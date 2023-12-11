Школа это часть системы, точнее её результат
Происходящее в Брянске, после трагедии в школе, выглядит странно. Я даже скажу жёстче. Реакция на трагедию это какой-то фарс. Решения властей выглядят, как судорожные попытки найти виновников, на которых можно будет возложить всю ответственность за трагедию. Всю, без остатка.
«Суд арестовал на два месяца Галину Черткову, сотрудницу ЧОПа, охраняющего гимназию в Брянске, где ученица устроила стрельбу. Галина Черткова сообщила, что не могла заметить дробовик и предотвратить преступление, поскольку девочка спрятала оружие в тубусе с миллиметровкой, а рамки металлоискателя не работали. Женщина болеет сахарным диабетом 1 типа. При задержании уровень глюкозы в её крови был на уровне 20 при норме 5».
У меня несколько вопросов.
Какую угрозу обществу несёт эта женщина, что её нужно отправлять в тюрьму?
С учётом её диабета, не гуманней ли оставить её дома? Даже если она халатно отнеслась к своим обязанностям.
Хотя и это не так. В её действиях нет никакой халатности.
Она не могла залезть в тубус, где девочка принесла ружье, и посмотреть, что там лежит. Даже учитель не мог бы. Вот меня читают и родители школьников и педагоги. Вы же сами все знаете, какие происходят скандалы, если педагог по какой-то причине залезает в рюкзак/портфель ученика. Знаете же?
Педагоги, директор, охранники, весь школьный персонал вообще в нынешней системе бесправны перед учениками и их родителями. Педагог не может даже попросить(про заставить и речи нет) ученика вытереть с доски или помочь убрать в классе. Это не школа нашего детства с дежурствами.
Так вот. Сейчас в Брянске, система, чиновники, перекладывают ответственность за трагедию на школу. Хотя школа это часть системы, точнее её результат.
Ещё никто не доказал, что охранница школы виновата. А ей, с учётом её диагноза, уже выносят если не смертный приговор, то точно отнимают у неё годы жизни. Это как?
Замдиректора гимназии, где случилось трагедия, Ларису Католикову тоже арестовали. Потому что она что? Вина её в чем? В чем халатность? Чиновники от образования прекрасно все знают, какая нагрузка сейчас лежит на учителях. Сколько они заполняют бессмысленных бумаг, сколько у учителей времени занимает отчётность, графики и прочее. В чем вина Католиковой? Что она воспитала сына, который сейчас на фронте? Не убежал в Грузию, не отказался, а на фронт пошёл.
Это все, повторю, смотрится очень неприлично. Как суетливый поиск виноватого.
Решения и задержания, ситуацию в образовательных учреждениях в целом никак не изменят. Не улучшат точно.
Новых трагедий тоже не предотвратят.
Сейчас мы осудим кого-то, впредь все будут ого-го какие внимательные.
Нет. Так не работает. Будет только хуже.
Андрей Медведев
Комментарий редакции
Ключевые тезисы статьи:
1. Реакция властей на трагедию в брянской школе выглядит как поиск "козлов отпущения", на которых можно возложить всю ответственность.
2. Арест охранницы Галины Чертковой, у которой diabetes mellitus, выглядит негуманно. Она объективно не могла предотвратить преступление.
3. Педагоги и персонал школ сейчас бесправны перед учениками и их родителями, не могут требовать дисциплины.
4. Никто не доказал вину задержанных сотрудников школы. Их аресты – поиск виновного, не решающий проблему.
5. Такие решения властей не улучшат ситуацию в школах и не предотвратят новых трагедий.
Вывод: автор считает реакцию властей неадекватной, а аресты – показательными и бесполезными. Нужны системные решения проблем в образовании, а не поиск "козлов отпущения".
1. Мало подробностей, которые можно сообщать. Идёт следствие.
2. Например, если рамки металлоискателя не работали, то принимая пост, Черткова обязана была сделать запись в журнале приёма поста и сообщить о неисправности дежурному на центральный пост. Если в журнале она написала “замечаний по приёму поста нет” – это “залёт”.
3. Общественное мнение – это хорошо. Но на следствие тоже нельзя давить.
4. А то вчера в Воронеже диверсантов ловили, которые якобы в лётчика стреляли. Оказалось – фейк.
П.С. Очень много людей с больной психикой. И у детей проблемы. Здесь нужна системная работа – учителей, правоохранительных органов, родителей. Все виноваты, если уж на то пошло. Не хочу расстраивать, но такое будет повторяться. А угрозу обществу несёт служебная халатность, будь-то на КПП Крымского моста, будь-то в школе.
Взрослые, не давайте детям смотреть телевизор, в нем столько негатива, что он постепенно проникает в нашу жизнь. А система, она здесь не причем.
страшнее Тик Тока уже не придумать..там дети с 3-5 лет уже зарабатывают, продавая всё -отца ,мать ,себя в первую очередь..Ты видел,что там творится ?Посмотри ..Это все опять должна контролировать семья -до семи лет всё исключить,а потом постепенно ,ограниченно и с разрешения.”
не только у нас проблема сетей ,а отнюдь не телика -это инструмент теток и бабок..
“Генпрокурор Рауль Торрес подал иск против Meta и Цукерберга: сексуальное насилие, педофилия, торговл
Эксплуатация детей, педофилия и прочая подобная более, чем в десять раз, распространены в Facebook и Instagram, чем на спец. сайтах для 18+ Pornhub.”
Вся жизнь ребенка теперь в сетях,там они видят дочку Фильки ,которой на 10-12 лет дарят гаджеты и тряпки стоимостью за 1млн руб и транслируют это во все сайты ,показывая эту гадскую тусовку звезд /млнонеров,они хотят этого и тут Балинская ,типа млрдерша ,заработавшая в сетях млрд,создавая свои коучролики ,с Поршами и млрд руб..Где отцы с ремнем ??Как в Брянске -в охране (нормальный пойдет туда?? )а ружье ,если не охотник -для самоутверждения,т.е. с комплексами глубокими сам..Семья и только она спасение ребенка ,она и защитница и виновница основная..
п.с. отсюда и ювеналка ,принятая ГД и книги Улицкой о детском сексе в школе и НКО тысячи ,с помощью бедным,непонятым деткам с жалобами на отца,что отобрал телефон..А ты говоришь не Система..Немного приостановили ,а вдруг перед выборами и всё-и опять- нетрадиционные- это нормальные ,только особые и т.д.Если эту ГД не разгонят после выборов -всех этих кошерных Роднину и т.д. -значит опять полумеры..
Где отцы ? А мамы выгнали. Или совсем, или бабло рубить сутками.
Ружьё , мадам, это ещё и для обороны. Как и КНО, и ГО.
А телевизор, – часть системы. И ослу понятно.
Понятно всем, но система настроена на разрушение личности.
100500 %. Но разрушения личности нет такими темпами в арабских, мусульманских странах, в Индии и Китае. Того разрушения, о котором Вы говорите. Там , – что-то по другому..