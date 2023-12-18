Я был спортсмен, полупрофессионал, профессионалов тогда не было. Девять лет, с 1957 г. по 1965 г. Т. е. сдав зимнюю сессию, (я в институте тогда учился), уезжал на соревнования в Москву, Ленинград, Адлер, Леселидзе и т.д. В 1957г. я выиграл Союз среди юношей, побил рекорд Союза. Потом в Норильске, также, на всё лето, до поздней осени, я выезжал на соревнования. В любом городе, где бы я ни был, у меня две было страсти: первая - букинистические магазины. Там я скупал открытки, альбомы, книги о живописи и о художниках. У меня была библиотека около 1000 альбомов. Были очень редкие, сейчас большинство из них должны быть в пединституте и в Институте искусств. Вторая – музеи и картинные галереи. Эрмитаж был, как дом родной, музей имени Пушкина, Третьяковка, Русский музей. Был в музеях в Талине, Риге, Киеве, Пятигорске, Кирове, Иркутске, Харькове, Ставрополе. Пройдя все залы Эрмитажа, я шёл к Рембрандту, к «Данае». Стал собирать литературу о Рембрандте, открытки, изучал творчество художника, постепенно осознавая всю его глубину.

Кималь Маликов

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ РЕМБРАНДТА

Часть 1

Вступление

(Комната. На стене зеркало)

Рембрандт:

Как холодно. И рядом ни души,

Чтоб старика согреть своим участьем.

Не до добра. Сегодня хороши

И друг и враг…

Но разве я не мастер?

Хотя, как плеть, рука моя висит,

Глаза потухли, сердце онемело,

Но я-то жив! Берись, Рембрандт,

за дело,

Душа прозреет, память воскресит.

(Подходит к зеркалу. Делает рукой несколько неуверенных движений,

как бы накладывая мазки на полотно. Вглядывается в своё отражение)

Так вот он – мой единственный шедевр.

Нет, не напрасно я искал в трущобах,

На папертях, кладбищах, синагогах,

В осколках судеб и крупицах вер.

Зеркало:

Окончен путь. Что время донесёт

Через века на правый суд потомков?

Кто целое составит из обломков,

Прозреет кто? И нас двоих поймёт?

Рембрандт:

Ночь коротка. Ты слышишь? Воет пёс.

И ткач работу завершил. Укроют

Нас утром саваном, но прежде чем омоют

Моё лицо росою лживых слёз,

Хочу понять свой собственный рассказ,

В котором не досказано так много

Про человека и творца, и Бога,

О будущем, о прошлом и о нас.

(Рембрандт зажигает свечу. В зеркале

появляется «Ян Сикс»)

Рембрандт:

Старинный друг и сын моих друзей,

Что занесло тебя глухою ночью

В мою каморку? Пожелал воочию

Сам убедиться, как живёт Ван Рейн?

А может, ты разбогател, мой друг,

Принёс заказ? Вот будет незадача!

Я не могу писать, а это значит –

Рембрандта нет. Перед тобою – труп…

Ян Сикс:

Талант и деньги нам дарует Бог.

А дальше сам сумей распорядиться.

Ты всё имел и не сумел смириться,

Всё растерял, ну и каков итог?

(«Ян Сикс» исчезает, появляется «Читающий Титус»)

Рембрандт:

Мой Титус, ты пришёл

в предчувствии конца

Проститься и простить

за годы бедствий,

Дарованные мной.

Убогое наследство

Художника, банкрота и отца…

Титус:

Нет, нет, отец. Наследники твои

Ещё не родились.

Я – тень твоя живая.

Кто виноват, когда судьба слепая

Мне жизнь дала, наследством обделив…

Рембрандт:

Не понял ты, мой мальчик,

Жизнь прошла. Нет времени,

А будущее мрачно.

Титус:

Ты сделал всё, чтоб госпожа Удача

Великому пигмеев предпочла.

Рембрандт:

Не я, сынок. Ты видел, как кузнец

Куёт клинок, круша металлу кости,

Из года в год? И обрастает остов

Стальными мышцами.

