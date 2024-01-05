Удивительно, но у муравьев тоже есть свой «алкоголь». Сами они его конечно не производят, но есть специфический жук, «Ломехуза», который паразитирует на муравейниках – он вырабатывает жидкое наркотическое вещество, которое муравьи слизывают с его попки. Жук Ломехуза поселяется в муравейнике и питается едой, которую приносят ему зависимые «муравьи-алкоголики». Этот жук буквально становится муравьиным «наркобароном». Уже следующее поколение муравьев имеет патологические генетические деформации, наступает генетическое вырождение муравейника и его постепенная гибель. А что происходит в обществе людей, когда человеческие «ломехузы» устанавливают свои порядки? Может, среди нас тоже есть жуки-паразиты? Об этом рассказано в документальном фильме «Ломехузы. Влияние алкоголя на общество».Категория 12+

Также смотрите полную версию данного фильма:

https://youtu.be/5zgfscDBcAE

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Комментарий редкции

В этом выпуске затрагиваются следующие основные темы:

1. Вред и опасность алкоголя как наркотического вещества. Приводятся многочисленные медицинские и научные определения алкоголя как яда и наркотика.

2. Масштабы алкоголизации в России и ее трагические последствия. Описываются ужасающие цифры смертности, детской безнадзорности, преступности и насилия, вызванные алкоголем.

3. Влияние алкоголя на генетику и будущие поколения. Алкоголь разрушает генетический код нации, приводит к рождению больных и неполноценных детей.

4. Сравнение алкоголизации общества с деградацией муравейника. Метафора о том, как алкоголь подобен наркотику, которым паразитические жуки ломехузы разрушают муравейник.

5. Призыв к трезвости и отказу от потребления алкоголя. Утверждение, что отказ от алкоголя принесёт огромную пользу для здоровья и развития нации.

Вывод: в этом материале звучит важный посыл о том, что алкоголь оказывает катастрофическое влияние на все сферы жизни общества. Делается призыв к трезвому образу жизни как единственному пути спасения нации от вырождения.