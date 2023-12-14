Кто крышует нелегалов?
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что правоохранители задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе были незаконно легализованы более 100 тыс. иностранцев.
«Продолжая оперативно-разыскные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела, сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России и сотрудники УФСБ России установили причастность к данной противоправной деятельности бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, который месяц назад уволился из органов внутренних дел по собственному желанию. 13 декабря бывший сотрудник задержан оперативниками и передан в следственные органы для проведения процессуальных действий», — рассказали в пресс-службе журналистам. Материалы полицейской проверки передали в следственные органы, где в отношении бывшего руководителя миграционной службы возбудили также уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Речь идет о бывшем начальнике Управления по вопросам миграции петербургского главка Андрее Колесникове, который был задержан в Московской области и доставлен в Петербург. Андрей Колесников внезапно уволился по собственному желанию около месяца назад. Исходя из практики, его статуса, можно предположить: вероятно, он понимал, что в ближайшее время его догонят уголовным делом.
По данным газеты «Фонтанки», еще до перевода из Москвы на позицию начальника УВМ в начале 2020 года Андрей Колесников был близок с неким столичным бизнесменом Паутовым. Когда же назначение Колесникова состоялось, то в Петербург приехал сын предпринимателя.
В начале этого года Паутова-младшего привлекли по статье 322.1 УК — «Организация незаконной миграции» (сейчас он все еще находится под следствием). При расследовании этой истории были допрошены и сотрудники УВМ ГУ МВД Петербурга. Они дали показания на своего руководителя Андрея Колесникова. В результате этого сформировано обвинение. В нем прописано, что Колесников давал указание подчиненным включать «зеленый» свет при подаче Паутовым-младшим комплектов документов иностранцев для постановки на миграционный учет. Причем с начала 2020 года (с момента его назначения) документация поступала в УВМ от 20 частных компаний, фактически принадлежащих сыну друга Колесникова.
Проблема с незаконными мигрантами в городе на Неве уже давно вызывает у его жителей серьезную тревогу. Всеобщее негодование вызвал на днях возмутительный эпизод в Красном Селе, где три подростка, двое из которых – дети мигрантов из Узбекистана, радостно улюлюкая, затушили снегом Вечный огонь в память защитникам города в годы блокады.
Жесткую оценку происшедшему дал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале. Странно, заметил он, что в планы их родителей не входило простое объяснение законов и ценностных ориентиров страны, в которую они приехали. Депутат также отметил, что при таком отношении мигрантов к русским ценностям, традициям, устоям и, самое важное, законам, в планы нашей страны не должно входить содержание и обслуживание как самих иностранных «специалистов», так и их детей. Как сообщается, МВД уже потребовало, чтобы малолетних вандалов депортировали из России вместе с их родителями.
А буквально за несколько дней до этого в Петербурге задержали группу членов так называемой Азербайджанской мафии, как они сами себя называли. Негодяи занимались тем, что избивали на улицах случайных прохожих, а затем с гордостью выкладывали снимки своих преступлений в сеть.
Этим они занимались давно, однако аресты были произведены лишь после того, как общественность стала бить тревогу. Лидером банды оказался этнический азербайджанец, но гражданин РФ, который является сыном петербургского предпринимателя — владельца и генерального директора нескольких компаний. Дело об этой банде взял под свой контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Между тем петербургские СМИ не перестают фактически каждый день сообщать о все новых и новых преступлениях мигрантов. Так 10 декабря возле кафе на проспекте Ударников в Красногвардейском районе города произошла драка с участием группы посетителе одного среднеазиатского государства. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в полицию были доставлены девять предполагаемых участников, в возрасте от 25 до 35 лет. Они привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ, а также по статье КоАП хулиганстве.
