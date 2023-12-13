Военный эксперт Даниил Безсонов @neoficialniybezsonov

Тяжёлая ситуация на фронте, колоссальные потери личного состава вынуждают украинское руководство ужесточать мобилизационные мероприятия. Ежедневно в украинском информационном сегменте публикуются кадры, на которых военкомы ТЦК (территориальных центров комплектования) вылавливают мужчин где только можно: в спортзалах, санаториях, на остановках общественного транспорта и т. д. В целом это уже привычная картина для Украины, но сейчас акцент уже делается на другом, а именно на том, что скоро участь мужского населения будут в разной степени разделять и женщины.

Напомню, что с 1 октября 2023 года некоторые категории украинских женщин (прежде всего медики и фармацевты) обязаны «добровольно» встать на воинский учёт.

По данным из открытых источников, уже начиная с сентября 2023 года в ВСУ набрали более 60 тыс. женщин. Большинство из них проходят службу в тыловых районах, однако в последнее время украинское командование всё чаще стало использовать их ближе к передовой.

И вот теперь украинские депутаты говорят о массовом призыве женщин. Инициатором данного «обсуждения» стала депутат от «Слуги народа» безумная Безуглая. В своих социальных сетях она заявляет о необходимости уравнять мужчин и женщин в вопросе мобилизации. «Украинцы должны иметь не только равные права, но и равные обязанности», — пишет Безуглая. Ранее она также заявляла, что один из членов семьи должен служить.

Теперь же данная тема для обсуждения может быть принята как один из пунктов в изменениях законопроекта о «рекрутинге и мобилизации». Такую вероятность развития событий в социальных сетях косвенно озвучил депутат Максим Бужанский, добавляя, что данная инициатива необходима военным.

Хочется обратить внимание на то, что стараниями властей Украины ситуация намеренно загоняется в угол. В прошлом материале я говорил о тяжёлых демографических последствиях, которые будут ждать Украину после возможной всеобщей мобилизации женщин, притом что в реальности всё будет куда страшнее, чем мы предполагаем. Конечно же, исходя из глобальных планов Запада, которые заточены на «ослабление России», данные действия украинского руководства выглядят логично. Им (англосаксам) в целом неважно, кто будет воевать с русскими: мужчины, женщины, старики, дети, — главное, чтобы воевали.

При этом, когда начнут массово погибать на фронте матери, Зеленский наверняка заставит брать в руки оружие их детей, чтобы они шли «мстить за мать».

Эту новую катастрофу в первую очередь должны не допустить сами украинцы, а в лучшем случае они должны наконец-то понять, что их единственное спасение — это быть в составе Российской Федерации.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Из-за больших потерь на фронте Украина вынуждена ужесточать мобилизацию, в том числе теперь и среди женщин.

2. С 1 октября 2023 года некоторые категории украинских женщин (медики, фармацевты) обязаны встать на воинский учет.

3. Уже сейчас в ВСУ свыше 60 тыс. женщин, хотя большинство в тылу.

4. Депутат Безуглая предлагает уравнять мужчин и женщин в вопросе мобилизации.

5. Возможно принятие поправок о массовом призыве женщин.

Вывод:

Украина, стремясь удовлетворить запрос Запада на ослабление России любой ценой, сознательно загоняет ситуацию в угол, что грозит демографической катастрофой. Единственный выход для украинцев – присоединение к России.