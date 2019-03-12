По секрету всему свету

Если рассматривать время по определениям современного представления о нем, то выясняется, что оно — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения. Посмотрите на вопиющую неопределенность научного толкования! Оказывается время одновременно и форма и условие. А если заглянуть в физику, то оно еще и мера, в метрологии физическая величина, а в психологии необратимое течение.

У вас не создается впечатление, что говоря слова «доеду за 2 часа» или «вода закипит за 10 минут» мы даем качественную оценку скорости процесса, а не его временному интервалу, прекрасно понимая, что время никак не влияет на ход событий и им можно управлять? А это значит только одно, понятие времени чисто субъективная характеристика, широко навязанная обществу с определенной целью, как средство управления им.

Если взять расстояние между точками А и Б, которое мы определяем как путь, совершенно понятно, что его преодоление зависит от скорости нашего движения, а не от времени, ведь именно скорость, а не время определяет процесс этого движения. Посмотрите, насколько мы логичны в понимании движения, когда выбираем способ своей доставки к конечной точке маршрута. Вспоминайте героя фильма «Ирония судьбы или с легким паром»:

“Я прекрасно знаю, что такое время, пока не думаю об этом. Но стоит задуматься — и вот я уже не знаю, что есть время” Блаженный Августин

Такое положение дел вызывает несказанное удивление, что же это за наука, в которой столь разные толкования?

Но самое удивительное то, что проживая в трехмерном пространстве, человечество понимает время, как прямую линию, где из любых двух несовпадающих точек, одна из них будет будущим для другой.

Трёхмерное пространство — геометрическая модель материального мира, в котором мы находимся. Это пространство называется трёхмерным, так как оно имеет три однородных измерения — высоту, ширину и длину.

Согласно принятым постулатам, этими измерениями в материальном мире можно описать все. Но почему то невозможно описать время. А если вспомнить, что время понимается как форма процессов, то удивлению нет предела: ведь все, что существует в мире, имеет форму, кроме самого времени, хотя оно за форму почитается.



Простите, но это просто скандал в философии, физике и вообще естествознании, не оставляющий камня на камне от теории относительности Эйнштейна. В решениях уравнений Эйнштейна присутствуют замкнутые времениподобные линии, что свидетельствует о неполноте геометрического описания времени в общей теории относительности. Так почему ученый мир придерживается этой лживой теории, прекрасно понимая ее несостоятельность? Нечего больше предложить?

А между тем, знаменитая формула «E=mc2» бесконечно далека от понятия времени и по сути своей, является устрашающей мощью ядерного оружия, поскольку обуславливается прямой связью с ним.

Я сейчас скажу несколько заумно, но читатель сразу поймет, что речь идет о цепной реакции:

- полная энергия физического объекта(физической системы, тела) равна его (её) массе, умноженной на размерный множитель квадрата скорости света в вакууме.

Судя по всему, Альберт, тупо содравший эту формулу у своей сербской жены Милевы Марич, совершенно не понимал, что перед ним теоретическое обоснование АТОМНОЙ БОМБЫ.

А вся эта история с теорией относительности, не что иное, как официальная версия ради прикрытия военных технологий. Ну, примерно, как НЛО и полеты американцев на Луну. Теория относительности, это дезинформация, запущенная в человеческое сознание в виде относительности никогда не существовавшего времени, ради сокрытия главного – тайны ядерного оружия. Вот отсюда и многоликое толкование времени, и его одновекторность, и его традиционные характеристики.



Все последующие работы ученых лишь уводили человечество от тайны оружия, в сферу логических и математических построений, на основании этой дезинформации.

Когда в 1904—1905 годах Ф. Газенорль в своей работе приходит к выводу, что «наличие в полости излучения проявляется в том числе и так, будто бы масса полости увеличилась», возникает устойчивое противостояние этим исследованиям в среде людей, которые сделали капитальные вложения в двигатели внутреннего сгорания, и вообще затратную энергетику, основанную на углеродах и теории теплоотдачи.

Газенорль шел верным путем, открывая миру атомную энергетику, наравне с работами Теслы. Это могло нарушить мировую экономику, ставшую на рельсы капитализации, и сделавшей ставку на углеводороды. Без них, было бы невозможно накопление современных капиталов и создание транснациональных корпораций, поскольку дешевая энергетика по формуле Милевы Марич, не позволила бы это сделать.



Для получения энергии по работам Газенорля совершенно не требуются радиоактивные элементы – любой материал из тех, что у вас под ногами, способен выделять энергию МНОГОКРАТНО ПРЕВЫШАЮЩУЮ энергию ядерного взрыва.



То есть он пришел к убеждению, что созданная в начале времен материя, может при определенных условиях снова вернуться в исходное состояние, то есть превратиться в первичное электричество покоя или межпланетный эфир, из которого и была рождена материя, путем обычного короткого замыкания.