А накануне в сети появились ужасные кадры, на которых запечатлён момент задержания уроженца Азербайджана по подозрению в убийстве 51-летней женщины. Об этом шокирующем эпизоде сообщило агентство «Царьград. Азербайджан» со ссылкой на сообщество в социальных сетях «Многонационал». Согласно данным, поступившим из полиции, сообщает СМИ, уроженец Азербайджана, который работал охранником в одной из местных больниц, налетел на 51-летнюю женщину с ножом прямо на улице. Убийца заявил о том, что ему не понравилось, что будто бы сказала ему жертва в его адрес. Негодяй натянул на голову женщине куртку и оттащил ее в кусты. Затем нанес ей многочисленные ножевые ранения и надругался над трупом своей жертвы в особо жесткой форме.
13 декабря сотрудники полиции Невского района задержали подозреваемого в изнасиловании женщины у магазина, доставили в отдел. Там установили его личность: он оказался 27-летним гражданином Узбекистана, который в марте этого года приехал в Петербург на работу. В отношении него составили протокол о нарушении миграционного законодательства и было возбуждено уголовное дело по статье «изнасилование».
5 декабря мигранты из стран Средней Азии устроили массовую драку у «Лахта Центра». Во время потасовки не стеснялись бить даже упавших. Судя по видео от очевидцев, некоторым из участников побоища потребовалась медицинская помощь.
В Петербурге традиционно больше мигрантов, поэтому и совершенных ими преступлений больше, чем в других регионах. По этому показателю Северную столицу обогнала лишь Москва.
Эксперт по миграции Вячеслав Поставнин указал изданию «Ъ=СПБ» на сложность в оценке общественно опасной преступности среди мигрантов. Количество преступлений будет выше, если в аналитику включить статьи о нарушении правил пребывания иностранцев в России. Однако в некоторых случаях преступность в среде мигрантов может стать системной проблемой.
«В России формируются "этнические банды", которые совершают преступления с целью продемонстрировать свое превосходство», — указывает глава антикоррупционного комитета и президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов.
Конечно, правоохранительные органы не сидят без дела, в Петербурге полиция систематически проводит рейды, в ходе которых обнаруживает нелегальных мигрантов. Так, в середине августа петербургские полицейские поймали почти 500 человек, которые нарушили правила въезда или пребывания на территории России. Иностранцев поместили в специализированные центры в ожидании выдворения за пределы России.
Проверяют правоохранительные органы и тех, кто уже получил российское гражданство. После одного из рейдов по соблюдению миграционного законодательства полиция проверила иностранцев с российским паспортом и доставила в военкомат более 100 человек для постановки на воинский учёт.
Однако, судя по участившимся в последнее время особо жестоким преступлениям со стороны мигрантов, необходимо принятие срочных и радикальных мер по решению этой, все более обостряющейся проблемы. Главное, нельзя происходящее замалчивать, ссылаясь на то, что это будто бы ведет к «разжиганию межнациональной розни». Ведь именно замалчивание этой проблемы и ведет к безнаказанности преступников и к тому, что они начинают все более наглеть.
Власть обязана защитить своих граждан от растущей преступности со стороны мигрантов. Есть же хороший пример других стран — в Китае, Белоруссии, ОАЭ. Там давно все проблемы решены и нет никаких преступлений, нет и диаспор. Отработал по трудовому договору несколько месяцев и домой. Почему у нас не так?
Ведь в России из-за проблем с мигрантами уже участились массовые протесты населения. Как сообщило в среду агентство «Царьград», массовый митинг провели жители подмосковного Подольска, которые выступают против строительства мигрантского центра прямо напротив школ и детских садов. По их словам, на четыре района приходится всего один патруль ППС: детей попросту некому будет защитить.
По данным «Царьграда», дело уже дошло до того, что в московских поликлиниках появились буклеты на туркменском языке, в которых вообще нет русского текста. Там предлагают жёнам «ценных иностранных специалистов углублённый неонатальный скрининговый тест». Буклет венчает жизнеутверждающий лозунг: «Мы вам поможем размножиться» (буквальный перевод).
