“Это было закрытое мероприятие!” – Конечно, нет
"Это было закрытое мероприятие!" – Конечно, нет. То, что вход туда по приглашениям, не делает его "частным" и "закрытым". Это большой публичный ивент. Он предназначен для широкого освещения в соцсетях и сми. Подготовка идет за несколько месяцев до проведения. Есть компания-заказчик, он же основной спонсор, есть компания-организотор – ивент-агентство, есть пиарщики, есть исполнители – администрация клуба, кейтеринг и поставщики алкоголя, есть рекламодатели. Все они хотят отбить свои деньги: логотипы должны засветиться на фотографиях и в сюжетах, поэтому их размещают на пресс-волле, украшают ими вход, вешают иногда прям стыдные баннеры, напитки выставляет обычно один дистрибутор (в старые времена это почти всегда был "Моэт э Шандон").
И есть "лицо вечеринки", на которое и зазывают гостей.
Списки приглашенных составляются задолго до, приглашения рассылаются тоже заранее, у важных гостей еще и просят подтверждения. Не важные припрутся сами.
Важными гостями считаются: очень известные, очень богатые или очень влиятельные люди. Если первые на виду – звезды шоубизнеса и прочие знаменитости, то представителей двух последних категорий как правило мало кто знает в лицо и по фамилии, но они и есть самая желанная социальная группа. Инстаграмщицы, админы тг-каналов, профессиональные красавицы и заметные люди неясных профессий туда не входят.
Гости нанимают стилистов, которые договариваются с бутиками, подбирают луки и берут напрокат наряды. Да, как и во всем мире, знаменитости ходят на мероприятия в одежде, предоставленной брендами. В своем ходят или очень богатые, или нищеброды.
В Москве сейчас в качестве оплаты услуг стилиста его берут с собой на мероприятие как "+1". Кто приходит со стилистом, кто с визажистом.
То же касается и украшений. Несчастное колье с изумрудом на Ивлеевой было выдано на время ювелирным брендом Liza Borzaya. Это была реклама бренда и самого колье. И Настя Ивлеева её честно отрабатывала в расчете на вирусность. Оно должно было появиться во всех рилс и сторис. И оно появилось… (сарказм).
На эти мероприятия зовут прессу. Важные СМИ получают приглашения, остальные аккредитуются. Это разные списки. У организаторов и исполнителей представления о работе со СМИ не совпадают, порядка нет до комизма, но не будем на этом останавливаться. Хотя русский пиар по-прежнему бессмысленен и беспощаден, как я могу судить.
Итого: о предстоящей вечеринке знали "все" как минимум за месяц. У неё было "лицо" – Анастасия Ивлеева, заказчик и главный спонсор – МТС, организатор – ивент-агенство Departament, исполнитель – клуб Мутабор, кейтеринг обеспечивала White rabbit Family, рекламодатели от явных до неявных (бренды одежды). Дрессс-код, наверное, был придуман стилистами из команды SMO, они же одевали Ивлееву. Были рекламодатели: платформа МТС NUUM, МТС.Музыка, где-то рядом VK и Яндекс, Liza Borzaya.
Фотографии не "утекли", а они и должны были быть выложены, на это и был рассчет. И гости, а особенно гостьи, выкладывали их в Инсте с благодарностью стилисту за подобранный лук в соответствии с дресс-кодом.
Там же была и аккредитованная пресса, в основном фотографы, как и всегда. Это было совершенно стандартное, хоть и крупное, московское мероприятие.
Более того, за несколько часов перед этим проходила другая вечеринка на Патриарших в ресторане "Павильон", с тем же дресс-кодом и с аналогичной кроватью для фотографирования, и с тем же набором гостей, которые после должны были отправиться в Мутабор. Позже фотографии с этой вечеринки смешали с ивлеевскими, тем более, что они малоотличимы. Путаницы добавила Ксения Собчак, которая на первую вечеринку пришла в одном платье, потом переоделась там же для Мутабора, и успела сфотографироваться в обоих с гостями "Павильона". И сама же и выкладывала фото.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Вечеринка носила открытый публичный характер и готовилась заранее как PR акция для привлечения внимания.
2. Список гостей формировался целенаправленно, гости готовились к мероприятию со стилистами.
3. Была приглашена пресса для освещения, фото рассчитаны на публикацию.