В тех местах, где оно произошло, началось разряжение очень плотного и электрически нейтрального эфира, то есть создание ФОРМ материи. Никакого взрыва не было, а то что мы слышим в космосе это работа электричества, от которого зависят все скорости любого процесса, начиная от мышления и заканчивая физикой. Так вот, это ЭЛЕКТРИЧЕСТВО и именуется ВРЕМЕНЕМ, а потому и содержит столько разных определений: форма, условие, величина, мера и течение.

Принимая форму электричество становится материальным, являясь условием возникновения формы, и одновременно физической величиной, имеющей меру, а значит и течение процесса распада формы. Ведь в мире не существует ничего вечного, кроме самого электричества (есть еще не рассматриваемая в работе духовность, но это совершенно иное явление).



Ведь даже выведенное из состояния равновесия, оно обязательно вернется в него, как только исчезнет разница потенциалов (+) и (-), то есть, то самое прошлое и будущее. Возврат в состояние полного покоя, когда две точки на шкале времени сольются в одну, а значит не станет самой шкалы, создает БЕЗВРЕМЕНЬЕ, но это не значит, что электричество исчезло. Вот в этом и состоит относительность времени.

ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ СУЩЕСТВУЕТ ПОКА ИДЕТ РАБОТА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА МЕЖДУ ДВУМЯ ПОТЕНЦИАЛАМИ, нет потенциалов, нет материи.

Любое разрушение в природе это и есть противостояние двух потенциалов, которые могут усиливаться внешними факторами, например деятельностью человека (взорвал скалу).

Сегодня в физике существует ряд вопросов, на которые не могут ответить ученые.

1. Почему время течет?

Ответ прост: потому, что эфир особая форма воды, в которой плавают планеты, похожие на пузырьки воздуха. А поэтому нет никакой гравитации, а есть законы гидродинамики, совершенно свободно воспроизводимые теорией электрического поля Нильса-Бора. Эфир у древних СТРУИТСЯ, то есть предки знали, что это вода.

Мне приходилось читать документы медицинского осмотра тел космонавтов, попавших в разгерметизацию, во время спуска с орбиты. Там описаны признаки не удушия, а именно утопления. Люди захлебнулись эфиром, как утопленники захлебываются водой. Кстати, ток тоже ТЕЧЕТ.

2. Почему время всегда течёт в одном направлении?

Ответ прост: все в природе течет от плюса к минусу. То есть развитие мира, которое мы понимаем за прогресс, это на самом деле уничтожение материи, то есть регресс.

3. Есть ли кванты времени?

Ответ прост, но сначала поясню, что такое кванты.

Кванты – неделимая порция какой-либо величины в физике; общее название определенных порций энергии (квант энергии), момента количества движения (углового момента), его проекции и других величин, которыми характеризуют физические свойства микро- (квантовых) систем.

Кванты времени, это то, из чего состоит электричество в состоянии покоя (эфир) – элемент Таблицы Менделеева НЬЮТОНИЙ, который убрали из Периодического Закона, имеющий нулевую массу и заряд.

4. Почему время одномерно?

Ответ прост: никакого переменного тока не существует, как и магнитных полей. Есть электрические поля взаимодействующие линейно. Например два круглых магнита притягиваются или отталкиваются лежа на столе, или один на другом. А если их поставить перпендикулярно друг другу, эффект магнитизма пропадает.



Все просто: три точки определяют плоскость, в которой и проводится линия. Но эти точки лишь задают плоскость, располагаясь в двухмерной системе координат (Декартовой). То есть электричество-время в возбужденном состоянии распространяется в плоскости, а в спокойном состоянии эфира оно одномерно и всегда к покою стремится. Естественное состояние времени одномерность.

Если понимать, что время это обычное электричество, со всеми его свойствами и законами, то все проблемы современных наук, в том числе и математики (а я ее считаю настоящей, а не схоластической философией) можно решить совершенно естественно, достаточно лишь применить смелость мышления. Древние знали об электричестве, но не могли еще описать его физически, а потому назвали временем.



Позже ученые, не понимая сути времени, "открыли" электричество и начали описывать его физические свойства, не понимая, что они имеют дело со временем. Так появилось абстрактное понятие шкалы времени.

Я предвижу массу вопросов типа:

- А можно ли время…?

Вот тут я тебя перебью, поскольку ответ мой остановит поток этих вопросов.

Да, можно! С временем можно делать все то же самое, что мы делаем с электричеством уже сейчас, и то, что мы откроем в будущем. Его можно ускорять, замедлять, консервировать, накапливать, импульсно передавать и вообще заставить работать на человека.