Надо полагать, возмущается «Царьград», что администрация поликлиники посчитала, будто русские размножаться даже и не думают. А значит, буклет можно напечатать исключительно на туркменском.
Как правило, в Россию приезжает та подвижная криминальная часть населения, которая выдавливается из бывших союзных республик. Фактически это «отбросы», от которых собственная страна избавилась и прислала их к нам, — считает председатель Всероссийской общественной организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.
По словам общественника, в среде мигрантов мы получаем адский коктейль из злобы приезжих на своё бесправное положение, промывания мозгов исламистами и работы иностранных спецслужб для создания негативного фона во время проведения СВО. Фактически в нашем тылу идёт партизанская война пришлых в отношении местного населения, уверен Ванеев.
На этом фоне сообщение о том, что приток нелегальных мигрантов в Санкт-Петербург крышевали местные правоохранители выглядит особенно возмутительно. А СМИ сообщают, что «мигрантское лобби» есть уже даже в Госдуме.
А как иначе можно оценить одобрение Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству поправку, согласно которой вместо депортации мигранта-нарушителя могут попросту оштрафовать на 50 тысяч рублей. Нет сомнений, что диаспора соберёт эти деньги без всякого труда, а нарушитель еще больше обнаглеет.
Хотелось бы, возмущается по этому поводу «Царьград», чтобы члены Комитета ГД хотя бы на несколько недель, в качестве эксперимента, переселились, например, в подмосковные Котельники. Пожить бок о бок с оштрафованными, а не депортированными мигрантами. Единственная деталь — для чистоты эксперимента переселяться нужно с дочками и внучками, а ходить везде без охраны…
Специально для «Столетия»
Андрей Соколов
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. В Санкт-Петербурге задержан бывший начальник Управления по вопросам миграции по подозрению в организации незаконной миграции – легализации более 100 тыс. иностранцев.
2. В Петербурге регулярно происходят преступления и правонарушения со стороны мигрантов – драки, убийства, изнасилования и т.д. Это вызывает возмущение общественности.
3. Власти проводят рейды по выявлению нелегальных мигрантов, однако этого недостаточно – необходимы более жесткие меры контроля и наказания.
4. В Россию приезжает в основном криминальный элемент из соседних государств, который совершает преступления и разжигает межнациональную рознь.
5. Есть подозрения в наличии "мигрантского лобби" в органах власти, которое потворствует мигрантам и смягчает наказания для них.
Вывод:
Проблема преступности и правонарушений со стороны нелегальных мигрантов в России стоит очень остро. Необходимы срочные и жесткие меры – усиление пограничного контроля, депортация нарушителей, увеличение наказаний за преступления на национальной почве. Также нужно проверить органы власти на предмет наличия "мигрантского лобби" и пресечь любые потворствующие мигрантам инициативы. Без решительных действий ситуация будет только ухудшаться.
ЦАРЬГРАД -актив гнилого Малофеева с большим крестом на груди ,оплатившего поход Стрелка кстати.И он не знает фамилию Марата Хуснулина?? передовика по строительству всех сверхденежных проектов -типа Мост ,Мариуполь,др.-а каким способом -главное ведь результат ,не так ли. А кто заключал договор об использовании безработного ,массово безработного населения в республиках мусликов ,опасного для своих феодалов ,и передачи их в РФ ,кто этот добродетель?
А здесь уже эпизоды и недоработка полиции ,т.е.вершки рассматриваются для тупой публики ,чтобы создать соответствующее настроение в обществе и для РУСОК .
Валерий прав -Денежные Договора в сумасшедших просто масштабах,последствия потом ,если вдруг стану кричащими.А те 3млн армян,а сколько млн азеров,что гробят население паленкой ,а Гейдар поставляет патроны в Укру..
Сталин придумал шарашки и ГУЛАГ ,Беломорканал..Что лучше ,выбирайте..
А в РБ нет муслимов ,но зато пануют китайцы,,живут лучше намного белоруса и тихо ,незаметно жилье скупают .И ведь никто не гу гу..
