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На дне

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Наши отношения с Западом, похоже, достигли дна. Трудно сказать, когда такое было. На памяти живущих точно не было.

И это здорово, дорогие товарищи! Это открывает блестящие, сказочные возможности и перспективы. Даже не пресловутое «окно возможностей», а, как выражаются риелторы, панорамные окна с видом на… Кстати, на что? Я бы сказала: с видом на наше прекрасное будущее.

Под парусом можно ходить и по ветру, и против ветра. Так и репутацию можно использовать как хорошую, так и плохую. Репутация (или, говоря по- торгашески, «имидж», «бренд») – это огромная сила. Бронебойная. Умей лишь воспользоваться!

Самая главная возможность, которая открывается – это жить своим умом и, не глядя ни в какие политкорректные прописи, делать то, что нужно нашей стране и нашему народу. Не боясь прослыть перед внешними оценщиками недемократическими, не инклюзивными, не гуманными, не цивилизованными.

Со времён Петра I мы трепетали мнения Запада. Николай Данилевский ещё в 1869 г. писал в знаменитой книжке «Россия и Европа»:

«Мы возвели Европу в сан нашей общей Марьи Алексеевны, верховной решительницы достоинства наших поступков. Вместо одобрения народной совести, признали мы нравственным двигателем наших действий трусливый страх перед приговорами Европы, унизительно-тщеславное удовольствие от её похвал».

Свершилось! Теперь этого не требуется. Мы УЖЕ предельно плохие – во мнении Запада. Значит, можно действовать без оглядки. И нужно действовать!

Вот действия, которые прямо-таки лежат на поверхности.

1. Лишить гражданства релокантов и убежантов, которые наговорили пакостей о своей Родине. Это будет со стороны России актом гуманизма по отношению к убежантам. Им стыдно быть русскими? (Знаете, бытует среди прогрессивной интеллигенции такая формула: «Мне стыдно быть русским»). Так вот надо им помочь и избавить от отрицательных эмоций. Для этого надо внести изменение в законы и даже Конституцию? Значит, надо это сделать: жизнь меняется – и законы меняются. Это следует сделать быстро и со всеми пакостниками разом. А захотят вернуться – пускай плачут, каются и ругают Запад – может, пустят назад. А может, и не пустят. Не захотят каяться? Ну и не надо, не велика потеря. Это если б трактористы убежали или сантехники утекли – тогда бы да, беда, а эти…

2. Запретить двойное гражданство, которое суть логическая и юридическая нелепость. Гражданство имеет смысл, если это связь гражданина с одним государством, его обязанность защищать это государство и соответственно право на защиту со стороны этого государства. Если государств два, и они враждуют меж собой – что должен делать гражданин? Имеющих двойное гражданство, надо обязать отказаться от одного из них. Гражданин прячет второе гражданство? При обнаружении такого факта надо помочь ему принять верное решение: лишать его российского гражданства. Российское гражданство должно наконец стать ценностью. А ценностью бывает лишь то, что можно потерять.

3. Выйти из разного рода организаций, где нас унижают – от Олимпиады до ВТО. При этом активно создавать свои организации, в которых будем состоять мы и наши друзья. Участие российских спортсменов в Олимпиаде – это вселенский (и очень дорогостоящий) позор, который давно пора прекратить, о чём я пишу уж много лет.

4. Прекратить оценивать работу российских учёных по их цитируемости на Западе. Это позорное низкопоклонство. Единственная оценка труда учёного – польза своей стране. Подлинные достижения русского гения в любом случае станут известны везде. Кстати, были эти подлинные достижения науки в те времена, когда страна была закрытой, а никакого индекса Хирша не было в помине. Перед учёными надо ставить задачи, обеспечивать их ресурсами и строго спрашивать за результат.

И главное, не надо ничего бояться. Особенно не надо бояться, что навсегда исчезнут разного рода певуны и болтуны: всякие там публицисты, аналитики, предсказатели и т.п. На Западе они вообще-то нужны ещё меньше. Вернее, нужны для одной цели – чтобы ругать Россию. Помимо этого они никому не интересны: болтунов и своих навалом.

Поголовье болтунов и певунов способно восстановиться за один сезон. Болтунов – полон интернет. Набрать подходящих можно в любом количестве.

Певуны тоже не отсутствуют. В любом музучилище можно сыскать пяток способных что-то изобразить горлом. Потом, есть масса конкурсов, вроде «Голоса». А дальше – рыночная раскрутка. В любом замечательном, желанном, прекрасном, брендовом товаре 15-20% самого товара и 80% – рекламная раскрутка. Это я вам как работник торговли с четвертьвековым стажем говорю. «Вы не понимаете: это другое?» Нет, господа хорошие, это ровно то же самое. Весь этот ор с прыжками – это шоу-бизнес – верно? Ну, а раз бизнес – значит, всё, что там обращается, – это товар, а товар подчиняется всем законам продвижения его на рынок: что швабра, что автомобиль, что певец.

Наша ссора с Западом – это уникальный исторический шанс. Упустить его – непростительное ротозейство. Но шанс имеет свойство ускользать: был – и нету. Вот этого никак нельзя допустить.

Татьяна Воеводина

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Разрыв отношений с Западом открывает для России новые возможности действовать в своих интересах, не оглядываясь на мнение Запада.

2. Надо лишить гражданства эмигрантов, которые плохо отзываются о России.

3. Запретить двойное гражданство.

4. Выйти из международных организаций, где унижают Россию.

5. Создать свои альтернативные организации с друзьями России.

6. Прекратить оценивать российских ученых по западным стандартам.

7. Не бояться потерять либеральных деятелей культуры – их легко заменить.

