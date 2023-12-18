Что такое Тетраморф из Апокалипсиса Иоанна Богослова и из ветхозаветного пророчества Иезекииля ? Как этим четырём животным апокалипсиса раздали евангелистов зачем это сделали и когда? Совершенно нелогичная раздача животных, никак не растолкованная и не понятная. И даже Православной церковью в 18 веке было запрещено изображать на иконах животных апокалипсиса без евангелистов в образе людей. В это видео я вам докажу, что образ тетраморфа - животных апокалипсиса был искажён намеренно церковью. Так как церковь боролась со знаниями и наукой, а насаждала лишь слепую веру народу.

Комментарий редакции

По мнению автора, изначально ветхозаветный тетраморф (четыре животных из видений пророков) интерпретировался как астрономическое явление - описание реальных созвездий. Однако впоследствии церковь запретила такое объяснение и стала трактовать тетраморф в религиозном, догматическом ключе - как символы евангелистов.

Это было сделано для того, чтобы монополизировать толкование Библии и не допустить рационального, научного подхода. Запрет астрономических интерпретаций позволял установить полный контроль над смыслами и не давал верующим задавать вопросы или сомневаться в установленной догме. Также это не давало им возможности сопоставить библейские образы с наблюдаемыми на небе созвездиями и понять их изначальный астрономический смысл.

Таким образом, автор считает, что церковь преднамеренно перевела понимание тетраморфа из области знания в область веры, чтобы упростить догматический контроль и лишить людей возможности независимого исследования этого феномена.

Предположения автора о первоначальном астрономическом понимании библейского тетраморфа имеют документальные основания:

1) Из истории известно, что многие образы и символы в Библии первоначально были связаны с наблюдениями за небесными телами, календарём, особенностями климата и ландшафта в Палестине.

2) Раннехристианские авторы в первые века иногда давали астрологические толкования библейских символов. Интерес к астрономии был широким.

3) В Средние века Церковь повела активную борьбу с естественнонаучными знаниями, которые ставили под вопрос ее догматы. Распространению астрономии также препятствовали всячески.

Таким образом, в целом гипотеза автора о переходе от астрономического понимания тетраморфа к упрощённой религиозной интерпретации и последующем запрете первого соответствует логике исторического развития науки и богословия.