Ваш “русский народ”,- ни гу-гу, теперь “белорусский народ” ни гу-гу, про 404 незачем ( понятно всё). А чего так ?
Констатация факта, что никто ни гу-гу – Вам в радость.
Китайцы строят у нас промышленный район, Олимпийский бассейн и Футбольный стадион. В институтах учатся китайские студенты. Это инвестиции, которые помогают функционировать экономике. При этом китайцы ведут себя в Беларуси очень культурно (чего не скажешь про то, что я видел в Сибири). Приезжают-уезжают, проблемы с китаезацией РБ не вижу. Наоборот, будет работать экономика (с китайским участием), не будут уезжать белорусские рабочие в поисках лучшей жизни.
Это к грязи от дамы. Я снимаю шляпу, что РБ пока уцелела.
«Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло России. При чем тут Украина-то? Никакого отношения не имеет. Ни Крым, ни вообще все Причерноморье. Одесса – вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают», – сказал Путин.
Он отметил, что позже «напридумывали всякую чушь историческую», а когда-то Владимир Ленин передал все на Украину при формировании Советского Союза.
«Мы смирились после распада Советского Союза, мы же смирились. И готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть – Юго-Восток – пророссийская. Для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах», – сказал он.(ВВП) ГРОМКО НА ВЕСЬ МИР,,
П,С, КТ -чей город Одесса ?? Харьков ?? Могилев ,Витебск,Гомель?? Вы готовы лечь насмерть (ты нет ,не дурак ,еще детям на образование престижное нужно заработать) а твой брат напр.за эти города ??Они забыли историю??совсем недавнюю при их жизни??Или они те ??кого здесь КБ всё пытается с СЕРЫМИ поднять..Они то поднялись -но за другое ,за вэлфер в ЕС ..РФ бедна ,чтобы устроить им такое..А нацификация -это ведь всего лишь -убрать,отделится от Западенцев йододефицитных невменяшек или глубже вопрос..Но такую глубину даже смелый жорик с КБ не поднимают,маскируясь под гомопедерастов..И ЯП специфицеских авторов печатает ,в основном Прилепиных или Прохановых,не опасных..
Тебя я вот понимаю,мысль ясно выражаешь,а этот трус жорик который ,там и высшего не хватает ,чтобы уловить суть ,зато про мою кошерность везде и всюду -пунктик ОКР…
Не скрою, – с одной стороны приятно наблюдать Ваш склероз и то, что Вы только что увидели, а все остальные , по Вашему мнению, – слепые. Про “суть”.
А с другой, – Вы когда хоть чуток скажете умное, но своё ?
МАРИНЕ.
Я родом из белорусского города Могилёва. В чём проблема? Если нужно будет – лягу костьми за родной город. Если враг попрёт. А пока там мирная жизнь. Российско-белорусский университет работает, предприятия с российским капиталом работают. К чему Ваша истерика? С какой целью Вы белорусские Могилёв, Гомель и Витебск поставили в один ряд с Харьковом и Одессой, где действительно идёт война?
Где заканчиваются слова Путина и начинается Ваша отсебятина?
Вы сами написали эту смесь из реальных слов Путина и провокационных вставок, или Гвидон помог?
Если Вы такая смелая, попробуйте объяснить свой провокационно-истеричный выпад.
В пустоту. Она не объяснит. Главное, – манипулятивно просвистеть.
Про нелегалов. Просто нужно сравнить официальные зарплаты работников ФМС, МВД по Санкт-Петербургу с тем, какое движимое и недвижимое имущество они имеют. Всё станет понятно)))
Народу бросили кость, поймали мелких жуликов – типа решили проблему мигрантов. Ловить надо тех, кто придумал их завозить, обеспечил законодательную базу и др.
цель проста-противопоставить их своим местным работягах..пусть деруться между собой и не думают о Марксе ,Ленине и какой то справедливости..пусть слушают и восхищаются Путиным.который обещает счастье и рай..