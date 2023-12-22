21 декабря 2023 года исполнилось 144 года со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Ровно в 10 утра более 6 400 красных гвоздик легли к его бюсту в пантеоне у Кремлевской стены в рамках акции «Две гвоздики для товарища Сталина», прошедшей в 27-й раз. Сотни, тысячи людей в этот день приходят к его могиле у кремлевской стены, несут цветы и венки, чтобы почтить память этого великого человека. Еще больше людей, хотя и хотят, но не могут физически поприсутствовать в этом сакральном месте – кто-то работает, кто-то уже далеко не молод, кто-то живет далеко от Москвы или даже за границами России.

Тогда, в далеком 2010-м, на зарождавшейся новой волне «десталинизации», родилась идея продемонстрировать, что память и уважение к этой исторической фигуре живут в нашем обществе не за счёт «левых» политических партий и движений, а в самой толще народной, в том самом «глубинном народе», который не раз вставал грудью на защиту Отечества в самые тяжелые для него времена. Акция была инициирована простыми гражданами России различных политических взглядов без поддержки какой-либо политической партии или движения. Мероприятие в обязательном порядке согласовывается с властями.

В процессе оформления идеи, при общении с товарищами, пришло понимание, как важно для человека ощущение личной причастности к Великой истории своей Родины. Так, из идеи прийти каждому с парой красных гвоздик 21 декабря и 5 марта и этим показать отношение к «десталинизации», выросла концепция акции «Две гвоздики для товарища Сталина», которая давала возможность любому жителю даже самой далекой от Москвы точки мира сделать так, чтобы его «личные» две гвоздики лежали на могиле Вождя.

Уже в первый раз, 21 декабря 2010 года, на собранные средства было приобретено и возложено 4 500 красных гвоздик, что существенно превышало обычное количество. Всего за прошедший период более 150 000 красных гвоздик легли на могилу И.В. Сталина от благодарных потомков со всех концов нашей страны и из-за рубежа. Идея была подхвачена в российских регионах и некоторых бывших советских республиках, где также проходят возложения.

В этом году акция прошла уже в 27-й раз и это стало уже традицией – первыми в памятные сталинские дни к его бюсту ложатся тысячи цветков от простых людей, счастливому будущему которых он посвятил всю свою жизнь.

С подробностями, фотографиями и подробными отчётами по каждому из этапов акции вы вседа можете ознакомиться на сайте www.stalinizator.ru.

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Акция «Две гвоздики для товарища Сталина»

МАНИФЕСТ

Целостность и уважение истории важно для любой страны и народа, не желающих погибнуть и раствориться во времени. История нашей страны – это много веков, на протяжении были не только громкие победы и грандиозные свершения, встречались и провалы и неудачи. Однако ткань истории неразрывна, все эти года и десятилетия политы потом и кровью наших предков, осенены неустанным трудом по строительству и укреплению державы.

Ни один из исторических периодов нельзя вычеркнуть из общенародной памяти и отбросить, как вредный и ненужный. Тем более, если речь идет о периоде небывалого взлета и могущества России – периоде, когда она впервые в своей истории на долгое время стала одной из двух ведущих держав мира – периоде сталинского СССР, неразрывно связанного с фигурой самого И.В.Сталина.

В «сталинские дни» – 21 декабря и 5 марта, в день рождения и день памяти Иосифа Виссарионовича Сталина мы призываем всех почтить память Вождя лично возложением цветов к его могиле у Кремлевской стены в Москве и в памятных местах в других городах СССР.

Некоторые спросят зачем? Иосиф Виссарионович давно мертв, нет партии, созданной и руководимой им, нет уже почти четверть века страны, главой которой он был. Это все дела давно минувших дней. Сейчас иная страна, иные вызовы, иная действительность.

Мы идем возлагать алые гвоздики потому, что Сталин – наш национальный лидер. Чем такие личности отличаются от исторических деятелей, от ученых, полководцев, инженеров, художников и писателей?

Последних мы помним за великие достижения, военные или мирные подвиги. Чтим их за то, что они сделали лично. Результат их дел – вот он, рядом с нами – научное открытие, победа в сражении, бессмертная книга или картина, либо героический поступок, навсегда вписанный в Историю нашей Родины.

Память о национальных лидерах несколько иного рода. Мы воздаем почести и чтим их не столько за их личные достижения, сколько за те высоты и победы, которых под их руководством достигли мы сами – народ и страна.

Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Петр I – все они заставили русский народ не просто ответить на вызов времени, они заставили мобилизоваться и отстоять свое право на независимость. И даже в их ряду личность И.В. Сталина резко выделяется. Выделяется теми свершениями, которых достигли мы, русский народ (в союзе с остальными народами СССР) во всех областях человеческого развития.

При Сталине СССР развивался недосягаемыми для мира темпами, всего за 20 лет сделав невиданный в истории рывок, позволивший победить фашистскую гадину, собравшую под свои знамена экономический и военный потенциал почти всей Европы. При Сталине была заложена основа для нашего ракетно-ядерного щита и прорыва в космос. При Сталине культ знаний и труда заставлял нас стремиться в науку и совершать мировые открытия и прорывы. При Сталине, всего через два года после войны, были отменены карточки, и началось ежегодное снижение цен. При Сталине наша страна и наш народ пользовались всемирным признанием и уважением. Именно при Сталине, на развалинах Рейхстага, мы показали всему миру, кто настоящие сверхчеловеки!

Поэтому нам так дорога его память и мы призываем всех прийти и почтить великого человека, положив две алых гвоздики к могиле вождя или к иным местам в вашей местности, связанным с его именем.

Акция «Две гвоздики для товарища Сталина» проводится по частной инициативе группы товарищей.

Цель акции — почтить память Вождя возложением цветов к его могиле на Красной площади в г. Москве. Принять участие могут все желающие самостоятельно и в составе нашей группы.

Для наших товарищей, проживающих вне московского региона и не имеющих возможности принять участие лично — обеспечить добровольный сбор средств на приобретение цветов, приобретение цветов и их возложение в г. Москве от их имени на Красной площади у могилы товарища Сталина.