кг. Экипажу Т-36 выдали чистое бельё, бритвенные принадлежности, отвели в душ.

На борту корабля восхищённые мужеством и дисциплинированностью советских солдат американцы постарались создать им максимально комфортные условия. Кок, оказавшийся потомком эмигрантов с Украины, готовил для них вареники.

Прямо на американском авианосце члены экипажа Т-36 дали короткую пресс-конференцию, а на девятый день после спасения прибыли в Сан-Франциско. В США «робинзонов» торжественно встречали сотрудники генконсульства СССР и восхищённые местные жители.

«История участников дрейфа стала сенсацией и в Соединённых Штатах, и в Советском Союзе, да и во всём мире. Все были поражены тем, как героически вели себя четверо неподготовленных молодых людей в столь тяжёлых условиях», — рассказал Константин Стрельбицкий.

Приветственную телеграмму членам экипажа Т-36 направил первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР Никита Хрущёв.

Власти Сан-Франциско вручили участникам тихоокеанской одиссеи символический ключ от города и объявили их почётными жителями. Советские дипломаты переодели солдат по местной моде и выдали им деньги для покупки подарков родным и близким.

Американцы предлагали солдатам остаться, спрашивали, не боятся ли они возвращаться в СССР. Но члены экипажа Т-36 решительно пресекали подобные разговоры. Через Нью-Йорк они отправились домой.

«Положительный пример»

В СССР участников тихоокеанского дрейфа встречали так, как потом встречали только космонавтов, отметил Константин Стрельбицкий.

«Их популярность была фантастической. Только полёт Юрия Гагарина в 1961 году смог затмить их подвиг», — рассказал он.

Когда молодые люди прибыли в Москву, город был украшен плакатами «Слава отважным сынам нашей Родины! ». Начались многочисленные встречи и торжественные приёмы.

По воспоминаниям Зиганшина, никакой цензуры не было — участники тихоокеанской одиссеи говорили то, что считали нужным. Не было и приглашений на беседы в органы госбезопасности по поводу их пребывания в США.

После возвращения военнослужащих принял министр обороны маршал Родион Малиновский. Он вручил молодым людям штурманские часы. Зиганшину было присвоено внеочередное звание «старший сержант». Всех участников дрейфа наградили орденами Красной Звезды.

Из Москвы бывший экипаж Т-36 отправился восстанавливать силы в военный санаторий в Гурзуфе. В Крыму военнослужащим предложили поступить в мореходное училище. Все, кроме Федотова, согласились и в дальнейшем связали свою жизнь с флотом.

О тихоокеанском дрейфе написано несколько книг и песен, в том числе Владимиром Высоцким, снят художественный фильм «49 дней».

«Участники дрейфа — герои во всех отношениях. Они пережили тяжелейшие испытания, причём пережили их достойнейшим образом. При этом нужно иметь в виду, что к выживанию в экстремальных ситуациях их никто никогда специально не готовил», — отметил Стрельбицкий.

По словам историка, подвиг экипажа Т-36 сыграл в своё время серьёзную моральную и педагогическую роль.

«Советская пропаганда сделала из их подвига положительный пример для всего общества, для подрастающего поколения. Они продемонстрировали потрясающую силу духа и стали настоящими народными героями», — подытожил Стрельбицкий.

Обложка: Советские солдаты, 49 дней дрейфовавшие на барже Т-36 (слева направо): Асхат Зиганшин, Филипп Поплавский, Анатолий Крючковский, Иван Федотов © Рудольф Кучеров/РИА Новости

Источник: https://nstarikov.ru/robinzony-iz-sssr-kak-sovetskie-soldaty-na-neupravljaemom-sudne-proveli-49-dnej-v-otkrytom-okeane-113702