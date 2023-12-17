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1986. Американец в Киеве. Часть 2

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1986. Американец в Киеве. Часть 1

22. Площадь Октябрьской революции
22. Площадь Октябрьской революции

23. Салон Лилия на площади Ленинского Комсомола.jpg
23. Салон Лилия на площади Ленинского Комсомола

24. Площадь Ленинского Комсомола.jpg
24. Площадь Ленинского Комсомола

25. Парк Славы.jpg
25. Парк Славы

26. Парк Славы.jpg

27. Парк Славы.jpg

28. Парк Славы.jpg

29. Музей Великой Отечественной Войны.jpg
29. Музей Великой Отечественной Войны

30. Арка Дружбы народов.jpg
30. Арка Дружбы народов

31. Арка Дружбы народов.jpg

32 Центральный стадион.jpg
32. Центральный стадион

33. Нижняя станция фуникулера.jpg
33. Нижняя станция фуникулера

34. Вход во Владимирский Собор.jpg
34. Вход во Владимирский Собор

35. Подземный переход на площади Ленинского комсомола.jpg
35. Подземный переход на площади Ленинского комсомола

36. Переход на станцию метро Площадь Октябрьской революции.jpg
36. Переход на станцию метро Площадь Октябрьской революции

37. Переход на станцию метро Площадь Октябрьской революции.jpg

38. Переход на станцию метро Площадь Октябрьской революции.jpg

39. Переход на станцию метро Площадь Октябрьской революции.jpg

40. Вид на Подол.jpg
40. Вид на Подол

41. Вид на Днепр.jpg
41. Вид на Днепр

42. Без подписи.jpg
42. Без подписи
Источник: https://humus.livejournal.com/9424814.html
Метки: история, Киев, Россия, фото
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