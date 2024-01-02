Сергей Zergulio Колясников @SergeyKolyasnikov

В отличие от отмечающих Новый год россиян, украинцам не до праздника. Новый закон о мобилизации никуда не делся, а Европа явно намерена помочь киевской хунте собрать необученную толпу для «мясных штурмов». И вот сообщается, что на границе с Польшей перестали выпускать мужчин с Украины.

Украинское издание «Страна» дополняет картину подробностями — теперь у всех мужчин (неважно, многодетные, волонтёры, инвалиды) требуют справку из военкомата. Также сообщается, что через границу в Польшу перестали пускать инвалидов II и III групп, а на КПП появились представители военкоматов. Что характерно, такая ситуация на всех пунктах пропуска.

В самой Украине мобилизация по-прежнему набирает обороты. Уже 1 января на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области отдыхающим, как сообщается, выдавали повестки военкомы.

Вся информация и видео предсказуемо поступают из соцсетей, куда их выкладывают очевидцы. Украинские власти очень нехотя признают сам факт мобилизации женщин и инвалидов, а также создание блокпостов в городах, где уже раздаются повестки, как и мобильных групп для обхода квартир.

И пока Зеленский с Залужным демонстративно перекладывают друг на друга инициативу призыва 500 тыс. человек, включая инвалидов, с фронта уже идут ролики, где в окопах находятся мобилизованные лица с синдромом Дауна. Над ними издеваются, им не выдают оружия по понятным причинам. Это не военное преступление, это хуже.

1 января 2024 года «майдан», прошедший в Киеве десять лет назад, обернулся для украинцев самой страшной своей стороной. Сегодня даже тяжёлая болезнь, физическое увечье или потеря конечности не освобождает от гибели на фронте. Насильно сгребают и бросают в топку всех, без исключения. Под воркование Зеленского с голубых экранов о демократии и добровольном наборе.

Прекратить геноцид Украины со стороны США и Великобритании может только окончательная и бесповоротная военная победа России. Других вариантов нет.

Специально для RT.

Комментарий редакции

Основные тезисы данной статьи:

1. В Украине продолжается мобилизация мужчин, в том числе инвалидов, для участия в боевых действиях.

2. На границе с Польшей мужчинам теперь требуют предъявлять справку из военкомата для выезда из страны.

3. Украинские власти скрывают факты мобилизации инвалидов и женщин.

4. В окопах обнаружены мобилизованные с синдромом Дауна, над которыми издеваются.

5. Автор указывает на то, что только военная победа России может положить конец геноциду Украины со стороны США и Великобритании.

Вывод: