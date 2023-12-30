Нефть Югры, 1992
Фильм рассказывает об успехах компании ЮганскНефтегаз.
ЭПТО Студия Плюс, 1992 г.
Комментарий редакции
Основные темы фильма:
1. История освоения нефтяных месторождений в Западной Сибири, в частности Усинского месторождения. Рассказывается о начале разработки месторождения и добычи нефти в 1960-х годах.
2. Строительство и развитие города Нефтеюганска, который вырос вокруг нефтяных месторождений. Описываются трудности строительства города в сложных климатических условиях Западной Сибири.
3. Деятельность производственного объединения Юганскнефтегаз, крупнейшего нефтедобывающего предприятия в регионе. Рассказ о достижениях, проблемах, планах объединения по дальнейшему освоению месторождений.
4. Социальные аспекты жизни города Нефтеюганска – строительство жилья, объектов инфраструктуры, создание условий для работников нефтяной промышленности и их семей.
Вывод: данный фильм посвящен истории освоения нефтяных месторождений Западной Сибири и создания на их основе города Нефтеюганска. Основное внимание уделено деятельности производственного объединения Юганскнефтегаз по добыче и транспортировке нефти в сложных климатических условиях региона.