Искусство руководства ТПК

КНДР – небольшая страна по численности населения и по территории. Но она, несмотря на небывалые санкции и нажим США и других враждебных сил, демонстрирует свою несокрушимую мощь. В чём секрет?

Вернее будет найти его в искусстве руководства ТПК, направляющей силы корейского общества, которая стоит у руля этой страны.

Страна единодушия и сплоченности

Самым идеальным государством можно называть ту страну, где все граждане образуют единое целое.

Когда-то американская газета «Вашингтон пост» написала: КНДР ничуть не колеблется и перед международными санкциями. Одна из причин, как она писала, – в том, что власть той страны пользуется столь абсолютной поддержкой народа, что не надо обратить внимание на санкции.

Это, можно сказать, сравнительно справедливая оценка.

Сейчас враждебные силы своими крайне жестокими акциями, направленными на удушение КНДР, пытаются создать экономические затруднения в этой стране, причинять ее населению страдания, сеять недовольство правительством, нарушить спокойствие, а далее разрушить государственный политический режим этой страны изнутри.

Но все это не воздействовало на нее.

В КНДР имеется свойственная ей общественная структура, имя которой – единодушие и сплоченность партии и народных масс, монолитно сплоченных вокруг вождя. Именно благодаря этому социалистическая Корея ничуть не колеблется ни при каких бурях.

И в конце минувшего века, когда в ряде стран рухнул социализм и антисоциалистические нападки коалиционных сил империализма сосредоточивались в КНДР, корейский народ, ничуть не колеблясь, защитил социализм. В эти дни международное сообщество смогло глубоко осознать, насколько прочна социально-политическая основа этой страны.

Сегодня в КНДР единодушие и сплоченность еще более укрепляется под руководством Генерального секретаря ТПК Ким Чен Ына.

Основное ядро его взгляда на народ – самоотверженное служение народу.

В деле на благо народа он всегда придерживается принципа отдачи приоритета, возведения в абсолют.

Выражение «принцип отдачи приоритета» означает верный подход к служению народу, носители которого в любом деле думают, прежде всего, об интересах и удобствах народа и считают, что нет более срочного и важнейшего дела, чем удовлетворять требования народа. Ничто на свете не должно быть выше народа, ни в коем случае нельзя затронуть достоинство и интересы народа, в деле на благо народа должна быть только безупречность – таков смысл слова «возведение в абсолют».

Потому корейский народ абсолютно доверяет своему руководителю, проводящему такую политику, и следует за ним.

Страна, сильная самостоятельностью

На международной арене КНДР известна как страна, очень сильная самостоятельностью.

С первого дня своего основания ТПК придерживалась самостоятельности, вела и ведет партийное строительство и деятельность в соответствии с интересами своего государства, без оглядки на других.

Так она смогла стать социалистическим государством, которое осуществило независимость в политике, самостоятельность в экономике и самооборону в защите страны.

На Земле, кажется, больше не найдешь такой страны, как КНДР, которая шла и идет только по пути самостоятельности столь неизменно, столь последовательно в столь трудной обстановке.

Как всем известно, и в международных отношениях эта страна всегда настаивает на том, что в мире может быть большая и малая страна, но не может быть высокой и низкой страны, и воплощает такой принцип на практике.

Она последовательно отстаивает свой суверенитет благодаря тому, что экономически не зависит ни от кого. «Если хочешь применять санкции или блокаду, ну, делай. Никогда мы не будем гнуть спину перед другими» – таково ее дерзание.

Самостоятельная национальная экономика в КНДР, образно говоря, стоит на своих ногах – опирается на отечественные ресурсы и технологии, на силы своего народа. Линия на строительство самостоятельной национальной экономики отстаивается неизменно, непоколебимо при любых бурях.

Блестящие успехи, достигнутые в последние годы в экономическом строительстве этой страны, сильно вдохновляют корейцев.

Настойчивые усилия, приложенные для динамизации производства на крупных предприятиях металлургии, важных промышленных предприятиях, дают свои плоды. В отрасли сельского хозяйства создана прочная гарантия для роста производства зерновых, на предприятиях легкой промышленности выпускаются доброкачественные товары народного потребления. Во всех районах страны, прежде всего в столице – Пхеньяне, строятся современные жилые дома, как грибы после дождя. Государство бесплатно дает народу построенные за свой счет эти жилые дома, и создаются ему более прекрасные условия жизни.

КНДР самозащитной обороноспособностью надежно отстаивает суверенитет и достоинство страны.

В прошедшие годы немало слабых и малых стран в мире, насмерть перепуганные насилием и произволом привилегированного государства, не находили себе места. В то время только одна страна, КНДР, ответила на это мощным контрударом. На пути к защите суверенитета она никогда не щадила агрессоров, нарушивших воздушное пространство, территориальные воды и территорию своего государства, и решительно карала провокаторов.

Сегодня КНДР, ведомая ТПК, поднялась на статус мировой военной державы, обладающей могущественнейшими силами сдерживания войны, которую никто не может игнорировать.

В мире, где разгул насилия и агрессии империалистов, могучие силы сдерживания войны, чем обладает КНДР, становятся весомым вкладом в обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове, в СВА, а далее – на всей Земле.