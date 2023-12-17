Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, Политика

Геноцид русского населения должен быть осужден так, чтобы другим было неповадно

36 2

Ужесточение мобилизации на так называемой Украине, в том числе мобилизация женщин, вполне справедливо приводит к вопросу, а где все те мужчины, которых уже мобилизовали за десяток волн мобилизации? Ведь если, как говорит украинская пропаганда, ВСУ несут меньшие потери, чем ВС РФ, то почему приходится прибегать к тем методам, что использовала гитлеровская Германия в конце ВОВ.

Мобресурс Украины был вполне достаточен для того, что бы призвать 2 миллиона мужчин, не трогая женщин, стариков и студентов. Для народного хозяйства Украины вообще не требуется большого количества мужчин, так как само народное хозяйство практически отсутствует, а ВПК не работает, вся продукция военного назначения ( за исключением дронодельства), ввозится  из-за рубежа. ЧВК Украина должна вовремя и без сбоев поставлять мясо и воевать, других задач перед ней не стоит, но как мы видим основной ресурс Киева, то есть люди, стал истощаться.
Именно поэтому продавцы человеческого мяса решили утилизировать не только чоловiков, но и жiнок.

Я очень надеюсь, что суд над всеми этими ублюдками, что восседают с гетманскими булавами в ныне оккупированой «матери городов Русских» состоится и он будет суров и справедлив. Без адвокатов, без права на аппеляцию, но с виселицей во дворе Военного Трибунала.

Геноцид русского населения, а киевская клика занимается именно им, должен быть осужден так, чтобы другим было неповадно. И привести приговор в исполнение как над кликой, так и над всеми этими военкомами и прочими торговцами белым деревом, должны сами потерпевшие, то есть жители пока ещё подконтрольных Киеву областей исторической России.

Старше Эдды

Комментарий редакции

 Выводы из статьи:

1. Несмотря на заявления Украины о небольших потерях, им пришлось прибегнуть к мобилизации женщин и других невоеннообязанных групп населения, как делала нацистская Германия в конце Второй мировой войны. Это свидетельствует о больших потерях среди мужского населения и нехватке "человеческого ресурса".

2. Изначально мобилизационные ресурсы Украины были достаточны для призыва 2 миллионов мужчин без задействования женщин и других групп. Но ресурс, похоже, начал истощаться.

3. Такая ситуация объясняется тем, что Украине нужны люди в первую очередь как "пушечное мясо" для войны, а не для восстановления экономики.

4. Автор выражает надежду, что после войны киевская власть, ответственная за втягивание страны в конфликт и геноцид русских, предстанет перед судом. И приговор должны привести в исполнение сами пострадавшие от этой политики украинцы.

Источник: https://t.me/vysokygovorit/13867
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Про неправильных русских колонизаторов
Вина Европы в геноциде русского народа (ч. 3/4)
Класс олигархов должен быть ликвидирован!
Тезисы к предстоящему „Русскому съезду”
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7713 4411
    serjoza час назад

      Владимир Владимировия дал поручения правительству ,значит все будет хорошо..и решено.и не надо забывать Владимир Владимирович,что рождение детей в фр-это путь к нищите.Как то то так у вас получается.

    • 267 251
      Елена час назад

        Возмездие должно настигнуть каждого!

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru