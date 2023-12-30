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Нефть Югры, 1992

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Фильм рассказывает об успехах компании ЮганскНефтегаз.

ЭПТО Студия Плюс, 1992 г.

Комментарий редакции

Основные темы фильма:

1. История освоения нефтяных месторождений в Западной Сибири, в частности Усинского месторождения. Рассказывается о начале разработки месторождения и добычи нефти в 1960-х годах.

2. Строительство и развитие города Нефтеюганска, который вырос вокруг нефтяных месторождений. Описываются трудности строительства города в сложных климатических условиях Западной Сибири.

3. Деятельность производственного объединения Юганскнефтегаз, крупнейшего нефтедобывающего предприятия в регионе. Рассказ о достижениях, проблемах, планах объединения по дальнейшему освоению месторождений.

4. Социальные аспекты жизни города Нефтеюганска – строительство жилья, объектов инфраструктуры, создание условий для работников нефтяной промышленности и их семей.

Вывод: данный фильм посвящен истории освоения нефтяных месторождений Западной Сибири и создания на их основе города Нефтеюганска. Основное внимание уделено деятельности производственного объединения Юганскнефтегаз по добыче и транспортировке нефти в сложных климатических условиях региона.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qDO2t3wJj98
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