1986. Американец в Киеве. Часть 2
1986. Американец в Киеве. Часть 1
22. Площадь Октябрьской революции
23. Салон Лилия на площади Ленинского Комсомола
24. Площадь Ленинского Комсомола
25. Парк Славы
29. Музей Великой Отечественной Войны
30. Арка Дружбы народов
32. Центральный стадион
33. Нижняя станция фуникулера
34. Вход во Владимирский Собор
35. Подземный переход на площади Ленинского комсомола
36. Переход на станцию метро Площадь Октябрьской революции
40. Вид на Подол
41. Вид на Днепр
42. Без подписи