Ты слышишь, наконец

Булат готов.

Насмешливой судьбой

Я выкован, а жизни не хватило.

Есть мастерство, и угасает сила

Кем стал я, сын?

Титус:

Ты стал самим собой.

(Появляется «Ян Сикс»)

Ян Сикс:

Каков итог, я спрашиваю? Ты

Был знаменит, богат, мог всё на свете.

Был принят обществом,

Вращался в высшем свете…

Всё променял на грязные холсты.

(Появляется «Автопортрет с Саскией»)

Автопортрет:

Нет, Саския, клянусь, не приглашал

К себе натурщика, быть может,

это нищий?

Гость – дому честь!

Садись за стол, дружище,

Отведай с нами всё, что Бог послал.

Я вижу – мы коллеги?

Рембрандт:

Да, Ван Рейн,

Я живописец амстердамских нищих.

Автопортрет:

(Что я сказал!) И, вероятно, ищешь

Заказчиков из тех, кто пожирней?

Рембрандт:

Настало время жирных. Пей, Ван Рейн,

Пока вино в бокале, словно слиток

Любви и юности.

Божественный напиток,

Который нас не делает мудрей.

Настало время жирных.

Пей же, пей,

Да знай, работай, упивайся светом,

Дай пищу доморощенным поэтам,

Наступит день воды и сухарей.

Саския:

Вы не правы. Приданое моё

И слава мужа… Эти все заказы…

Звени, бокал, не нужно слушать сказок.

А мрачное пророчество запьём.

Рембрандт:

Настало время жирных. Даже Хальс

Не сколотил под старость состояния.

И Сегерсу заказ – как подаяние

За то, что был честней и чище нас!

Автопортрет:

Что из того, когда мне дан талант!

Старик, ты заработаешь на ужин.

Я напишу тебя пророком.

Мудрым мужем…

Рембрандт:

Нет, не напишешь.

Зелен ты, Рембрандт.

Автопортрет:

Не напишу? Старик, твои слова

На слух мудры. Моей не зная силы,

Ты, как в копну, в меня вонзаешь вилы

И в общий стог метаешь. Но трава,

Моя трава, возросшая из праха

Моих отцов и дедов, зелена,

она в цвету!

Рембрандт:

И потому она под солнцем нежится,

Ещё не зная страха.

Автопортрет:

Чего бояться, немощный пророк?

Жизнь – это холст.

А как щедра палитра!

А я – творец…

Рембрандт:

Ты рассуждаешь хитро,

Но не хватает мудрости, дружок.

Автопортрет:

Я молод? Да. Талантлив? Да. Поверь,

Что в молодости солнце ярче светит,

Познав любовь, я знаю всё на свете.

Рембрандт:

Ещё не всё. Ведь ты забыл про смерть.

(Появляется «Ян Сикс»)

Ян Сикс:

Ты попытался век опередить,

И сам отстал. Так было и так будет.

Не объясняй, что время нас рассудит,

Ведь нам с тобой спустя века не жить.

(Появляется «Самсон и Далила»)

Далила:

Ты силою пресытился, Самсон,

И побеждать решил теперь любовью?

А как же руки, залитые кровью

Моей родни? Ты будешь ослеплён.

Отныне, раб, гляди в последний раз

На это солнце, на мою улыбку;

И помни про губительную пытку,

Когда горящий кол вонзится в глаз.

Слепой самец, ярмо – тебе венец,

Пастуший кнут – судьба твоя отныне,

И ночь пустыни – твоя верная раба.

Самсон:

Что слепота слепому от рожденья?

Но слепота прозревшему на сутки…

Нет на земле воскресшему спасенья,

Есть кара скорая

предательству ублюдка.

Рембрандт:

Мычи, телёнок, потерявший вымя,

Судьбою обречённый на убой.

Пусть женщина в руках любви рабыня,

Ей право крови выше, чем любовь.

О, дети времени, вы – узники темницы.

Лишь единицам выпадет побег.

Вам кости предков – метками границы,

Которые определяет век.

