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Насколько хорошо жить на Руси. Измеряем качество жизни Россиян

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В студии канала "День" директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец. Ведущий – Игорь Нагаев.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Качество жизни – это комплексный показатель, включающий не только материальное благополучие, но и доступ к образованию, медицине, продолжительность жизни, удовлетворенность условиями жизни.

2. В России доля счастливых людей достаточно высока – порядка 80-86%, несмотря на то, что большинство населения относится к бедным. Люди ценят стабильность и предсказуемость жизни.

3. Стандарт качества жизни формируется в детстве и юности. Люди, пережившие трудности, ценят даже небольшие улучшения.

4. Задача государства – сделать людей счастливыми, повысить качество их жизни. Это важно и с точки зрения предотвращения социальных потрясений.

5. По индексу человеческого развития Россия входит в число стран с очень высоким уровнем, занимая место в верхней четверти рейтинга.

6. Для дальнейшего повышения качества жизни в России нужно развивать экономику и человеческий потенциал.

Вывод: несмотря на имеющиеся проблемы с благосостоянием значительной части населения, в целом в России наблюдается довольно высокий уровень удовлетворенности жизнью. Это связано с историческим опытом людей и их скромными ожиданиями. Для дальнейшего прогресса необходим комплексный подход к повышению качества жизни граждан.

Источник: https://rutube.ru/video/de9a321adfdc30c79d00a02f90b4bac8/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 18136 16936
    KT час назад

      80-86% довольны? По всей видимости опрос был проведён среди иностранных специалистов.)

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