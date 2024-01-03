"Это было закрытое мероприятие!" – Конечно, нет. То, что вход туда по приглашениям, не делает его "частным" и "закрытым". Это большой публичный ивент. Он предназначен для широкого освещения в соцсетях и сми. Подготовка идет за несколько месяцев до проведения. Есть компания-заказчик, он же основной спонсор, есть компания-организотор – ивент-агентство, есть пиарщики, есть исполнители – администрация клуба, кейтеринг и поставщики алкоголя, есть рекламодатели. Все они хотят отбить свои деньги: логотипы должны засветиться на фотографиях и в сюжетах, поэтому их размещают на пресс-волле, украшают ими вход, вешают иногда прям стыдные баннеры, напитки выставляет обычно один дистрибутор (в старые времена это почти всегда был "Моэт э Шандон").

И есть "лицо вечеринки", на которое и зазывают гостей.

Списки приглашенных составляются задолго до, приглашения рассылаются тоже заранее, у важных гостей еще и просят подтверждения. Не важные припрутся сами.

Важными гостями считаются: очень известные, очень богатые или очень влиятельные люди. Если первые на виду – звезды шоубизнеса и прочие знаменитости, то представителей двух последних категорий как правило мало кто знает в лицо и по фамилии, но они и есть самая желанная социальная группа. Инстаграмщицы, админы тг-каналов, профессиональные красавицы и заметные люди неясных профессий туда не входят.

Гости нанимают стилистов, которые договариваются с бутиками, подбирают луки и берут напрокат наряды. Да, как и во всем мире, знаменитости ходят на мероприятия в одежде, предоставленной брендами. В своем ходят или очень богатые, или нищеброды.

В Москве сейчас в качестве оплаты услуг стилиста его берут с собой на мероприятие как "+1". Кто приходит со стилистом, кто с визажистом.

То же касается и украшений. Несчастное колье с изумрудом на Ивлеевой было выдано на время ювелирным брендом Liza Borzaya. Это была реклама бренда и самого колье. И Настя Ивлеева её честно отрабатывала в расчете на вирусность. Оно должно было появиться во всех рилс и сторис. И оно появилось… (сарказм).

На эти мероприятия зовут прессу. Важные СМИ получают приглашения, остальные аккредитуются. Это разные списки. У организаторов и исполнителей представления о работе со СМИ не совпадают, порядка нет до комизма, но не будем на этом останавливаться. Хотя русский пиар по-прежнему бессмысленен и беспощаден, как я могу судить.

Итого: о предстоящей вечеринке знали "все" как минимум за месяц. У неё было "лицо" – Анастасия Ивлеева, заказчик и главный спонсор – МТС, организатор – ивент-агенство Departament, исполнитель – клуб Мутабор, кейтеринг обеспечивала White rabbit Family, рекламодатели от явных до неявных (бренды одежды). Дрессс-код, наверное, был придуман стилистами из команды SMO, они же одевали Ивлееву. Были рекламодатели: платформа МТС NUUM, МТС.Музыка, где-то рядом VK и Яндекс, Liza Borzaya.

Фотографии не "утекли", а они и должны были быть выложены, на это и был рассчет. И гости, а особенно гостьи, выкладывали их в Инсте с благодарностью стилисту за подобранный лук в соответствии с дресс-кодом.

Там же была и аккредитованная пресса, в основном фотографы, как и всегда. Это было совершенно стандартное, хоть и крупное, московское мероприятие.

Более того, за несколько часов перед этим проходила другая вечеринка на Патриарших в ресторане "Павильон", с тем же дресс-кодом и с аналогичной кроватью для фотографирования, и с тем же набором гостей, которые после должны были отправиться в Мутабор. Позже фотографии с этой вечеринки смешали с ивлеевскими, тем более, что они малоотличимы. Путаницы добавила Ксения Собчак, которая на первую вечеринку пришла в одном платье, потом переоделась там же для Мутабора, и успела сфотографироваться в обоих с гостями "Павильона". И сама же и выкладывала фото.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Вечеринка носила открытый публичный характер и готовилась заранее как PR акция для привлечения внимания.

2. Список гостей формировался целенаправленно, гости готовились к мероприятию со стилистами.

3. Была приглашена пресса для освещения, фото рассчитаны на публикацию.

4. У мероприятия были коммерческие спонсоры и организаторы.

5. Осуждение было вызвано контрастом гуляний с реалиями военного времени.

6. Элита не меняет поведение, несмотря на длительность войны, и отреагировала только из-за общественного осуждения.

Вывод: эта вечеринка была циничной PR-акцией коммерческих организаторов и не соответствовала морально-этическим ожиданиям общества в военное время. Осуждение и последствия заставили отдельных участников публично оправдываться, что свидетельствует об их равнодушии к ситуации в стране. Без давления со стороны общества представители элиты вряд ли изменили бы свое поведение.