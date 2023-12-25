На дне
Наши отношения с Западом, похоже, достигли дна. Трудно сказать, когда такое было. На памяти живущих точно не было.
И это здорово, дорогие товарищи! Это открывает блестящие, сказочные возможности и перспективы. Даже не пресловутое «окно возможностей», а, как выражаются риелторы, панорамные окна с видом на… Кстати, на что? Я бы сказала: с видом на наше прекрасное будущее.
Под парусом можно ходить и по ветру, и против ветра. Так и репутацию можно использовать как хорошую, так и плохую. Репутация (или, говоря по- торгашески, «имидж», «бренд») – это огромная сила. Бронебойная. Умей лишь воспользоваться!
Самая главная возможность, которая открывается – это жить своим умом и, не глядя ни в какие политкорректные прописи, делать то, что нужно нашей стране и нашему народу. Не боясь прослыть перед внешними оценщиками недемократическими, не инклюзивными, не гуманными, не цивилизованными.
Со времён Петра I мы трепетали мнения Запада. Николай Данилевский ещё в 1869 г. писал в знаменитой книжке «Россия и Европа»:
«Мы возвели Европу в сан нашей общей Марьи Алексеевны, верховной решительницы достоинства наших поступков. Вместо одобрения народной совести, признали мы нравственным двигателем наших действий трусливый страх перед приговорами Европы, унизительно-тщеславное удовольствие от её похвал».
Свершилось! Теперь этого не требуется. Мы УЖЕ предельно плохие – во мнении Запада. Значит, можно действовать без оглядки. И нужно действовать!
Вот действия, которые прямо-таки лежат на поверхности.
1. Лишить гражданства релокантов и убежантов, которые наговорили пакостей о своей Родине. Это будет со стороны России актом гуманизма по отношению к убежантам. Им стыдно быть русскими? (Знаете, бытует среди прогрессивной интеллигенции такая формула: «Мне стыдно быть русским»). Так вот надо им помочь и избавить от отрицательных эмоций. Для этого надо внести изменение в законы и даже Конституцию? Значит, надо это сделать: жизнь меняется – и законы меняются. Это следует сделать быстро и со всеми пакостниками разом. А захотят вернуться – пускай плачут, каются и ругают Запад – может, пустят назад. А может, и не пустят. Не захотят каяться? Ну и не надо, не велика потеря. Это если б трактористы убежали или сантехники утекли – тогда бы да, беда, а эти…
2. Запретить двойное гражданство, которое суть логическая и юридическая нелепость. Гражданство имеет смысл, если это связь гражданина с одним государством, его обязанность защищать это государство и соответственно право на защиту со стороны этого государства. Если государств два, и они враждуют меж собой – что должен делать гражданин? Имеющих двойное гражданство, надо обязать отказаться от одного из них. Гражданин прячет второе гражданство? При обнаружении такого факта надо помочь ему принять верное решение: лишать его российского гражданства. Российское гражданство должно наконец стать ценностью. А ценностью бывает лишь то, что можно потерять.
3. Выйти из разного рода организаций, где нас унижают – от Олимпиады до ВТО. При этом активно создавать свои организации, в которых будем состоять мы и наши друзья. Участие российских спортсменов в Олимпиаде – это вселенский (и очень дорогостоящий) позор, который давно пора прекратить, о чём я пишу уж много лет.
4. Прекратить оценивать работу российских учёных по их цитируемости на Западе. Это позорное низкопоклонство. Единственная оценка труда учёного – польза своей стране. Подлинные достижения русского гения в любом случае станут известны везде. Кстати, были эти подлинные достижения науки в те времена, когда страна была закрытой, а никакого индекса Хирша не было в помине. Перед учёными надо ставить задачи, обеспечивать их ресурсами и строго спрашивать за результат.
И главное, не надо ничего бояться. Особенно не надо бояться, что навсегда исчезнут разного рода певуны и болтуны: всякие там публицисты, аналитики, предсказатели и т.п. На Западе они вообще-то нужны ещё меньше. Вернее, нужны для одной цели – чтобы ругать Россию. Помимо этого они никому не интересны: болтунов и своих навалом.
Поголовье болтунов и певунов способно восстановиться за один сезон. Болтунов – полон интернет. Набрать подходящих можно в любом количестве.
Певуны тоже не отсутствуют. В любом музучилище можно сыскать пяток способных что-то изобразить горлом. Потом, есть масса конкурсов, вроде «Голоса». А дальше – рыночная раскрутка. В любом замечательном, желанном, прекрасном, брендовом товаре 15-20% самого товара и 80% – рекламная раскрутка. Это я вам как работник торговли с четвертьвековым стажем говорю. «Вы не понимаете: это другое?» Нет, господа хорошие, это ровно то же самое. Весь этот ор с прыжками – это шоу-бизнес – верно? Ну, а раз бизнес – значит, всё, что там обращается, – это товар, а товар подчиняется всем законам продвижения его на рынок: что швабра, что автомобиль, что певец.
