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ПОЧЕМУ ЗАПРЕТИЛИ ЭТИ ДВИГАТЕЛИ? Документальный фильм про альтернативные ДВС и авто технологии

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Мы собрали наши самые интересные выпуски на тему «Запрещенные и альтернативные технологии, авто, машины и механизмы» в один большой документальный фильм.

Для удобной навигации по интересующим вас темам можно пользоваться тайм-кодами:

]]>00:00:00]]> – Технологии недавнего прошлого

]]>00:09:20]]> – Изобретение не для простых смертных

]]>00:18:14]]> – Самые безумные двигатели

]]>00:24:19]]> – Удивительные автомобили прошлого

]]>00:30:35]]> – Атомный автомобиль

]]>00:36:59]]> – Запрещённые двигатели

]]>00:42:51]]> – Кто убил электромобиль?

]]>00:48:34]]> – Почему машины до сих пор не летают?

]]>01:05:27]]> – Удивительные внедорожники

]]>01:14:59]]> – Легендарные автоконцепты

]]>01:32:26]]> – Что не так с беспилотниками?

]]>01:53:08]]> – Китай только копирует?

Источник: https://www.kramola.info/video/neobyknovennoe/pochemu-zapretili-eti-dvigateli-dokumentalnyy-film-pro-alternativnye-dvs-i-avto
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