4. У мероприятия были коммерческие спонсоры и организаторы.
5. Осуждение было вызвано контрастом гуляний с реалиями военного времени.
6. Элита не меняет поведение, несмотря на длительность войны, и отреагировала только из-за общественного осуждения.
Вывод: эта вечеринка была циничной PR-акцией коммерческих организаторов и не соответствовала морально-этическим ожиданиям общества в военное время. Осуждение и последствия заставили отдельных участников публично оправдываться, что свидетельствует об их равнодушии к ситуации в стране. Без давления со стороны общества представители элиты вряд ли изменили бы свое поведение.
Ну вот эта статья гораздо ближе к истине ,чем прежде размещенные здесь в т.ч.и от Колонеля всегда ниякого ,безцветного.Да ,это Хозяева Жизни и они все делали так ,как и ранее 20 лет подряд,изнывая от скуки со своими млн долларов и вагонами тряпья..Сделать это художественно ,как цука Мадонна на млрд дол мистическое шоу с теми же целями -всё живое и чистое утопить в аду содома,им не по силам ,а вот сделать гнилую копию с отцами местной голубятни,когда Боруховна свалила ,они пытаются.Настя -это не лицо АФК Системы с Евтушенковым и Усмановым ,а их опа..
Один их блогеров ,я его читаю,выразил это резче..
“Андрей Куприков
2024.01.01 17:17
ПРО ГИГИЕНУ
Всех с наступившим !
К вечеру пролистав ленту новостей, в очередной раз изумился присутствию на федеральных ресурсах бесчисленному количеству троллятины, ципсятины и прочей мрази, невозбранно и безнаказанно резвящейся в комментариях, изрыгающей потоки информационного ******* и блевотины, будто им специально дается возможность гадить в нашем информпространстве.
То ли это полное отсутствие профессиональной гигиены, то ли сознательное вредительство, но когда после почти двух лет войны у нас на территории пасутся бесчисленные стада вопящих и смердящих укродегенератов и либераствующих критиноидов то возникает вопрос, который хочется задать при помощи газовой горелки и плоскогубцев хозяевам наших информплощадок и каналов : На кого работаете, клоуны ?! И нет ли у вас, сукины дети, умысла на теракт и диверсию ?
И есть у меня сильное подозрение, что если прямо сейчас не начать СВО в наших медиа, с тотальной зачисткой всего немереного мусора и шмурдяка, то завтра внезапно обнаружится как на иллюстрации к посту.
Похоже уже не строгую гигиену надо вводить, а уже карательную дегельминтизацию проводить.
п.с. верю ли я в чистку или вернее очищение КУЛЬТУРЫ ??НЕТ И НЕТ -только замена б/ей и немного антуража к ВЫБОРАМ ..ВЕДЬ ПЕсков с гражданкой США Навкой еврейкой танчат прямо у КРЕМЛЯ ,обнимая и спасая этих ФИЛЕК и Аллок,тем более англицких ЭРНСТОВ,.ВВП не в курсе:??? Если что ,то в РБ тоже ,но с др.этикетками и по -деревенски…мы же любимцы тетушки СИ..
п.п.с. в истории эти времена СМУТЫ и ПЕРЕЛОМА описаны ,они как раз характеризуются падением нравов и потерей ориентиров..Но ориентиры то готовят НАВЕРХУ 7?Вы можете представить ,что они вам приготовили господа СЕРЫЕ и РУСЫ..Смотрите на города Китая в момент КОВИДА..Хотите нравственный ,патриотический концлагерь со СМЕРШЕМ и новым Троцким..А других нету -у них все деньги и значит возможности…
Не Вам в “ПС” говорить про нравственность, кровожадная Вы наша, спрятавшая родных от защиты Родины.
А впрочем, почему бы Вам не предложить Ваши “ориентиры” ? Попробуйте.
Переводим:
Ивент – событие, публичное мероприятие.
Кейтеринг – выездная кухня.
Рилс – видеоролик длительностью не более 1 минуты внутри “Инстаграмм”.
Сторис – короткое видео, которое замещается в одноимённом разделе “Инстаграмм”.
Пресс-волл – баннер, натянутый на каркас, который предназначен для оформления интерьера или мероприятия.
Баннер, в свою очередь – графическое изображение рекламного характера.
Остальные иностранные слова уже понятны.