Главная » Невероятное в мире, Политика

“Это было закрытое мероприятие!” – Конечно, нет

41 3

"Это было закрытое мероприятие!" – Конечно, нет. То, что вход туда по приглашениям, не делает его "частным" и "закрытым". Это большой публичный ивент. Он предназначен для широкого освещения в соцсетях и сми. Подготовка идет за несколько месяцев до проведения. Есть компания-заказчик, он же основной спонсор, есть компания-организотор – ивент-агентство, есть пиарщики, есть исполнители – администрация клуба, кейтеринг и поставщики алкоголя, есть рекламодатели. Все они хотят отбить свои деньги: логотипы должны засветиться на фотографиях и в сюжетах, поэтому их размещают на пресс-волле, украшают ими вход, вешают иногда прям стыдные баннеры, напитки выставляет обычно один дистрибутор (в старые времена это почти всегда был "Моэт э Шандон").

И есть "лицо вечеринки", на которое и зазывают гостей.

Списки приглашенных составляются задолго до, приглашения рассылаются тоже заранее, у важных гостей еще и просят подтверждения. Не важные припрутся сами.

Важными гостями считаются: очень известные, очень богатые или очень влиятельные люди. Если первые на виду – звезды шоубизнеса и прочие знаменитости, то представителей двух последних категорий как правило мало кто знает в лицо и по фамилии, но они и есть самая желанная социальная группа. Инстаграмщицы, админы тг-каналов, профессиональные красавицы и заметные люди неясных профессий туда не входят.

Гости нанимают стилистов, которые договариваются с бутиками, подбирают луки и берут напрокат наряды. Да, как и во всем мире, знаменитости ходят на мероприятия в одежде, предоставленной брендами. В своем ходят или очень богатые, или нищеброды.

В Москве сейчас в качестве оплаты услуг стилиста его берут с собой на мероприятие как "+1". Кто приходит со стилистом, кто с визажистом.

То же касается и украшений. Несчастное колье с изумрудом на Ивлеевой было выдано на время ювелирным брендом Liza Borzaya. Это была реклама бренда и самого колье. И Настя Ивлеева её честно отрабатывала в расчете на вирусность. Оно должно было появиться во всех рилс и сторис. И оно появилось… (сарказм).

На эти мероприятия зовут прессу. Важные СМИ получают приглашения, остальные аккредитуются. Это разные списки. У организаторов и исполнителей представления о работе со СМИ не совпадают, порядка нет до комизма, но не будем на этом останавливаться. Хотя русский пиар по-прежнему бессмысленен и беспощаден, как я могу судить.

Итого: о предстоящей вечеринке знали "все" как минимум за месяц. У неё было "лицо" – Анастасия Ивлеева, заказчик и главный спонсор – МТС, организатор – ивент-агенство Departament, исполнитель – клуб Мутабор, кейтеринг обеспечивала White rabbit Family, рекламодатели от явных до неявных (бренды одежды). Дрессс-код, наверное, был придуман стилистами из команды SMO, они же одевали Ивлееву. Были рекламодатели:  платформа МТС NUUM, МТС.Музыка, где-то рядом VK и Яндекс, Liza Borzaya.

Фотографии не "утекли", а они и должны были быть выложены, на это и был рассчет. И гости, а особенно гостьи, выкладывали их в Инсте с благодарностью стилисту за подобранный лук в соответствии с дресс-кодом.
Там же была и аккредитованная пресса, в основном фотографы, как и всегда. Это было совершенно стандартное, хоть и крупное, московское мероприятие.

Более того, за несколько часов перед этим проходила другая вечеринка на Патриарших в ресторане "Павильон", с тем же дресс-кодом и с аналогичной кроватью для фотографирования, и с тем же набором гостей, которые после должны были отправиться в Мутабор. Позже фотографии с этой вечеринки смешали с ивлеевскими, тем более, что они малоотличимы. Путаницы добавила Ксения Собчак, которая на первую вечеринку пришла в одном платье, потом переоделась там же для Мутабора, и успела сфотографироваться в обоих с гостями "Павильона". И сама же и выкладывала фото.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Вечеринка носила открытый публичный характер и готовилась заранее как PR акция для привлечения внимания.

2. Список гостей формировался целенаправленно, гости готовились к мероприятию со стилистами.

3. Была приглашена пресса для освещения, фото рассчитаны на публикацию.

4. У мероприятия были коммерческие спонсоры и организаторы.

5. Осуждение было вызвано контрастом гуляний с реалиями военного времени.

6. Элита не меняет поведение, несмотря на длительность войны, и отреагировала только из-за общественного осуждения.