Но сделан шаг, и гаснет день вчерашний,

И стала ближе завтрашняя новь.

Ликуй, Далила, ты ещё заплачешь.

Скорби, Самсон, ещё прольётся кровь.

(Появляется «Ян Сикс»)

Ян Сикс:

Всё было. Всё. Любовь – и та была.

А ты её размазал по картинам.

Твоя Даная (Господи, спаси нас)

Две жизни человечьих унесла.

(Появляется Вирсавия:

Я – женщина. Чиста я перед Богом.

Грешна перед супругом и людьми.

Любимый мой, ты медлишь у порога,

Войди ко мне, убей меня, возьми.

Законы и обычаи мне тесны.

Твой грех на мне. Да так ли страшен он?

В биенье сердца слышу я песнь песней.

Мой плод греха – великий Соломон.

Мой плод греха…

Вы, чистые пред Богом,

Прошедшие через любой искус,

Запомните: у смертного порога

Вас встретит грешных

отпрыск мой – Иисус!

Лия:

Крадёт крестьянин у соседа воду,

Хозяин у раба крадёт свободу,

Луч солнечный – все звёзды небосвода,

А я, счастливая, украла ночь любви.

Моя сестра в пустом шатре рыдает,

Кусает пальцы, верит, что узнает

Меня Иаков. И всю ночь считает

Крупицы счастья краденой любви.

Рассвет наступит. Насыщаясь плотью,

Я чувствую, как прорастает в глотке

Крик ярости: «Чума тебе, чесотка,

Проклятье, мор –

укравшей ночь любви!»

И будет день, и будет примиренье,

И поцелуев медленное тленье,

Небрежной ласки тихое презренье,

И память об украденной любви.

Сейчас он сильный, жадный и хмельной

Мне груди мнёт и поцелуем душит.

Он только мой, единственный, и уши

Мои не слышат имени другой.

Рахиль:

Сестра моя, нет ненависти места

В моей душе. Ещё не вышел срок.

Семь лет назад я замесила тесто,

Дабы испечь мой свадебный пирог.

Семь долгих лет ждала я этой ночи.

И дождалась. Тебе приснился сон:

В кругу друзей отец в шатре хохочет,

Не ведая, что сам обманут он.

Сестра моя, гляди: на смуглой коже

Ожог от губ любимых проступил.

Ведь это я лежу на брачном ложе,

Ты слышишь имя сладкое: Рахиль…

Весна любви. Благословенна осень,

Всяк сущему дарующая плод.

Сестра моя, я слышу: мой Иосиф,

Ягнёнок мой, толкнул меня в живот.

Мне много лет носить его под сердцем

И собирать по капле, как пчела,

Завещанное первенцу наследство,

Которое ты для других взяла.

Бродя по травам

в тёплом лунном свете,

Постигну я простую суть вещей.

Я всё возьму, что мне подарят лето,

Звезда и полночь, поле и ручей.

Всё соберу и сохраню, и буду

Ждать терпеливо долгожданный миг,

Когда из мук моих родится чудо,

И в мир ворвётся первый детский крик…

В моей душе нет ненависти места…

Рембрандт:

О чём вы, женщины?

Ведь я хотел сказать

Совсем не то. А что – сейчас не знаю.

Мне кажется, что я писал Данаю,

Но Саския вдруг стала уставать.

Я видел тело женщины, я видел

Растерянность и непонятный страх…

Саския:

Ты видел смерть, любимый,

но не видел,

Как кровь краснеет на моих губах.

Даная:

О чём вы, люди? Видите – любовь

Сквозь стены каменные просочилась.

Пусть это ложь.

Пусть это мне приснилось.

Я завтра не скажу обидных слов,

Что, если гений

защитить не в силах

Свою любовь –

так что же может Бог?

Любите, люди…

(Появляется «Ян Сикс»)

Ян Сикс:

Прости за правду. Совестью нельзя

Нам торговать, предчувствуя разлуку.

Дай на прощанье руку мне, как другу.

Ведь мы друзья?

