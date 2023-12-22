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Кто вернется в долгое… 1987

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Фильм рассказывает о восстановлении жизни в селах Белгородской области.

Ростовская студия кинохроники, 1987

Комментарий редакции

Основные сюжетные линии данного рассказа:

1. Тема малой родины, к которой тянется душа человека. Героиня вспоминает своё детство в родном селе, куда она вернулась работать после окончания учёбы.

2. Тема возрождения села. 10 лет назад многие деревни приходили в запустение, молодежь уезжала в города. Но теперь ситуация меняется – в селе строятся дома, развивается инфраструктура, появляется молодое поколение.

3. История учительницы Антонины Васильевны, которая осталась работать в школе, несмотря на то, что был всего один первоклассник. Она не бросила родное село.

4. Тема семейных ценностей. Пример семьи Ивана Фёдоровича, где выросли и воспитались 8 детей. Дети разъехались, но с радостью возвращаются в отчий дом.

5. Возвращение на родину героя по имени Коля, который после службы в армии решил вернуться в родной колхоз.

Вывод: в рассказе показана любовь людей к своим малым родинам, к родной земле. Несмотря на трудности, герои не бросают свои сёла, а наоборот, возрождают их, по крупицам восстанавливая уклад жизни. Важными ценностями являются семья, забота о детях, преемственность поколений.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IvvRbkNXwFw
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