Вывод: эта вечеринка была циничной PR-акцией коммерческих организаторов и не соответствовала морально-этическим ожиданиям общества в военное время. Осуждение и последствия заставили отдельных участников публично оправдываться, что свидетельствует об их равнодушии к ситуации в стране. Без давления со стороны общества представители элиты вряд ли изменили бы свое поведение.

Источник: https://t.me/corpusculablog/17265
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Сергей Девятов: охрана Сталина была готова к бою у посольства в Тегеране
75-лет «Тегерану 43»
Как ФСБ взрывала Россию
Что увидели американцы и что было вырезано из интервью В.В.Путина каналу CBS
3 Комментария » Оставить комментарий
  • 31246 26524
    марина час назад

      Ну вот эта статья гораздо ближе к истине ,чем прежде размещенные здесь в т.ч.и от Колонеля всегда ниякого ,безцветного.Да ,это Хозяева Жизни и они все делали так ,как и ранее 20 лет подряд,изнывая от скуки со своими млн долларов и вагонами тряпья..Сделать это художественно ,как цука Мадонна на млрд дол мистическое шоу с теми же целями -всё живое и чистое утопить в аду содома,им не по силам ,а вот сделать гнилую копию с отцами местной голубятни,когда Боруховна свалила ,они пытаются.Настя -это не лицо АФК Системы с Евтушенковым и Усмановым ,а их опа..
      Один их блогеров ,я его читаю,выразил это резче..
      “Андрей Куприков
      2024.01.01 17:17
      ПРО ГИГИЕНУ
      Всех с наступившим !

      К вечеру пролистав ленту новостей, в очередной раз изумился присутствию на федеральных ресурсах бесчисленному количеству троллятины, ципсятины и прочей мрази, невозбранно и безнаказанно резвящейся в комментариях, изрыгающей потоки информационного ******* и блевотины, будто им специально дается возможность гадить в нашем информпространстве.

      То ли это полное отсутствие профессиональной гигиены, то ли сознательное вредительство, но когда после почти двух лет войны у нас на территории пасутся бесчисленные стада вопящих и смердящих укродегенератов и либераствующих критиноидов то возникает вопрос, который хочется задать при помощи газовой горелки и плоскогубцев хозяевам наших информплощадок и каналов : На кого работаете, клоуны ?! И нет ли у вас, сукины дети, умысла на теракт и диверсию ?

      И есть у меня сильное подозрение, что если прямо сейчас не начать СВО в наших медиа, с тотальной зачисткой всего немереного мусора и шмурдяка, то завтра внезапно обнаружится как на иллюстрации к посту.

      Похоже уже не строгую гигиену надо вводить, а уже карательную дегельминтизацию проводить.
      п.с. верю ли я в чистку или вернее очищение КУЛЬТУРЫ ??НЕТ И НЕТ -только замена б/ей и немного антуража к ВЫБОРАМ ..ВЕДЬ ПЕсков с гражданкой США Навкой еврейкой танчат прямо у КРЕМЛЯ ,обнимая и спасая этих ФИЛЕК и Аллок,тем более англицких ЭРНСТОВ,.ВВП не в курсе:??? Если что ,то в РБ тоже ,но с др.этикетками и по -деревенски…мы же любимцы тетушки СИ..
      п.п.с. в истории эти времена СМУТЫ и ПЕРЕЛОМА описаны ,они как раз характеризуются падением нравов и потерей ориентиров..Но ориентиры то готовят НАВЕРХУ 7?Вы можете представить ,что они вам приготовили господа СЕРЫЕ и РУСЫ..Смотрите на города Китая в момент КОВИДА..Хотите нравственный ,патриотический концлагерь со СМЕРШЕМ и новым Троцким..А других нету -у них все деньги и значит возможности…

      • 26566 24696
        жора шаповмарина 58 мин. назад

          Не Вам в “ПС” говорить про нравственность, кровожадная Вы наша, спрятавшая родных от защиты Родины.
          А впрочем, почему бы Вам не предложить Ваши “ориентиры” ? Попробуйте.

      • 1544 1472
        Сан Саныч 9 мин. назад

          Переводим:
          Ивент – событие, публичное мероприятие.
          Кейтеринг – выездная кухня.
          Рилс – видеоролик длительностью не более 1 минуты внутри “Инстаграмм”.
          Сторис – короткое видео, которое замещается в одноимённом разделе “Инстаграмм”.
          Пресс-волл – баннер, натянутый на каркас, который предназначен для оформления интерьера или мероприятия.
          Баннер, в свою очередь – графическое изображение рекламного характера.

          Остальные иностранные слова уже понятны.

        Оставить комментарий

        Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

        Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
        Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

        (Обязательно)

        Быстрый переход:

        Информация о сайте

        Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

        Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
        Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
        Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

        Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

        Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru