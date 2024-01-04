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Всё мы можем! Открыт завод беспилотников в Тольятти

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В Тольятти открыта первая очередь огромного завода беспилотных авиационных систем (БАС) компании «Транспорт будущего». В 2024 году компания планирует произвести более 1,5 тыс. агродронов и других типов БАС массой более 10 кг.

Вторая очередь завода будет запущена к июлю, третья – в декабре 2024 года. Всего в рамках производственной площадки будет налажен выпуск 7 моделей дронов, а также ключевых комплектующих БАС: винтов, двигателей, драйверов, полётных контроллеров, корпусных деталей и др.

Проект «Время – вперёд!» посетил официальную церемонию открытия завода и представляет свой репортаж.

Сайт компании «Транспорт будущего»: www.tb-drone.ru

Реклама. ООО «Транспорт Будущего»
ИНН 3111006980 erid: 2RanymrUF4L

Наш прошлый репортаж с выставки Dubai Airshow 23: https://youtu.be/eQXb_B_pjrA

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

- Открытие нового завода компании "Транспорт Будущего" по производству беспилотников в городе Тольятти.

- Описание производственных мощностей и линеек выпускаемой продукции на этом заводе – беспилотники грузоподъемностью от 10 до 270 кг.

- Планы компании нарастить производство до 1500 беспилотников в 2023 году и значительно больше в последующие годы.

- Локализация производства комплектующих для беспилотников на этом заводе – двигателей, винтов, полетных контроллеров и др.

- Создание учебного центра для подготовки кадров.

- Планы дальнейшего масштабирования производства и увеличения выпуска продукции.

Вывод: в выпуске речь идет об успешном запуске полноценного производства беспилотников и комплектующих к ним в России на базе нового высокотехнологичного завода. Это важный шаг в развитии отечественной отрасли беспилотных летательных аппаратов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YYG8wvwHkvU
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