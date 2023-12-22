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Наука, религия, медицина. Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Наука больше не дает людям счастья и не обещает его. Она не смогла подарить счастье вместо Бога, как когда-то обещала.

2. Религия может дать человеку то счастье, которого он ищет и которого не может дать наука. Религия направлена на сердце человека.

3. Богословие является наукой, оно интегрировано с другими науками и преподается в вузах.

4. Вера нужна не только простым людям, но и ученым. Многие выдающиеся ученые были верующими.

5. Современный мир стал менее комфортным для человека. Люди стали больше бояться будущего.

6. Техника опережает этику. Идет борьба за изменение этики в угоду техническому прогрессу.

7. Религия и вера нужны врачу для правильного отношения к пациенту, для видения в нем образа Божьего.

8. Любовь – это нелегкий труд, жертвенное служение ближнему. Настоящая любовь невозможна без веры.

Вывод:

Отец Андрей убежден, что в современном мире религия и вера в Бога актуальны как никогда. Они нужны человеку для обретения подлинного счастья и смысла жизни. Религия должна быть неотъемлемой частью мировоззрения не только простых людей, но и ученых, врачей, т.к. дает высшие нравственные ориентиры для всех сфер человеческой жизни.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_akABrypyzw
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