Всё мы можем! Открыт завод беспилотников в Тольятти
В Тольятти открыта первая очередь огромного завода беспилотных авиационных систем (БАС) компании «Транспорт будущего». В 2024 году компания планирует произвести более 1,5 тыс. агродронов и других типов БАС массой более 10 кг.
Вторая очередь завода будет запущена к июлю, третья – в декабре 2024 года. Всего в рамках производственной площадки будет налажен выпуск 7 моделей дронов, а также ключевых комплектующих БАС: винтов, двигателей, драйверов, полётных контроллеров, корпусных деталей и др.
Проект «Время – вперёд!» посетил официальную церемонию открытия завода и представляет свой репортаж.
Сайт компании «Транспорт будущего»: www.tb-drone.ru
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Наш прошлый репортаж с выставки Dubai Airshow 23: https://youtu.be/eQXb_B_pjrA
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
- Открытие нового завода компании "Транспорт Будущего" по производству беспилотников в городе Тольятти.
- Описание производственных мощностей и линеек выпускаемой продукции на этом заводе – беспилотники грузоподъемностью от 10 до 270 кг.
- Планы компании нарастить производство до 1500 беспилотников в 2023 году и значительно больше в последующие годы.
- Локализация производства комплектующих для беспилотников на этом заводе – двигателей, винтов, полетных контроллеров и др.
- Создание учебного центра для подготовки кадров.
- Планы дальнейшего масштабирования производства и увеличения выпуска продукции.
Вывод: в выпуске речь идет об успешном запуске полноценного производства беспилотников и комплектующих к ним в России на базе нового высокотехнологичного завода. Это важный шаг в развитии отечественной отрасли беспилотных летательных аппаратов.