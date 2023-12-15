Комментарий редакции

У каждого человека есть ангел, который ему помогает. Но многие люди из-за загрязнённости сердца корыстью и эгоизмом не знают об этом и не воспринимают ту помощь, которая им идёт свыше. Наш ангел и Высший Отец всегда рады, когда мы общаемся с ними.12+00:02:54 Бог даёт знать, что Он есть.00:06:57 Как духовник Патриартха поверил в Бога.00:12:13 О предпринимателе – мистике.00:15:45 Знакомство с «Киргизской Вангой» Алмакан Эже Бековой.00:17:06 Как Ельцин определился с преемником.00:18:25 Предсказание от Светланы Рассушиной, астролога из Калининграда о Путине.00:23:59 Путь целительницы.00:37:04 Какое призвание – такой и твой Ангел.00:43:31 Питание святым духом: Зинаида Баранова.00:48:37 История одного бизнесмена.00:50:34 Почему те, кто идут по пути духовного саморазвития, не кушают лук и чеснок.01:00:01 Выстраивание своих отношений с Всевышним."Благословенная Алмакан": Книга об Алмакан эже Бековой: https://www.litres.ru/book/zamirbek-osorov/blagoslovennaya-almakan-kratkaya-biografiya-kyrgyzskoy-van-66646890/chitat-onlayn/

Основные идеи лекции:

1. В мире нет других рук у Бога и Дьявола кроме человеческих. Все божественные и дьявольские дела совершаются нашими руками, а за нами выбор – в чьи руки их отдать.

2. У каждого человека есть ангел-хранитель и бес-искуситель, которые шепчут ему на ухо. Важно прислушиваться к голосу ангела.

3. Многие успешные и богатые люди втайне занимаются духовными практиками и обладают особыми способностями.

4. Каждый человек имеет свой дар, данный ему Богом. Важно его раскрыть и следовать своему предназначению.

5. Бог иногда посылает людям знаки, что он рядом и заботится о них. Это помогает укрепить веру.

6. Главное в жизни – развивать хорошие качества и доставлять радость Богу. Не так важно, ест человек мясо или нет, важны его мотивы и отношение к Богу.

7. Нужно стремиться думать, говорить и поступать так, чтобы это нравилось Богу. Тогда и ангелы нам помогают.

8. Цель жизни – духовное развитие и возвращение к Богу. Государство и общество должны быть ориентированы на содействие людям в этом.

9. Нужно научиться делать вещи "вечными", чтобы не наносить вреда экологии излишним потреблением. Тогда и экономические проблемы решатся.

Вывод:

Главное для человека – доверять Богу и ангелам-хранителям, раскрывать свой дар, данный свыше, и использовать свои руки для божественных целей, а не для греховных дел. Тогда Бог будет рядом и поможет в трудных ситуациях. Вера и следование предназначению – залог успешной и счастливой жизни.

Духовное развитие, основанное на любви к Богу и служении Ему поможет решить многие проблемы от перенаселения до экологии. Общество будущего, по мнению Александра Усанина, должно быть ориентировано на содействие духовному совершенствованию людей.