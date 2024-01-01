Комментарий редакции

Андрей Игоревич Масалович, подполковник ФАПСИ в отставке, бывший сотрудник КГБ, объясняет почему никто не скроется от прослушки.В этом выпуске:- Как работала прослушка 200 лет назад, в 20 веке, в период холодной войны и в наше время,- Основные мифы о подслушивающих устройствах,- Насколько эффективен СОРМ- Прослушка будущего,- Как сотрудники КГБ относились к анекдотам про них, и за что сотрудники ФСБ любят Васю Ложкина.

Основные тезисы лекции:

1. Прослушка существует с давних времен, еще со времен перлюстрации писем во Франции в 15 веке. С развитием технологий она становилась все более массовой и технически продвинутой.

2. В СССР прослушкой занимался 12 отдел КГБ, созданный при Андропове. Но технически СССР сильно отставал от США и Германии в возможностях прослушки.

3. Сейчас в России прослушкой могут заниматься 6 спецслужб согласно закону об ОРД. Это создает систему сдержек и противовесов.

4. Появление интернета и сотовой связи сильно усложнило техническую сторону прослушки. Возникла потребность в комплексных системах типа СОРМ.

5. Полный сбор и хранение данных (закон Яровой) не увеличил раскрываемость преступлений. Нужны новые методы анализа Big Data.

6. Гонка вооружений между методами скрытия информации и ее раскрытия будет продолжаться. Но лучшая защита – это открытость и законопослушание.

Вывод: прослушка эволюционирует вместе с технологиями. Главное – не параноить и не нарушать закон, тогда можно чувствовать себя спокойно.