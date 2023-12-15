Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Супертехнологии России: титановый «Ясон», АСММ, агродроны

22 0


Последние технологические новости России о ходе строительства титановой подлодки «Ясон», атомной станции малой мощности, беспилотных тракторах. Коротко, лаконично и просто о важном.

Комментарий редакции

 В данной статье можно выделить следующие основные тезисы:

1. В России построен новый глубоководный обитаемый аппарат "Ясон", который может погружаться на глубину до 2250 метров. Его несущая конструкция выполнена из титана.

2. В Подольске завершено производство второго атомного реактора РИТМ-200 для строящегося атомного ледокола "Чукотка". Россия активно строит атомные ледоколы и реакторы к ним.

3. Начато производство компонентов для первой в мире наземной малой атомной электростанции, которая будет построена в Якутии.

4. В 2022 году в России с помощью беспилотных тракторов обработано 2,3 млн га земли. Это технология активно развивается и внедряется.

Вывод:

В России активно развиваются передовые технологии в таких областях как судостроение, атомная энергетика и сельское хозяйство. Страна демонстрирует высокий научно-технический потенциал и стремится занять лидирующие позиции в ряде high-tech направлений.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tzSbUrv0NC8
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Гибель летающего Ё-мобиля
Сталинская экономика — это не экономика СССР
Почему же американцы не могут сделать космические двигатели?
Мафия зарабатывает на запретах
Почему Пермь не…. Париж ? Или Протон не Falcon 9

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru