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Бенефис Зеленского на его нынешней пресс-конференции прекрасен.

— Нас не приглашают в НАТО, все эти сигналы — бред, это что-то неконкретное.

— Мы никогда не поддержим такое, что часть Украины — в НАТО, а часть Украины, которую контролирует Россия, — не в НАТО;

— Стратегия войны не поменяется: границы 1991 года — это наши территории. Может поменяться тактика, после того как учтут результаты контрнаступления, это будет понятно к концу 2023 года.

И самое весёлое:

— Путин сказал: цели СВО неизменны, значит, мира человек не хочет.

Начнём с последнего. Целью СВО, дорогой наш комик, является установление мира. Не перемирия в расчёте дождаться распада России. Не замороженного конфликта с противостоянием через не признанную никем демаркационную линию в колючей проволоке. А мира. С признанными границами, торговлей и, главное, отсутствием в древнем русском городе Киеве нацистского режима, делающего из русских людей второго сорта и нацеленного на войну с нами.

Этот мир несовместим с вашим режимом. Поэтому вам он и не нравится.

Что происходит?

В прошлом году Зеленский был бодр и весел. Сейчас он почувствовал неладное и начал страдать по поводу перспектив Украины в НАТО, пугая блок тем, что если в нём будет только часть Украины, то Владимир Путин якобы начнёт войну с альянсом.

Одновременно он пытается демонстрировать уверенность: цель войны, с его точки зрения, по-прежнему «границы 1991 года», но вот тактика «может измениться» — надо учесть результаты контрнаступления.

Что сказать Зеленскому? Результаты «роскошные»: сотни тысяч убитых и искалеченных в обмен на несколько взятых пустых деревень, которые сейчас снова приходится постепенно терять. Их придётся, конечно, учесть и представить перспективу продолжения войны до последнего Тараса. В этих условиях в НАТО окажется весь запад Украины, когда местные региональные элиты поймут, что Киев сейчас их всех на мясо переработает.

К слову, Россия против не будет. Львов, Мукачево, Черновцы, Станислав — не наши исторические земли, так что там поляки, венгры и румыны пусть сами разбираются. А своё мы вернём — как об этом сказал президент.

Вот это Зеленский начинает понимать. Оттого и грустит.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Зеленский начал беспокоиться о перспективах вступления Украины в НАТО и пытается запугать альянс тем, что если туда войдёт лишь часть Украины, Путин начнёт войну с НАТО.

2. Зеленский по-прежнему заявляет, что целью для Украины остаются границы 1991 года, но тактика может измениться после учёта результатов контрнаступления.

3. Автор считает контрнаступление провальным – огромные потери ради захвата нескольких пустых деревень, которые приходится сейчас оставлять.

4. По мнению автора, Запад Украины в итоге может войти в НАТО, поскольку местные элиты поймут бессмысленность продолжения войны. Россия не против, так как эти земли не являются для неё историческими.

Вывод: Зеленский осознаёт провал своей стратегии и безнадёжность перспектив Украины, оттого и приуныл. Россия вернёт свои исторические земли, а Запад Украины может войти в НАТО.