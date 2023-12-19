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Сегодня День памяти святителя Николая Чудотворца

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Сегодня День памяти святителя Николая Чудотворца

Сегодня День памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца – одного из самых почитаемых святых в православном мире. Он прославился как великий угодник Божий, поэтому в народе его обычно называют Николаем Угодником.

Святитель Николай родился в III веке в городе Патарах в Ликии. С детства посвятив свою жизнь служению Богу, он помогал бедным, неправедно осуждённым, погибающим. Он претерпел гонения, обличал ереси. Став архиепископом Мирликийской епархии, святой был примером для своей паствы – в вере и любви. Он всегда отзывался своей неизменной чудной помощью всем, искавшим её. Потому и почитается он «всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». У спасаемых им от телесных бед он возбуждал раскаяние в грехах и желание исправить свою жизнь. Святой мирно скончался после непродолжительной болезни.

Издревле Николай Чудотворец считается покровителем путешественников и мореплавателей. С его именем связано множество удивительных чудес и исцелений. По одной из легенд, Святитель Николай во время паломничества в Иерусалим помог отчаявшимся путникам, успокоив бушующее море. А однажды он спас трёх несправедливо осуждённых мужей, удержав руками меч палача.

На Руси трудно представить город без храма, посвящённого святителю Николаю Чудотворцу. Не зря иностранцы величали святого Николая «русским заступником». Все узнают его лик на иконах – святого, всегда спешащего помочь в беде и печали.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве.

По материалам РПЦ

Источник: https://www.stoletie.ru/lenta/segodna_den_pamati_svatitela_nikolaja_chudotvorca_977.htm
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