Евросоюз официально отказался осудить свое фашистское прошлое

Второй год подряд государства Евросоюза дружно проголосовали в ООН против внесенной Россией Резолюции, осуждающей неонацизм, а также героизацию фашистов и их пособников в годы Второй мировой войны. Особую остроту итогу голосования придает то, что вновь открыто против осуждения фашизма/нацизма, как в его прошлых, так и современных проявлениях, выступили Германия, Италия и Австрия – три государства, породившие это чудовищное явление, прямо ответственные за убийство десятков миллионов людей.

Россия вносит данную Резолюцию уже не одно десятилетие и итог голосования всегда был (плюс-минус) одинаковым – против голосовали США и Украина (после переворота 2014 г.). Страны ЕС почти всегда дружно воздерживались и лишь иногда (в 2011) некоторые из них, но не Германия, Австрия и Италия, голосовали против.

Причина такого поведения толерантнейших из толерантных европейцев лежит на поверхности. Давайте вспомним, что нынешний Евросоюз – это прямой наследник созданного Гитлером первого Европейского союза под нацистскими, фашистскими знамена. Что нацизм/фашизм – это и были те самые «европейские ценности», которые европейцы огнем и мечом попытались насадить на нашей земле в 1941 г.

Подчеркиваю, европейцы. Неча все на одних немцев валить. Новый порядок строила вся континентальная Европа.

Этому утверждению нисколько не противоречит членство в ЕС Франции, проходящей по разряду держав-победительниц, а также государств, официально числящихся «жертвами нацистской агрессии», типа Бельгии и, кстати, Австрии, как это не дико.

Осенью 1941 г. при наступлении на Бородино (!) всего за 3 дня боев потери, укомплектованного французскими добровольцами 638-го полка вермахта, почти в пять раз превысили общую численность летчиков прославленной «Нормандии — Неман» за всю историю ее существования в составе Красной армии.

В советском плену оказалось 464 147 граждан европейских государств, якобы ждавших освобождения от фашистской оккупации. А это, на минуточку, примерная численность пяти (!) общевойсковых армий Красной Армии в 1943 г.

Генерал армии Махмут Гареев имел все основания утверждать: «В годы войны против нас воевала вся Европа. Триста пятьдесят миллионов человек, вне зависимости от того, сражались они с оружием в руках или стояли у станка, производя оружие для вермахта, делали одно дело. … За Гитлера против СССР сражалось два миллиона европейских добровольцев».

Еще один факт, который красноречиво свидетельствует об отношении Европы к своему фашистскому прошлому. В 2019 г. Парламент Евросоюза принял Резолюцию «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой не только обвинил СССР в развязывании ВМВ, но и потребовал от государств-членов, очистить территорию своих стран от памятников советским воинам-освободителям, т.к. они «прокладывают путь для искажения исторических фактов о последствиях Второй мировой войны и для пропаганды тоталитарной политической системы».

Поэтому ничего удивительного в голосовании государств ЕС в ООН нет. Если раньше они лишь отказывались ежегодно осуждать самих себя, то в условиях открытой тотальной гибридной войны Запада против России они осмелели и фактически с трибуны ООН объявили: «Руки прочь от нашего нацистского прошлого!».

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Страны Евросоюза, включая Германию, Италию и Австрию, проголосовали в ООН против резолюции, осуждающей неонацизм и героизацию фашистов в годы Второй мировой войны.

2. Евросоюз является прямым наследником созданного Гитлером первого Европейского союза под нацистскими и фашистскими знаменами.

3. Нацизм и фашизм – это те самые "европейские ценности", которые европейцы пытались насадить в СССР в 1941 году.

4. За Гитлера против СССР сражались миллионы европейских добровольцев.

5. Европарламент принял резолюцию, обвиняющую СССР в развязывании Второй мировой войны и требующую убрать памятники советским воинам-освободителям.

Вывод: голосование стран ЕС против осуждения неонацизма демонстрирует их отказ от осуждения собственного фашистского прошлого и попытку переписать историю Второй мировой войны. Фактически они заявляют: "Руки прочь от нашего нацистского прошлого!".