Наша ссора с Западом – это уникальный исторический шанс. Упустить его – непростительное ротозейство. Но шанс имеет свойство ускользать: был – и нету. Вот этого никак нельзя допустить.
Татьяна Воеводина
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Разрыв отношений с Западом открывает для России новые возможности действовать в своих интересах, не оглядываясь на мнение Запада.
2. Надо лишить гражданства эмигрантов, которые плохо отзываются о России.
3. Запретить двойное гражданство.
4. Выйти из международных организаций, где унижают Россию.
5. Создать свои альтернативные организации с друзьями России.
6. Прекратить оценивать российских ученых по западным стандартам.
7. Не бояться потерять либеральных деятелей культуры – их легко заменить.
Вывод:
Автор призывает использовать обострение отношений с Западом как возможность действовать в интересах России, не считаясь с мнением Запада. Она предлагает ряд жёстких мер по изоляции от Запада и укреплению суверенитета России.
Это из области фантастики,руководство РФ не Тарасы Бульбы,они не станут приносить в жертву своих отпрысков.
Да. Но шаги – хорошие, если кто-то начнёт их делать.
Я так понял, что ты сёдни дома ?
Там вот Папик Римский согласовал текст благословения для брачующихся педерастов. Как-то и не по “христиански” это, вроде.
Папец уже и не католик поэтому.
А кто ?
Даже необходимые,ключевое слово если.)
И завтра тоже.
А чё там согласовывать?Списал у протестантов,делов то!)))))
Они всегда были передастами.
Не наблюдается что и руководство европейцев готовы отдать своих отпрысков. Ни что не ново под луной. А Тарас Бульбы это художественный персонаж.
К ненашим…
О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь, внемлите
Простосердечный мой возглас !
Кто б ни был ты, одноплеменник
И брат мой: жалкий ли старик,
Её торжественный изменник,
Её надменный клеветник;
Иль ты, сладкоречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Беспутных мыслей и надежд;
И ты, невинный и любезный,
Поклонник тёмных книг и слов,
Восприниматель достослезный
Чужих суждений и грехов;
Вы, люд заносчивый и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все – не русский вы народ !
Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живёт, в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
Не той высокой и прекрасной
Любовью к Родине, не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает; в вас живёт !
Любовь не к истине, не к благу !
Народный глас – он Божий глас, -
Не он рождает в вас отвагу:
Он чужд, он странен, дик для вас.
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша -
Ничто вам ! Русская земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны !
Хулой и лестию своею
Не вам её преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить !
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрёт неверный ваш язык:
Крепка, надежна Русь святая,
И русский Бог еще велик !
6 декабря 1844 г.
Кличко все обьяснил…https://skeptimist.livejournal.com/5795349.html…и ведь прав -они начали этот процесс самоуничтожения гос-ва..
Спрашивать надо не только с учёных, но и с трактористов, и с сантехников. А уж если смотреть с кого больше спрашивать, то наверно советчики и законодатели всех мастей — должны отвечать в первую очередь.
По мне так лучше всего обходиться поощрением, чем спросом за ответственность и бесконечные штрафы и наказания. Наказывать надо в крайнем случае. Или когда поощрять уже поздно.
Орднунг мусс зайн! ))
https://www.youtube.com/watch?v=sLrpnegYiZA
И какие Ваши выводы?
Вы в какую церковь ходите Валентин ..И о каком прощении или поощрении вы говорите ,просите??Что такого вы лично сделали ,кроме ,как выбрали более сладкий кусок хлеба и возможно вернулись на историческую родину..Ваши дети и внуки ненавидят Россию?-вы им это вкладывали в головы или они поддались пропаганде СМИ -там такое всегда ,трудно удержать детей..А Вы спасаетесь в церкви или выполняете ,как многие здесь заказ??Разве вам не известны все дела Церкви и Церквей всех за последние (ВАШИ )годы жизни -ведь все что изложено в материале ника “А” есть правда -это млн и млн загубленных детей физически и главное испоганенных духовно детских душ в этих самых церковных всяких школах и НКО ,все их соглашательства с Правительствами,Сенатами,Палатами Лордов, СЕймами ,Радами и ГД в плане законов ,которые уничтожают Человека,его Душу ,его Плоть..Вы этого не видите ,не слышите ?Кого поощрять просите?? Кому советуете _а совет-это всегда разговор самого с собой..Вы понимание этого Сатанизма и Содома Запада и не только называете Гордыней??
Тут вспоминаются слова Черномырдина – никогда такого не было и вот опять.