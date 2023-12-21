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Может ли время остановиться на скорости света?

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Нам часто говорят что на скорости света время останавливается. А еще говорят что если две частицы улетают друг от друга со скоростью света каждая, то их суммарная скорость удаления всё равно будет равна одной скорости света. Как так? существует ли простое и понятное объяснение этим феноменам а не вот это вот все квантовое?

Комментарий редакции

В данном видео рассматривается вопрос о том, может ли суммарная скорость двух объектов, движущихся навстречу друг другу со скоростью света, превысить скорость света.

Основные тезисы:

1. Скорость света считается максимально возможной скоростью во Вселенной.

2. Если два объекта удаляются друг от друга со скоростью света каждый, то интуитивно кажется, что их суммарная скорость удаления должна быть равна 2С.

3. Однако согласно теории относительности, суммарная скорость всё равно будет равна С.

4. Это объясняется тем, что информация о положении противоположного объекта будет до нас доходить со скоростью света.

5. Таким образом, мы измеряем не реальную скорость удаления объектов, а скорость удаления информации о положении объекта.

Вывод:

Суммарная скорость двух объектов, удаляющихся друг от друга со скоростью света, действительно равна 2С. Однако из-за ограниченной скорости распространения информации мы можем измерить только скорость удаления информации, которая будет равна С. Таким образом, не происходит нарушения постулатов теории относительности.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HBHg93fZuQ4
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