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Почему запретили Тетраморф из Апокалипсиса?

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Что такое Тетраморф из Апокалипсиса Иоанна Богослова и из ветхозаветного пророчества Иезекииля ? Как этим четырём животным апокалипсиса раздали евангелистов зачем это сделали и когда? Совершенно нелогичная раздача животных, никак не растолкованная и не понятная. И даже Православной церковью в 18 веке было запрещено изображать на иконах животных апокалипсиса без евангелистов в образе людей. В это видео я вам докажу, что образ тетраморфа - животных апокалипсиса был искажён намеренно церковью. Так как церковь боролась со знаниями и наукой, а насаждала лишь слепую веру народу.

Комментарий редакции

По мнению автора, изначально ветхозаветный тетраморф (четыре животных из видений пророков) интерпретировался как астрономическое явление - описание реальных созвездий. Однако впоследствии церковь запретила такое объяснение и стала трактовать тетраморф в религиозном, догматическом ключе - как символы евангелистов.

Это было сделано для того, чтобы монополизировать толкование Библии и не допустить рационального, научного подхода. Запрет астрономических интерпретаций позволял установить полный контроль над смыслами и не давал верующим задавать вопросы или сомневаться в установленной догме. Также это не давало им возможности сопоставить библейские образы с наблюдаемыми на небе созвездиями и понять их изначальный астрономический смысл.

Таким образом, автор считает, что церковь преднамеренно перевела понимание тетраморфа из области знания в область веры, чтобы упростить догматический контроль и лишить людей возможности независимого исследования этого феномена.

Предположения автора о первоначальном астрономическом понимании библейского тетраморфа имеют документальные основания:

1) Из истории известно, что многие образы и символы в Библии первоначально были связаны с наблюдениями за небесными телами, календарём, особенностями климата и ландшафта в Палестине.

2) Раннехристианские авторы в первые века иногда давали астрологические толкования библейских символов. Интерес к астрономии был широким.

3) В Средние века Церковь повела активную борьбу с естественнонаучными знаниями, которые ставили под вопрос ее догматы. Распространению астрономии также препятствовали всячески.

Таким образом, в целом гипотеза автора о переходе от астрономического понимания тетраморфа к упрощённой религиозной интерпретации и последующем запрете первого соответствует логике исторического развития науки и богословия.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JwaWzlSxsac
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 31163 26457
    марина час назад

      Прости КТ -эту муть читать не буду ,мне достаточно того,что тут жорик долгие годы городил про двух богов ..Думала ,почему так упорно то..а теперь вижу -проектик заказной -то ..А ж в самой ГД работает,а кто у нас в ГД или Раде -НацСоветах -представители тех,кто заказывает..Ну не народа же в самом деле..Заказ отработал жорик
      “Депутат Госдумы Игорь Ананских, казак-генерал ФСБ Иван Миронов и др. написали статью о борьбе русских с рептилоидами.
      Она вышла в научном журнале

      «Юридическая наука и современность»

      Авторы считают, что на Земле существует два типа разумных существ: люди и нелюди. Первые, согласно Библии, были созданы Богом, а вторые – Господом Богом: «В Библии действуют два основных космических субъекта, Бог и Господь Бог. На планете Земля живут люди двух основных видов: «люди Земли», созданные по образу и подобию Божьему; и люди, созданные «из праха земного» с помощью космических генных технологий. Многочисленные специалисты в области православия говорят о наличии на планете Земля разных видов людей. есть люди, сотворенные по образу и подобию Божьему, есть зверолюди; человек-зверь».

      К нелюдям в большинстве своем относятся жители Запада, мигранты-азиаты и сторонники демократии и либерализма: «Их ценности: война, убийства, террор, революции, публичные дома, педофилия, людоедство, наркомания, уничтожение системы жизнеобеспечения космического корабля «Планета Земля» и т.д.»

      При этом русские – это практически синоним изначальной расы людей: тысячелетия назад они создали страну Гиперборею, русским был и пророк Мухаммед. В противовес русским существуют евреи, в частности, «бессменный демократический «политик», дочь Израиля Людмила Нарусова». Кроме того, «Манифест Коммунистической партии» написал немецкий еврей Хершел Леви Мордехай, имевший псевдоним Карл Маркс».

      Рептилоиды из космоса и нелюди Господа Бога ведут исконную войну против русских: «Католическая Европа объявила своим врагом славянство еще в 1147 году, когда духовный учитель Папы Римского Евгений III Бернар Клеровский (Клервоский – ред.) сформулировал идеологическое обоснование геноцидно-генетической войны, выборочного уничтожения славян».
      ..п.с. Ну как КТ ,чем не жоркины друганы ?народ готов и к этой чуше ?7как к Кашпировскому когда-то и Голобородько..??

      • 26433 24583
        жора шаповмарина 23 мин. назад

          А Вы что, до сих пор не увидели,- к чему готов какой-то Ваш народ, по Вашему ? А , да , склероз.
          С этим вот:
          ” Авторы считают, что на Земле существует два типа разумных существ: люди и нелюди. Первые, согласно Библии, были созданы Богом, а вторые – Господом Богом: «В Библии действуют два основных космических субъекта, Бог и Господь Бог. На планете Земля живут люди двух основных видов: «люди Земли», созданные по образу и подобию Божьему; и люди, созданные «из праха земного» ,..” – Вы согласны , или “смотрю в книгу, – вижу фигу” ?

      • 1467 1399
        Сан Саныч 20 мин. назад

          Вот интересно. Как ИИ объяснит Ветхий и Новый Завет? Имея всю сумму знаний по астрономии, математике, симеотике, истории, мифологии Египта и Ближнего Востока, психологии, гностицизму и агностицизму, орфическому учению, каббалистике и т.д.?

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