Ты спросишь, откуда такая убежденность? Ну, если я тебе написал, что такое на самом деле время (а я уверен, что такого определения ты нигде не встречал), то очевидно я представляю и то, как оно устроено, не опускаясь до примитивной трактовки электрического заряда? Кстати, на его примере, я могу пояснить и многомерное время, создающее параллельные миры, воспетые фантастами. Это обычная шаровая молния, чья природа легко объяснима, если знать разницу между птицами Феникс и Гамаюн, которую прекрасно понимали наши предки, зная их электрические свойства.

Нужны ли для управления временем особые приборы или условия? Нет, не нужны. А вот знания понадобятся и способность управления электрическими потоками своего тела. Хотите пример? Я, имею в виду, бурята Хамбо-ламу Итигэлова, умершего в 1927 году.



Это единственный, известный ныне, случай нетленного тела. Здесь нет никакой мистики, все объяснимо простыми законами физики. Просто нужно немного поменять свое отношение к времени и встать в состояние тех магнитов, которые я описывал выше, то есть перпендикулярно полю. Как? Для этого есть специальные практики, но они не безопасны. Игры с электричеством чреваты большими проблемами тому, кто, не понимая его принципов, пытается его обуздать. Так и со временем, ведь это одно и то же.

Хотите я раскрою тайну бальзамирования доктора Пирогова? Там действительно применены некоторые вещества для самого бальзамирования, но по уверению ученика профессора, делавшего бальзамирование, эффект был достигнут несколькими уколами.



Причем рецепт уколов он не знал, а смесь приготовил сам Пирогов. Так вот, основой смеси, кроме уже известных материалов был ЭЛЕКТРОЛИТ, точно такой как в авто аккумуляторе. А уколы были сделаны в нервные центры, ведь именно нервы управляют всем телом, являясь электрическими проводниками в организме.



Паралич это нарушение нервной схемы управления и его лечить можно. В момент уколов вещества бальзамирования были доставлены электролитом одновременно и во все точки организма. Произошел мгновенный паралич и в теле сохранился потенциал.



Я подозреваю, что укол делался еще живому Пирогову или же не позже 4 часов с момента биологической смерти. Это время при котором еще нет распада биологической материи и тело способно функционировать как живое.

Лечить людей нужно с применением электролита, который в определенных смесях с ним, позволит доставлять лечебные компаненты по всему телу мгновенно. Сегодня это достигается капельницей и дозированным применение препарата.

Конечно сказанное только теоретическое обоснование, требуется практика и исследование, но главное, что уже есть понятие, в каком направлении двигать медицину.

Понимая, что индуизм это одна из форм пересказа христианства, я хочу пояснить, что такое время с точки зрения этой религии. А ты, читатель, сравни все это с тем, что я тебе только, что рассказал.

В индуизме есть божество Махакала (в переводе с санскрита означает «Великое время») который первоначально был одной из двух ипостасей бога Шивы. Согласно индуистской космогонии, особой энергией, или формой Шивы, признаётся Время (Кала), которым, или в котором, создаётся вселенная, и которое, обратившись в грозное пламя, уничтожает её в ходе светопреставления. Но когда «огонь Времени» (кала-агни) затухает, Время «пожирает само себя» и превращается в Махакалу — абсолютное «Время над Временем», Вечность. Это совпадает с началом периода небытия вселенной (пралая).

Ну как, вставило?! А ведь я не рассказал и миллионной доли того, что понимаю в процессе электрического заряда. Сегодня, мне просто смешно слушать всяких толкователей, попов, правителей и вообще всего этого человеческого тщеславия, решившего, что они, представляют из себя, цвет общества планеты Земля.



Согласитесь, что понимание того, как на самом деле устроен мир, гораздо выше всех этих потуг и напрасных мечтаний. Сегодня я совершенно уверен, что я не хочу жить вечно в этом материальном мире, хотя хочу помочь своей России. Она в состоянии вернуть народы в состояние духовности, через которое каждый человек планеты может осознать свою власть над временем. Именно поэтому, Россию нужно беречь, как естественный источник духовности и знаний нашей цивилизации.

Запомни читатель, на русских часах стрелка стояла неподвижно, крутился циферблат и мерили часы не секунды.

Вот ради того, что бы скрыть это, в мире и была создана теория относительности Эйнштейна в 1904-1905 годах, приведшая к тому, что формула украденная им у Милевы, стала использоваться однобоко и привела только к военным технологиям.

Есть ли в России люди, понимающие то, что я сказал? Да есть и я уверен, что бряцанье атомным оружием со стороны Запада, скоро потеряет всякий смысл. Как? А вы это у разработчиков спросите. Россия обладает возможностями локализации ядерной реакции на расстоянии.

Вот на этом пока все.

Комиссар Катар

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