Вывод:

Автор призывает использовать обострение отношений с Западом как возможность действовать в интересах России, не считаясь с мнением Запада. Она предлагает ряд жёстких мер по изоляции от Запада и укреплению суверенитета России.

Источник: https://zavtra.ru/blogs/na_dne_zapad
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12 Комментариев » Оставить комментарий
  • 18130 16930
    KT четыре часа назад

      Это из области фантастики,руководство РФ не Тарасы Бульбы,они не станут приносить в жертву своих отпрысков.

      • 26479 24629
        жора шаповKT четыре часа назад

          Да. Но шаги – хорошие, если кто-то начнёт их делать.
          Я так понял, что ты сёдни дома ?
          Там вот Папик Римский согласовал текст благословения для брачующихся педерастов. Как-то и не по “христиански” это, вроде.
          Папец уже и не католик поэтому.
          А кто ?

          • 18130 16930
            KTжора шапов четыре часа назад

              Даже необходимые,ключевое слово если.)
              И завтра тоже.
              А чё там согласовывать?Списал у протестантов,делов то!)))))
              Они всегда были передастами.

          • 23836 18796
            SergeevKT четыре часа назад

              Не наблюдается что и руководство европейцев готовы отдать своих отпрысков. Ни что не ново под луной. А Тарас Бульбы это художественный персонаж.

              • 31175 26469
                маринаSergeev 40 мин. назад

                  К ненашим…

                  О вы, которые хотите

                  Преобразить, испортить нас

                  И онемечить Русь, внемлите

                  Простосердечный мой возглас !

                  Кто б ни был ты, одноплеменник

                  И брат мой: жалкий ли старик,

                  Её торжественный изменник,

                  Её надменный клеветник;

                  Иль ты, сладкоречивый книжник,

                  Оракул юношей-невежд,

                  Ты, легкомысленный сподвижник

                  Беспутных мыслей и надежд;

                  И ты, невинный и любезный,

                  Поклонник тёмных книг и слов,

                  Восприниматель достослезный

                  Чужих суждений и грехов;

                  Вы, люд заносчивый и дерзкой,

                  Вы, опрометчивый оплот

                  Ученья школы богомерзкой,

                  Вы все – не русский вы народ !

                  Не любо вам святое дело

                  И слава нашей старины;

                  В вас не живёт, в вас помертвело

                  Родное чувство. Вы полны

                  Не той высокой и прекрасной

                  Любовью к Родине, не тот

                  Огонь чистейший, пламень ясный

                  Вас поднимает; в вас живёт !

                  Любовь не к истине, не к благу !

                  Народный глас – он Божий глас, -

                  Не он рождает в вас отвагу:

                  Он чужд, он странен, дик для вас.

                  Вам наши лучшие преданья

                  Смешно, бессмысленно звучат;

                  Могучих прадедов деянья

                  Вам ничего не говорят;

                  Их презирает гордость ваша.

                  Святыня древнего Кремля,

                  Надежда, сила, крепость наша -

                  Ничто вам ! Русская земля

                  От вас не примет просвещенья,

                  Вы страшны ей: вы влюблены

                  В свои предательские мненья

                  И святотатственные сны !

                  Хулой и лестию своею

                  Не вам её преобразить,

                  Вы, не умеющие с нею

                  Ни жить, ни петь, ни говорить !

                  Умолкнет ваша злость пустая,

                  Замрёт неверный ваш язык:

                  Крепка, надежна Русь святая,

                  И русский Бог еще велик !

                  6 декабря 1844 г.

              • 31175 26469
                маринаKT 12 мин. назад

                  Кличко все обьяснил…https://skeptimist.livejournal.com/5795349.html…и ведь прав -они начали этот процесс самоуничтожения гос-ва..

              • 5308 3997
                Walentin два часа назад

                  Спрашивать надо не только с учёных, но и с трактористов, и с сантехников. А уж если смотреть с кого больше спрашивать, то наверно советчики и законодатели всех мастей — должны отвечать в первую очередь.

                  По мне так лучше всего обходиться поощрением, чем спросом за ответственность и бесконечные штрафы и наказания. Наказывать надо в крайнем случае. Или когда поощрять уже поздно.

                  • 18130 16930
                    KTWalentin два часа назад

                      Орднунг мусс зайн! ))

                    • 31175 26469
                      маринаWalentin только что

                        Вы в какую церковь ходите Валентин ..И о каком прощении или поощрении вы говорите ,просите??Что такого вы лично сделали ,кроме ,как выбрали более сладкий кусок хлеба и возможно вернулись на историческую родину..Ваши дети и внуки ненавидят Россию?-вы им это вкладывали в головы или они поддались пропаганде СМИ -там такое всегда ,трудно удержать детей..А Вы спасаетесь в церкви или выполняете ,как многие здесь заказ??Разве вам не известны все дела Церкви и Церквей всех за последние (ВАШИ )годы жизни -ведь все что изложено в материале ника “А” есть правда -это млн и млн загубленных детей физически и главное испоганенных духовно детских душ в этих самых церковных всяких школах и НКО ,все их соглашательства с Правительствами,Сенатами,Палатами Лордов, СЕймами ,Радами и ГД в плане законов ,которые уничтожают Человека,его Душу ,его Плоть..Вы этого не видите ,не слышите ?Кого поощрять просите?? Кому советуете _а совет-это всегда разговор самого с собой..Вы понимание этого Сатанизма и Содома Запада и не только называете Гордыней??

                    • 7081 5403
                      Игорь четыре минуты назад

                        Тут вспоминаются слова Черномырдина – никогда такого не было и вот опять.

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