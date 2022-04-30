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Сложности второй фазы специальной военной операции

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Сложности второй фазы специальной военной операции

Достаточно часто сталкиваемся с непониманием обычными людьми происходящего на фронте. В чём-то это вина телевизионных экспертов, которые на протяжении восьми лет разгоняли ура-патриотизм про «никчемных украинцев». В чём-то это банальное отсутствие понимания специфики военных действий в регионе.

В Харьковской и Луганской областях сохраняются сравнительно медленные темпы продвижения союзных войск. На юге в Донецкой и Запорожской областях прогресс и вовсе практически незаметен.

А потому у некоторых может сложиться ошибочное представление, что заявленная российским военным командованием вторая фаза СВО забуксовала.

Однако это не так.

Главная задача второй фазы предполагает установление полного контроля над Донбассом. И тут необходимо учитывать несколько факторов:

▪️Донбасская группировка ВСУ состоит из наиболее подготовленных и мотивированных подразделений, в том числе переброшенных с Западной Украины.

▪️У противника было восемь лет, чтобы продумать и реализовать глубоко эшелонированную оборону вдоль всей линии соприкосновения с силами ЛНР и ДНР.

▪️Украинская сторона намеренно не проводит эвакуацию населения из зоны боевых действий, используя гражданских в качестве живого щита. Эвакуация проводится только тогда, когда в составе эвакуационных колонн военные смешиваются с мирными жителями.

Все это, безусловно, усложняет главную задачу второй фазы СВО, но не делает ее невозможной.

В настоящее время союзные силы предпринимают активные попытки взломать оборону ВСУ сразу в нескольких местах:

▪️Медленно, но верно идет продвижение на Изюмском направлении.

▪️Союзные силы завершили оперативное окружение Лимана: вся местность находится под огневым контролем российской стороны.

▪️Продолжаются бои за Рубежное, где постепенно перемалывается оборона противника.

▪️Народная милиция ЛНР ликвидировала мощный укрепрайон в Новотошковском и продвинулась в сторону Орехово.

▪️Продолжается штурм Попасной: вот уже полтора месяца регулярные войска, «кадыровцы» и «вагнеровцы» медленно берут город.

Попасную называют чуть ли не Сталинградом нынешней спецоперации. Сравнение хоть и чрезмерно пафосное, но всё-таки корректное. Да, есть успешная операция по освобождению Мариуполя.

Но если сравнивать по масштабам привлеченных сил и средств, а также открывающихся для операции перспектив, то Попасная — это одна из критически важных точек для успеха второй фазы СВО.

Что дает контроль над Попасной:

▪️возможность продолжения наступления одновременно по нескольким направлениям;

▪️выход на крупный транспортный узел — город Бахмут, занятие которого нарушит снабжение части подразделений ВСУ;

▪️возможность создания нескольких котлов с отрезанием славянско-краматорской группировки от остальных сил ВСУ на Донбассе.

Понимая эти перспективы, командование ВСУ перебросило часть подразделений из агломерации Рубежное — Северодонецк — Лисичанск на Попасную. Это позволило частично компенсировать потери, понесенные 24 львовской механизированной бригадой.

И хотя союзные силы уже контролируют большую часть города, штурм Попасной по-прежнему остается одной из самых сложных операций сразу по нескольким причинам.

Сложности Попасной

▪️Населенный пункт находится на возвышенности, где находится целая сеть естественных водных препятствий. Это существенно замедляло темпы наступления в первые дни.

▪️За 8 лет ВСУ сделали из города мощный укрепрайон, окружив его (особенно вдоль южной окраины) системой взводных и ротных опорных пунктов, которые связаны между собой ходами сообщения. Эти коммуникации позволяют скрытно перебрасывать личный состав и бронетехнику на огневые позиции с возможностью оперативного отхода в укрытия.

▪️Ликвидацией опорных пунктов, куда сейчас из города стараются отойти подразделения ВСУ, союзные силы вероятно займутся после освобождения территории самой Попасной.

▪️Большая часть города — это частный сектор, в котором украинские военнослужащие вырыли окопы, траншеи и оборудовали в подвалах блиндажи. Зачистка каждого дома отнимает много времени и сил.

▪️В редких многоэтажных домах подразделениями ВСУ были созданы позиции для снайперов и корректировщиков огня.

▪️В Попасной по-прежнему находятся мирные жители, что не позволяет союзным силам полноценно использовать авиацию и артиллерию.

Вот так и получается, что на штурм двадцатитысячного городка потребуется больше времени, чем на освобождение полумиллионного Мариуполя.

Однако и эта операция постепенно близится к завершению.

На данный момент

▪️Под контролем союзных сил находится вся восточная часть города, ж/д станция «Попасная-1», здание местной администрации.

▪️Вокруг города было ликвидировано несколько опорных пунктов.

▪️Идет дозачистка юго-западной окраины и подготовка к наступлению в сторону Попаснянского вагоноремонтного завода.

▪️Военнослужащие ВСУ постепенно понимают бессмысленность дальнейшего сопротивления и малыми группами сдаются в плен.

Результат освобождения Попасной не заставит себя долго ждать, и вторая фаза специальной военной операции пойдет уже с другой скоростью.

(с) Рыбарь

https://t.me/boris_rozhin/46062 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7586844.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, ДНР, донбасс, изюм, лнр, попасная, славянск, Украина
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 22306 20808
    жора шапов час назад

      Как вариант – “размен” 9 Мая на всеобщую мобилизацию 1 очереди.

    • 18447 9401
      BlackCat 50 мин. назад

        Отработка логистики и складов ВСУ способно разоружить целую Европу.
        И погреть руки на продаже оружия американскими компаниями.

        Спецоперация идет своим чередом.

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      • 12 12
        standart 23 мин. назад

          войной это называть нельзя. но и не спецоперация это вовсе. это лас вегас и казино флеш рояль в котором главный игрок страны пошёл ва банк и поставил на кон всё. ситуация пока что 50\50. если украина проигрывает, то ГГ получает картбланш от населения затянуть пояса ещё лет на 10. а если выигрывает, то начнётся формирование народных троек НКВД. пикантность данного варианта в том, что сбежать-то и не получится, ибо банально некуда- самолёты за бугор не летают, российские банковские карты там не работают, поэтому придётся остаться здесь. кстати, потом появятся свои мельгуновы и солженицены которые в своих задрипанных книжонках будут хлюпать носом и проливать глицериновые слёзы по поводу элиты нации не могущей производить даже гвозди. всем думающим людям в помощь кока колу и попкорн. будем посмотреть

          • 18447 9401
            BlackCatstandart 18 мин. назад

              Они уже есть.
              И были давно.
              Но сейчас активируются и отрабатываются.
              Доктрина ментального противодействия говорит о том, что опасность захвата инфополя и управления коллективным бессознательным оценена в полной мере со стороны ВС РФ.

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