Их единственное спасение — это быть в составе Российской Федерации
Военный эксперт Даниил Безсонов @neoficialniybezsonov
Тяжёлая ситуация на фронте, колоссальные потери личного состава вынуждают украинское руководство ужесточать мобилизационные мероприятия. Ежедневно в украинском информационном сегменте публикуются кадры, на которых военкомы ТЦК (территориальных центров комплектования) вылавливают мужчин где только можно: в спортзалах, санаториях, на остановках общественного транспорта и т. д. В целом это уже привычная картина для Украины, но сейчас акцент уже делается на другом, а именно на том, что скоро участь мужского населения будут в разной степени разделять и женщины.
Напомню, что с 1 октября 2023 года некоторые категории украинских женщин (прежде всего медики и фармацевты) обязаны «добровольно» встать на воинский учёт.
По данным из открытых источников, уже начиная с сентября 2023 года в ВСУ набрали более 60 тыс. женщин. Большинство из них проходят службу в тыловых районах, однако в последнее время украинское командование всё чаще стало использовать их ближе к передовой.
И вот теперь украинские депутаты говорят о массовом призыве женщин. Инициатором данного «обсуждения» стала депутат от «Слуги народа» безумная Безуглая. В своих социальных сетях она заявляет о необходимости уравнять мужчин и женщин в вопросе мобилизации. «Украинцы должны иметь не только равные права, но и равные обязанности», — пишет Безуглая. Ранее она также заявляла, что один из членов семьи должен служить.
Теперь же данная тема для обсуждения может быть принята как один из пунктов в изменениях законопроекта о «рекрутинге и мобилизации». Такую вероятность развития событий в социальных сетях косвенно озвучил депутат Максим Бужанский, добавляя, что данная инициатива необходима военным.
Хочется обратить внимание на то, что стараниями властей Украины ситуация намеренно загоняется в угол. В прошлом материале я говорил о тяжёлых демографических последствиях, которые будут ждать Украину после возможной всеобщей мобилизации женщин, притом что в реальности всё будет куда страшнее, чем мы предполагаем. Конечно же, исходя из глобальных планов Запада, которые заточены на «ослабление России», данные действия украинского руководства выглядят логично. Им (англосаксам) в целом неважно, кто будет воевать с русскими: мужчины, женщины, старики, дети, — главное, чтобы воевали.
При этом, когда начнут массово погибать на фронте матери, Зеленский наверняка заставит брать в руки оружие их детей, чтобы они шли «мстить за мать».
Эту новую катастрофу в первую очередь должны не допустить сами украинцы, а в лучшем случае они должны наконец-то понять, что их единственное спасение — это быть в составе Российской Федерации.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Из-за больших потерь на фронте Украина вынуждена ужесточать мобилизацию, в том числе теперь и среди женщин.
2. С 1 октября 2023 года некоторые категории украинских женщин (медики, фармацевты) обязаны встать на воинский учет.
3. Уже сейчас в ВСУ свыше 60 тыс. женщин, хотя большинство в тылу.
4. Депутат Безуглая предлагает уравнять мужчин и женщин в вопросе мобилизации.
5. Возможно принятие поправок о массовом призыве женщин.
Вывод:
Украина, стремясь удовлетворить запрос Запада на ослабление России любой ценой, сознательно загоняет ситуацию в угол, что грозит демографической катастрофой. Единственный выход для украинцев – присоединение к России.
Команда российских хакеров проникла в сеть украинского оператора еще в ноябре этого года и прочно там закрепилось. В ходе атаки была уничтожена внутренняя сетевая инфраструктура организации, обеспечивающей связью не только миллионы абонентов,(24 млн) но и ВСУ.
Но и это не все. Нашим хакерам достались личные данные клиентов компании: ФИО, паспортные данные и адреса. Речь идет о миллионах записей.
Кроме того, были уничтожены и бэкапы — в доказательство этого хакеры предоставили скриншоты взятого под контроль сервера резервного копирования.
У «Киевстара» осталась часть оффлайн бэкапов на лентах, но говорить о сроках и возможности полного восстановления всей инфраструктуры пока рано — слишком уж велик масштаб разрушений, а актуальность резервных копий под большим вопросом. Тем более русские хакеры оставили своим оппонентам множество сюрпризов.
Как и говорили ранее наши коллеги, атака не могла бы быть столь действенной без помощи изнутри. Команда «Солнцепека» уже выразила благодарность неравнодушным сотрудникам «Киевстара».
Падение «Киевстара» стало началом каскада отключений и массовых сбоев на Украине — проблемы в работе операторов, банков и транспорта происходят по всей стране
Каскад технических сбоев на Украине дошел до финансовой системы Украины. Все началось с коллапса в работе крупнейшего оператора «Киевстар», который прилег еще утром, но так и не смог подняться. Глава компании Александр Комаров объявил об атаке хакеров и частичном разрушении IT-инфраструктуры. При этом данные пользователей якобы все еще каким-то образом в безопасности. Вслед за «Киевстаром» с проблемами столкнулись операторы Vodafone и life:), а дальше посыпались банки.
Так, нарушения в работе испытывают «Приватбанк» и «Монобанк», в некоторых регионах массовые сбои у «Ощадбанка». Вслед за финансовыми структурами отказали банкоматы и терминалы, отключились валидаторы в общественном транспорте. На фоне этого массового технологического бардака главы компаний просто разводят руками, а их специалисты безуспешно пытаются восстановить работу. СБУ, в свою очередь, открыла уголовное производство по кибератаке на «Киевстар» по восьми статьям — одна из версий, которую сейчас рассматривают следователи, заключается якобы в хакерской атаке со стороны России.”
п.с. актив Фридмана ,куда недавно ввели ПОМПЕО и хотели прибрать к себе США..но что-то пошло не так..Веселый Н.Г. возможен в Киеве ..Все мечтают о ДТЭК..Что там сегодня бомбили ,не воды во многих районах,метро залило ..
п.п.с. а где находятся жорики ,вышли и работают..
Не волнуйтесь, а то спать не будете. Всё good. Даже коша Нюша довольна.