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Были сложности

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Кто же этот негодяй, который посмел раскрывать военную тайну и говорить о целях?



После 159 000 потерь в результате "сложностей" продолжается поиск стрелочника, на которого эти потери можно свалить.
Пока что выбран Залужный.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8839524.html
Метки: война на украине, Зеленский, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 18500 16922
    Руса два часа назад

      Зеленский – ботало. Можно подумать, что разведка, командование ВС
      и Генштаб РФ, сидели сложа руки и пассивно ждали нападения ВСУ
      при поддержке Запада. ))

    • 7713 4411
      serjoza 43 мин. назад

        а кто должен отвечать за провал? правильно мозг армии Украины Залужный….и если ему отрубят голову-то это будет справедливо и не надо там раскручивать о каких то интригах…их нет..Вспомним историю..КАк воеводу(про которого даже мультик сняли потцреотический)после двух лет осады Смоленска-по прибытию в Москву-казнили..отрубили голову.(Шеин).тоже самое было и с Пожарским-и ни кто не рассказывал тогда про какие то конфликты…Они были военными..не работали..их общество бесплатно кормило и содержало..и Они не справились с возложенной на них задачей..

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