ПОЧЕМУ ЗАПРЕТИЛИ ЭТИ ДВИГАТЕЛИ? Документальный фильм про альтернативные ДВС и авто технологии
Мы собрали наши самые интересные выпуски на тему «Запрещенные и альтернативные технологии, авто, машины и механизмы» в один большой документальный фильм.
Для удобной навигации по интересующим вас темам можно пользоваться тайм-кодами:
]]>00:00:00]]> – Технологии недавнего прошлого
]]>00:09:20]]> – Изобретение не для простых смертных
]]>00:18:14]]> – Самые безумные двигатели
]]>00:24:19]]> – Удивительные автомобили прошлого
]]>00:30:35]]> – Атомный автомобиль
]]>00:36:59]]> – Запрещённые двигатели
]]>00:42:51]]> – Кто убил электромобиль?
]]>00:48:34]]> – Почему машины до сих пор не летают?
]]>01:05:27]]> – Удивительные внедорожники
]]>01:14:59]]> – Легендарные автоконцепты
]]>01:32:26]]> – Что не так с беспилотниками?
]]>01:53:08]]> – Китай только копирует?