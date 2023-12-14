Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Цели СВО не меняются. Второй волны мобилизации не будет

34 1

Из заявлений Путина по поводу целей СВО и мобилизации.

О СВО.

1. Цели СВО не меняются. Мир наступит, когда они будут достигнуты. Денацификация, демилитаризация, нейтрализация. И т.д. Запорожье и Херсон – бонус.
2. Экономика преодолела последствия 2022 года и идет вперед.
3. Вопрос денацификации Украины по-прежнему актуален. Бандера в качестве героя неприемлем.
4. Главное для России это ее суверенитет. Финансовая база для него имеется.
5. С начала наступления ВСУ потеряли 747 танков и 2300 ББМ.
6. Зеленский был назван "главой местной администрации".
7. Одесса – русский город.
8. Русские и украинцы – братские народы.

В целом, политически подтверждено, что цели СВО заявленные в феврале 2022 года не изменились.

О мобилизации.

1. Всего по частичной мобилизации было мобилизовано 300 000 человек.
2. 244 000 из них до сих пор находятся в зоне СВО.
3. 41 000 уже вернулись домой по разным причинам.
4. 486 000 записалось на контрактную службу.
5. 1500 человек в сутки записываются на контракт.
6. 14 мобилизованных уже стали героями России.
7. Новой волны мобилизации не будет.
8. Все добровольцы должны находиться в одинаковых условиях с военными.

В целом, ставка делается на контрактников и добровольцев.

Комментарий редакции

Несмотря на беспрецедентное давление Запада, российская экономика преодолела трудности 2022 года и продолжает развиваться. Это свидетельствует о стойкости и жизнеспособности страны.

Украинские войска несут значительные потери в живой силе и технике. Их контрнаступления захлебываются. Это показатель того, что военная машина России сохраняет мощь и постепенно достигает поставленных целей.

Продолжающийся приток добровольцев и рост числа контрактников демонстрирует поддержку курса руководства страны ее гражданами.

Таким образом, ход специальной военной операции подтверждает правильность избранной стратегии. У противника не получается сломить волю России. Рано или поздно поставленные задачи по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8827057.html
Метки: война на украине, вс рф, мобилизация, Путин, Россия, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Аспекты мобилизации: к вопросу о тенденциях развития Вооружённых сил Украины
Мобилизация на утилизацию
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (Часть 1)
Сводки от ополчения Новороссии 06 февраля 2016
Крестьянская война 1773-1775гг. Где крестьяне?
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 31144 26446
    марина 24 мин. назад

      А я обратила внимание (не слушала точно)по беглому просмотру ответов ,что он назвал Лермонтова гениальным человеком и настольной книгой..Выходит его и КБ это обьединяет ,может опомниться КБ

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru