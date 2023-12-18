В студии канала "День" историк Евгений Спицын. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

В данном видео обсуждается история возникновения и развития идеи украинской государственности и роль большевиков в этом процессе.

Основные тезисы беседы:

1. Идея украинской государственности (украинство) зародилась еще в 18-19 веках, первоначально носила культурологический характер.

2. В начале 20 века украинство приобретает политическое звучание и превращается в идею Украины как анти-России.

3. Реализация идеи украинской государственности началась в 1917 году после Февральской революции, до прихода большевиков к власти.

4. К 1920 году идеи украинского национализма уже проникли в среду украинской интеллигенции.

5. Большевики в сложившихся после Гражданской войны условиях пошли на создание союзного государства в форме СССР, что стало компромиссом между имперской государственностью и стремлениями национальных республик.

6. Дискуссионным остаётся вопрос, насколько идея равноправной федерации отражала реальную позицию Ленина.

7. Сталин выступал против насильственной украинизации и считал, что этот процесс должен происходить постепенно и естественным путем по мере урбанизации украинского сельского населения.

8. При Хрущеве и Брежневе украинизация то затухала, то вновь разгоралась. Брежнев пытался лавировать, опасаясь резких движений.

9. Ключевую роль в разжигании украинского национализма в конце 1980-х годов сыграли Горбачев и руководство КГБ во главе с Яковлевым, которые фактически спонсировали создание Руха и других националистических организаций.

10. Распад СССР также был инициирован руководством РСФСР во главе с Ельциным, который в угоду своим политическим амбициям пошел на разрушение Союза.

Вывод:

Украинский национализм зародился задолго до прихода большевиков к власти, которые впоследствии пошли на компромисс в виде создания СССР как федеративного государства.

На протяжении советской истории украинизация периодически то усиливалась, то ослабевала в зависимости от позиций руководства страны, а ее финальный и самый разрушительный виток пришелся на перестройку и постсоветский период.