Как не попасть на скотобойню Зеленского
Полезные советы от "Типичной Одессы" как не попасть на скотобойню Зеленского (или снизить шансы попадания туда) в связи с подготовкой к принятию нового закона о мобилизации (500 000 в течение 2024 года), по которому будут хватать всех кого смогут, включая женщин, инвалидов 3-й группы и т.п.
Таки да,может быть.По поводу выехавших,вероятнее всего,что они не будут продлевать паспорта выехавшим за границу украинцам,а раз у тебя нет действующего паспорта значит ты автоматом нелегал,а раз ты нелегал,то подлежишь депортации в Украину.
Я, конечно, слышал версию о том, что Украину придумали в венском генштабе (гофкригсрате?)…https://www.youtube.com/watch?v=Mr_wnPYE50w
Но всегда думал, что в виду имеется нечто иное, а не нынешний проект закона о мобилизации…https://my.mail.ru/mail/2vadim2903/video/29/10813.html…