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В отличие от отмечающих Новый год россиян, украинцам не до праздника

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Сергей Zergulio Колясников @SergeyKolyasnikov

В отличие от отмечающих Новый год россиян, украинцам не до праздника. Новый закон о мобилизации никуда не делся, а Европа явно намерена помочь киевской хунте собрать необученную толпу для «мясных штурмов». И вот сообщается, что на границе с Польшей перестали выпускать мужчин с Украины.

Украинское издание «Страна» дополняет картину подробностями — теперь у всех мужчин (неважно, многодетные, волонтёры, инвалиды) требуют справку из военкомата. Также сообщается, что через границу в Польшу перестали пускать инвалидов II и III групп, а на КПП появились представители военкоматов. Что характерно, такая ситуация на всех пунктах пропуска.

В самой Украине мобилизация по-прежнему набирает обороты. Уже 1 января на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области отдыхающим, как сообщается, выдавали повестки военкомы.

Вся информация и видео предсказуемо поступают из соцсетей, куда их выкладывают очевидцы. Украинские власти очень нехотя признают сам факт мобилизации женщин и инвалидов, а также создание блокпостов в городах, где уже раздаются повестки, как и мобильных групп для обхода квартир.

И пока Зеленский с Залужным демонстративно перекладывают друг на друга инициативу призыва 500 тыс. человек, включая инвалидов, с фронта уже идут ролики, где в окопах находятся мобилизованные лица с синдромом Дауна. Над ними издеваются, им не выдают оружия по понятным причинам. Это не военное преступление, это хуже.

1 января 2024 года «майдан», прошедший в Киеве десять лет назад, обернулся для украинцев самой страшной своей стороной. Сегодня даже тяжёлая болезнь, физическое увечье или потеря конечности не освобождает от гибели на фронте. Насильно сгребают и бросают в топку всех, без исключения. Под воркование Зеленского с голубых экранов о демократии и добровольном наборе.

Прекратить геноцид Украины со стороны США и Великобритании может только окончательная и бесповоротная военная победа России. Других вариантов нет.

Специально для RT. 

Комментарий редакции

Основные тезисы данной статьи:
 
1. В Украине продолжается мобилизация мужчин, в том числе инвалидов, для участия в боевых действиях. 
 
2. На границе с Польшей мужчинам теперь требуют предъявлять справку из военкомата для выезда из страны.
 
3. Украинские власти скрывают факты мобилизации инвалидов и женщин. 
 
4. В окопах обнаружены мобилизованные с синдромом Дауна, над которыми издеваются.
 
5. Автор указывает на то, что только военная победа России может положить конец геноциду Украины со стороны США и Великобритании.
 
Вывод:
 
Украинские власти во главе с Зеленским, подстрекаемые Западом, ведут преступную политику мобилизации всех подряд, включая инвалидов и людей с ограниченными возможностями, обрекая их на верную гибель. Это свидетельствует о том, что киевский режим перестал считаться с человеческими жизнями и готов пожертвовать собственным народом в угоду геополитическим интересам США и НАТО. Только решительные действия России, направленные на денацификацию Украины, способны положить конец этому бесчеловечному режиму и остановить геноцид украинского народа. Победа России будет означать мир и благополучие для всех жителей Украины.
Источник: https://t.me/c/1686844692/5493
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 31242 26524
    марина 2 января 21:45

      Предварительный дайджест итогов ударов по 404
      ▪”Кинжалов” выпущено 8 штук, все ударили по целям и уничтожили ЗРК Patriot, заглубленный склад с ракетами AtacMS, заглубленный командный пункт ВСУ. По некоторым данным, и турки их подтверждают, убито 9 генералов, один из них – заместитель Залужного.

      ▪В Харьковской области уничтожены две установки ЗРК Iris T, 4 ЗАК Gepard, два командных центра и около 65 офицеров. Сообщается о прилете по пункту размещения наемников.

      ▪В Киевской области помимо ЗРК Patriot уничтожены 4 командных центра и два отеля с наемниками из Швеции, Дании, Литвы и Эстонии. Более 78 человек убиты, около 1000 ракет для Iris T и NASAMS уничтожены в Голосеевском районе Киева.
      В Крапивницком уничтожен склад с ракетами Storm Shadow. Более 25 ракет. Плюс два самолета СУ-24 и рембаза.

      ▪В Одессе не сосчитать потерь ВСУк в БК, ГСМ. Убиты 4 действующих сотрудника BND и 7 офицеров ВС Чехии. Уничтожены 2 РЛС французского производства.

      ▪Тысячи вражеских БПЛА уничтожены в Киевской, Сумской и Харьковской области. Уничтожены 23 цеха по их сборке, некоторые вместе с персоналом.

      ▪Более 45 домов мирных жителей повреждены украинскими ракетами ПВО. Из-за установки ЗРК и ПРО в центре жилых районов Киева 2/3 противоракет поражали высотные здания и гражданскую инфраструктуру.
      Кроме того, сбивая наши ракеты и БПЛА в непосредственной близки к городу, где находятся скопления ПВО/ПРО, боевые части ракет и дронов падали на город и детонировали.

      ▪ В Одессе уничтожены три склада и ангар хранения противокорабельных ракет и установок Harpoon.

      ▪Сообщается об уничтожении огромного числа командных пунктов с британскими и польскими военными.

    • 31242 26524
      марина 2 января 21:47

        а это попытка взять одессита защищать неньку…https://matveychev-oleg.livejournal.com/16705760.html..
        п.с.так сколько там водочки выпил дракоша жорик , чтобы пожелать русским за них умереть..

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