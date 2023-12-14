Цели СВО не меняются. Второй волны мобилизации не будет
Из заявлений Путина по поводу целей СВО и мобилизации.
О СВО.
1. Цели СВО не меняются. Мир наступит, когда они будут достигнуты. Денацификация, демилитаризация, нейтрализация. И т.д. Запорожье и Херсон – бонус.
2. Экономика преодолела последствия 2022 года и идет вперед.
3. Вопрос денацификации Украины по-прежнему актуален. Бандера в качестве героя неприемлем.
4. Главное для России это ее суверенитет. Финансовая база для него имеется.
5. С начала наступления ВСУ потеряли 747 танков и 2300 ББМ.
6. Зеленский был назван "главой местной администрации".
7. Одесса – русский город.
8. Русские и украинцы – братские народы.
В целом, политически подтверждено, что цели СВО заявленные в феврале 2022 года не изменились.
О мобилизации.
1. Всего по частичной мобилизации было мобилизовано 300 000 человек.
2. 244 000 из них до сих пор находятся в зоне СВО.
3. 41 000 уже вернулись домой по разным причинам.
4. 486 000 записалось на контрактную службу.
5. 1500 человек в сутки записываются на контракт.
6. 14 мобилизованных уже стали героями России.
7. Новой волны мобилизации не будет.
8. Все добровольцы должны находиться в одинаковых условиях с военными.
В целом, ставка делается на контрактников и добровольцев.
Комментарий редакции
Несмотря на беспрецедентное давление Запада, российская экономика преодолела трудности 2022 года и продолжает развиваться. Это свидетельствует о стойкости и жизнеспособности страны.
Украинские войска несут значительные потери в живой силе и технике. Их контрнаступления захлебываются. Это показатель того, что военная машина России сохраняет мощь и постепенно достигает поставленных целей.
Продолжающийся приток добровольцев и рост числа контрактников демонстрирует поддержку курса руководства страны ее гражданами.
Таким образом, ход специальной военной операции подтверждает правильность избранной стратегии. У противника не получается сломить волю России. Рано или поздно поставленные задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены.
А я обратила внимание (не слушала точно)по беглому просмотру ответов ,что он назвал Лермонтова гениальным человеком и настольной книгой..Выходит его и КБ это обьединяет ,может опомниться КБ