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Как не попасть на скотобойню Зеленского

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Полезные советы от "Типичной Одессы" как не попасть на скотобойню Зеленского (или снизить шансы попадания туда) в связи с подготовкой к принятию нового закона о мобилизации (500 000 в течение 2024 года), по которому будут хватать всех кого смогут, включая женщин, инвалидов 3-й группы и т.п.

























Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8852117.html
Метки: мобилизация, одесса, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 18138 16938
    KT два часа назад

      Таки да,может быть.По поводу выехавших,вероятнее всего,что они не будут продлевать паспорта выехавшим за границу украинцам,а раз у тебя нет действующего паспорта значит ты автоматом нелегал,а раз ты нелегал,то подлежишь депортации в Украину.

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