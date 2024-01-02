В отличие от отмечающих Новый год россиян, украинцам не до праздника
Сергей Zergulio Колясников @SergeyKolyasnikov
В отличие от отмечающих Новый год россиян, украинцам не до праздника. Новый закон о мобилизации никуда не делся, а Европа явно намерена помочь киевской хунте собрать необученную толпу для «мясных штурмов». И вот сообщается, что на границе с Польшей перестали выпускать мужчин с Украины.
Украинское издание «Страна» дополняет картину подробностями — теперь у всех мужчин (неважно, многодетные, волонтёры, инвалиды) требуют справку из военкомата. Также сообщается, что через границу в Польшу перестали пускать инвалидов II и III групп, а на КПП появились представители военкоматов. Что характерно, такая ситуация на всех пунктах пропуска.
В самой Украине мобилизация по-прежнему набирает обороты. Уже 1 января на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области отдыхающим, как сообщается, выдавали повестки военкомы.
Вся информация и видео предсказуемо поступают из соцсетей, куда их выкладывают очевидцы. Украинские власти очень нехотя признают сам факт мобилизации женщин и инвалидов, а также создание блокпостов в городах, где уже раздаются повестки, как и мобильных групп для обхода квартир.
И пока Зеленский с Залужным демонстративно перекладывают друг на друга инициативу призыва 500 тыс. человек, включая инвалидов, с фронта уже идут ролики, где в окопах находятся мобилизованные лица с синдромом Дауна. Над ними издеваются, им не выдают оружия по понятным причинам. Это не военное преступление, это хуже.
1 января 2024 года «майдан», прошедший в Киеве десять лет назад, обернулся для украинцев самой страшной своей стороной. Сегодня даже тяжёлая болезнь, физическое увечье или потеря конечности не освобождает от гибели на фронте. Насильно сгребают и бросают в топку всех, без исключения. Под воркование Зеленского с голубых экранов о демократии и добровольном наборе.
Прекратить геноцид Украины со стороны США и Великобритании может только окончательная и бесповоротная военная победа России. Других вариантов нет.
Специально для RT.
Предварительный дайджест итогов ударов по 404
▪”Кинжалов” выпущено 8 штук, все ударили по целям и уничтожили ЗРК Patriot, заглубленный склад с ракетами AtacMS, заглубленный командный пункт ВСУ. По некоторым данным, и турки их подтверждают, убито 9 генералов, один из них – заместитель Залужного.
▪В Харьковской области уничтожены две установки ЗРК Iris T, 4 ЗАК Gepard, два командных центра и около 65 офицеров. Сообщается о прилете по пункту размещения наемников.
▪В Киевской области помимо ЗРК Patriot уничтожены 4 командных центра и два отеля с наемниками из Швеции, Дании, Литвы и Эстонии. Более 78 человек убиты, около 1000 ракет для Iris T и NASAMS уничтожены в Голосеевском районе Киева.
В Крапивницком уничтожен склад с ракетами Storm Shadow. Более 25 ракет. Плюс два самолета СУ-24 и рембаза.
▪В Одессе не сосчитать потерь ВСУк в БК, ГСМ. Убиты 4 действующих сотрудника BND и 7 офицеров ВС Чехии. Уничтожены 2 РЛС французского производства.
▪Тысячи вражеских БПЛА уничтожены в Киевской, Сумской и Харьковской области. Уничтожены 23 цеха по их сборке, некоторые вместе с персоналом.
▪Более 45 домов мирных жителей повреждены украинскими ракетами ПВО. Из-за установки ЗРК и ПРО в центре жилых районов Киева 2/3 противоракет поражали высотные здания и гражданскую инфраструктуру.
Кроме того, сбивая наши ракеты и БПЛА в непосредственной близки к городу, где находятся скопления ПВО/ПРО, боевые части ракет и дронов падали на город и детонировали.
▪ В Одессе уничтожены три склада и ангар хранения противокорабельных ракет и установок Harpoon.
▪Сообщается об уничтожении огромного числа командных пунктов с британскими и польскими военными.
а это попытка взять одессита защищать неньку…https://matveychev-oleg.livejournal.com/16705760.html..
п.с.так сколько там водочки выпил дракоша жорик , чтобы пожелать русским за них умереть..