Ужесточение мобилизации на так называемой Украине, в том числе мобилизация женщин, вполне справедливо приводит к вопросу, а где все те мужчины, которых уже мобилизовали за десяток волн мобилизации? Ведь если, как говорит украинская пропаганда, ВСУ несут меньшие потери, чем ВС РФ, то почему приходится прибегать к тем методам, что использовала гитлеровская Германия в конце ВОВ.

Мобресурс Украины был вполне достаточен для того, что бы призвать 2 миллиона мужчин, не трогая женщин, стариков и студентов. Для народного хозяйства Украины вообще не требуется большого количества мужчин, так как само народное хозяйство практически отсутствует, а ВПК не работает, вся продукция военного назначения ( за исключением дронодельства), ввозится из-за рубежа. ЧВК Украина должна вовремя и без сбоев поставлять мясо и воевать, других задач перед ней не стоит, но как мы видим основной ресурс Киева, то есть люди, стал истощаться.

Именно поэтому продавцы человеческого мяса решили утилизировать не только чоловiков, но и жiнок.

Я очень надеюсь, что суд над всеми этими ублюдками, что восседают с гетманскими булавами в ныне оккупированой «матери городов Русских» состоится и он будет суров и справедлив. Без адвокатов, без права на аппеляцию, но с виселицей во дворе Военного Трибунала.

Геноцид русского населения, а киевская клика занимается именно им, должен быть осужден так, чтобы другим было неповадно. И привести приговор в исполнение как над кликой, так и над всеми этими военкомами и прочими торговцами белым деревом, должны сами потерпевшие, то есть жители пока ещё подконтрольных Киеву областей исторической России.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Выводы из статьи:

1. Несмотря на заявления Украины о небольших потерях, им пришлось прибегнуть к мобилизации женщин и других невоеннообязанных групп населения, как делала нацистская Германия в конце Второй мировой войны. Это свидетельствует о больших потерях среди мужского населения и нехватке "человеческого ресурса".

2. Изначально мобилизационные ресурсы Украины были достаточны для призыва 2 миллионов мужчин без задействования женщин и других групп. Но ресурс, похоже, начал истощаться.

3. Такая ситуация объясняется тем, что Украине нужны люди в первую очередь как "пушечное мясо" для войны, а не для восстановления экономики.

4. Автор выражает надежду, что после войны киевская власть, ответственная за втягивание страны в конфликт и геноцид русских, предстанет перед судом. И приговор должны привести в исполнение сами пострадавшие от этой политики украинцы.