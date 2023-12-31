Комментарий редакции

В Иркутске подростки насмотрелись сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" и убили 15-летнего школьника за то, что он с другого района.Именно это – криминализация подростковой среды является целью заказчиков этого сериала. В капиталистическом обществе настройкой системы культуры и СМИ занимаются тайные организации, которые внедряют в сознание людей культ греха, страха, насилия, ориентацию наматериальные достижения/ценности, материальный успех. Чтобы освободить человечество из материального рабства и морока, в который нас всех погружают; чтобы построить то общество, в котором мы все хотим жить, Общество заботы людей друг о друге, каждый человек на планете должен знать эту мистическую науку управления обществом с помощью ценностей.12+00:03:13 Как обществом управляют в действительности?00:06:10 Три объекта познания.00:09:04 История духовника Патриарха Алексия.00:14:54 Три типа представлений о счастье.00:16:06 Смысл жизни.00:25:56 Общая цель всех духовных практик.00:38:42 Три типа власти.00:42:48 Как выйти из под власти денег?00:44:08 Управление любовью.00:45:53 Три типа психики.00:47:25 Три типа управления обществом.00:48:55 Откуда посылаются хорошие идеи?01:03:32 Как(кем) управляются СМИ?01:16:13 Управление обществом при помощи телевизионных экранов.01:20:06 Как создать счастье между мужчиной и женщиной?01:20:26 Что такое состояние счастья?01:21:59 Кто такие "требники"?01:23:04 Какова цель демонов?01:24:00 Анекдот, о священнике, который застрял на материальном уровне.01:40:21 Что такое духовность?01:40:32 Секрет процветания общества.01:40:38 Как мы приходим к Богу?01:41:57 Что такое совесть?01:44:22 Откуда Бог руководит всеми в мире?01:44:40 Причина всех кризисов на этой планете.

Основные тезисы лекции:

1. Существует три объекта познания: материя, живые существа и Бог. Наше внимание и энергия может быть направлено на каждый из этих объектов.

2. В зависимости от объекта познания, на который направлено наше внимание, развиваются три типа вкусов и представлений о счастье: телесные наслаждения (Эрос), душевные наслаждения (Филия), духовные наслаждения (Агапе).

3. Три типа вкусов порождают три типа психики – потребительскую, человеческую и божественную.

4. Общество управляется ценностями и вкусами людей. Для поддержания определенного типа общественного устройства (капитализма, социализма и т.д.) необходимо культивировать соответствующий тип ценностей и вкусов с помощью системы образования и культуры.

5. Для перехода к обществу, основанному на любви и гармонии, необходимо развивать в людях вкус к высшим духовным ценностям и божественной любви. Это приведет к гармоничному развитию всех сфер жизни общества.

Вывод: Лекция показывает, что духовное развитие человека и общества является ключом к гармонии и процветанию во всех сферах жизни. Для этого важно культивировать правильные ценности и направлять внимание людей на высшие объекты познания – на развитие души и любви к Богу.