Рембрандт:

Да, бургомистр, друзья.

(Появляется «Ассур, Аман, Эсфирь»)

Ассур:

Я молчать не могу

и сказать не решаюсь:

Друг во мне умирает, и родился судья.

Не тебя я сегодня на смерть посылаю,

Не со мной ты простишься,

на смерть уходя.

Мы с тобой – мертвецы,

понимаешь, мы оба.

Я живой бы живого, конечно, простил.

Что мне вопль Мардохея,

что подданных злоба,

Если лучший мой друг

во мне душу убил?!

Да и ты проиграла, Эсфирь, проиграла,

Словно камнем упала,

и Ассур справедлив,

Нас лишь двое теперь, но упала, упала,

Между нами, любимыми, тень от петли.

(Появляется «Хендрекье»)

Рембрандт:

Ты явилась? Слава небесам!

Мне казалось, ты ушла навечно.

Смерть одна бывает человечна.

Друг ушёл, но ведь ушёл не сам.

Хендрекье:

Ты меня не в силах упрекать.

Рембрандт:

Ты права. Тобой Иуда – пастор

Всё пугает немощную паству,

Ну, а ты явилась провожать

Старика в далёкую дорогу,

Сквозь века.

Хендрекье:

Я выполняю долг.

Мёртвой, я боялась только Бога,

Мне живой не страшен даже Бог.

Рембрандт:

Да, все мы смертны и боимся тлена.

Хендрекье:

Я жива, ты говоришь со мной.

Рембрандт:

Что могу я, даже вдохновенной,

Всё же человеческой рукой?

Что на этом свете будет вечно?

Разве лунный вечер на реке,

Будет продолжаться бесконечно…

А мы уснём, как эхо, Хендрекье.

(Появляется «Христос и грешница»)

Голоса:

Кинь камень, кинь камень,

а мы за тобой.

Вот мы стоим, опустошенные словом,

перед тобой,

Падший ли ангел или сам грех,

Окаменели, мир разделив

на себя и на всех.

Глина мы, прах – такова

наша грешная суть.

Грешно мы любим и грешно караем –

не обессудь.

Небо мы, воздух, вода дождевая –

Ты нас возлюби! К нам снизойди,

Через крик этой женщины переступи.

Кинь камень, кинь камень,

а мы за тобой.

Станешь ты прахом –

Мы станем водой дождевой.

Вместе мы – поле, щедрое лоно земли…

Рембрандт:

Бросил ты слово – и камни произросли…

(Появляется «Хендрекье»)

Хендрекье:

Камни – взгляды и камни – слова,

Сердце в огне, в крови голова.

Что ж ты, душа, как цыганка бездомная,

Проклята вечно и вечно права?

Милый, прости, что я верой слаба,

Я – не подруга, я – только раба,

В пору грохочущего камнепада,

Я не труба, но и ты – не набат.

Мы не правы или жизнь не права?

Падают камни, ликуют слова.

На камнепадом выбитом поле

Долго ещё не прозреет трава.

(Появляется «Блудный сын»)

Рембрандт:

А вот и смерть. Явился блудный сын.

Прими, земля, его в свои объятья.

Сума и посох. Выцветшее платье.

Всё что на нём – цена его картин.

А слава-девка загуляла где-то,

И впереди – одна лишь пустота.

Но я ведь жив, хотя давно для света

Ван Рейн – мертвец. Могила - нищета.

И вот оно – убогое кладбище,

Десяток нищих, скука, ругань, брань.

За триста лет потомки этих нищих

Не позабудут имени Рембрандт!

Они придут в музейные покои,

Где остывает краска на холстах,

Они придут увидеться со мною;

И в их глазах – вина, восторг и страх.

Они придут, застынут в изумленье,

И, разделяя тихий их восторг,

Воскреснут предки, явятся и тенью

Покорно распластаются у ног…

А ночь скрипит, дожить бы до рассвета.

Как знаю я, доживший до седин,

Как бесполезно знать сейчас про это,

Что он придёт, вернётся блудный сын.

1967 –73 гг.