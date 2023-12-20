Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Зеленский – ботало. Можно подумать, что разведка, командование ВС
и Генштаб РФ, сидели сложа руки и пассивно ждали нападения ВСУ
при поддержке Запада. ))
а кто должен отвечать за провал? правильно мозг армии Украины Залужный….и если ему отрубят голову-то это будет справедливо и не надо там раскручивать о каких то интригах…их нет..Вспомним историю..КАк воеводу(про которого даже мультик сняли потцреотический)после двух лет осады Смоленска-по прибытию в Москву-казнили..отрубили голову.(Шеин).тоже самое было и с Пожарским-и ни кто не рассказывал тогда про какие то конфликты…Они были военными..не работали..их общество бесплатно кормило и содержало..и Они не справились с возложенной на них задачей..