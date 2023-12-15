Комментарий редакции

Последние технологические новости России о ходе строительства титановой подлодки «Ясон», атомной станции малой мощности, беспилотных тракторах. Коротко, лаконично и просто о важном.

В данной статье можно выделить следующие основные тезисы:

1. В России построен новый глубоководный обитаемый аппарат "Ясон", который может погружаться на глубину до 2250 метров. Его несущая конструкция выполнена из титана.

2. В Подольске завершено производство второго атомного реактора РИТМ-200 для строящегося атомного ледокола "Чукотка". Россия активно строит атомные ледоколы и реакторы к ним.

3. Начато производство компонентов для первой в мире наземной малой атомной электростанции, которая будет построена в Якутии.

4. В 2022 году в России с помощью беспилотных тракторов обработано 2,3 млн га земли. Это технология активно развивается и внедряется.

Вывод:

В России активно развиваются передовые технологии в таких областях как судостроение, атомная энергетика и сельское хозяйство. Страна демонстрирует высокий научно-технический потенциал и стремится занять лидирующие позиции в ряде high-tech направлений.