Происходящее в Брянске, после трагедии в школе, выглядит странно. Я даже скажу жёстче. Реакция на трагедию это какой-то фарс. Решения властей выглядят, как судорожные попытки найти виновников, на которых можно будет возложить всю ответственность за трагедию. Всю, без остатка.

«Суд арестовал на два месяца Галину Черткову, сотрудницу ЧОПа, охраняющего гимназию в Брянске, где ученица устроила стрельбу. Галина Черткова сообщила, что не могла заметить дробовик и предотвратить преступление, поскольку девочка спрятала оружие в тубусе с миллиметровкой, а рамки металлоискателя не работали. Женщина болеет сахарным диабетом 1 типа. При задержании уровень глюкозы в её крови был на уровне 20 при норме 5».

У меня несколько вопросов.

Какую угрозу обществу несёт эта женщина, что её нужно отправлять в тюрьму?

С учётом её диабета, не гуманней ли оставить её дома? Даже если она халатно отнеслась к своим обязанностям.

Хотя и это не так. В её действиях нет никакой халатности.

Она не могла залезть в тубус, где девочка принесла ружье, и посмотреть, что там лежит. Даже учитель не мог бы. Вот меня читают и родители школьников и педагоги. Вы же сами все знаете, какие происходят скандалы, если педагог по какой-то причине залезает в рюкзак/портфель ученика. Знаете же?

Педагоги, директор, охранники, весь школьный персонал вообще в нынешней системе бесправны перед учениками и их родителями. Педагог не может даже попросить(про заставить и речи нет) ученика вытереть с доски или помочь убрать в классе. Это не школа нашего детства с дежурствами.

Так вот. Сейчас в Брянске, система, чиновники, перекладывают ответственность за трагедию на школу. Хотя школа это часть системы, точнее её результат.

Ещё никто не доказал, что охранница школы виновата. А ей, с учётом её диагноза, уже выносят если не смертный приговор, то точно отнимают у неё годы жизни. Это как?

Замдиректора гимназии, где случилось трагедия, Ларису Католикову тоже арестовали. Потому что она что? Вина её в чем? В чем халатность? Чиновники от образования прекрасно все знают, какая нагрузка сейчас лежит на учителях. Сколько они заполняют бессмысленных бумаг, сколько у учителей времени занимает отчётность, графики и прочее. В чем вина Католиковой? Что она воспитала сына, который сейчас на фронте? Не убежал в Грузию, не отказался, а на фронт пошёл.

Это все, повторю, смотрится очень неприлично. Как суетливый поиск виноватого.

Решения и задержания, ситуацию в образовательных учреждениях в целом никак не изменят. Не улучшат точно.

Новых трагедий тоже не предотвратят.

Сейчас мы осудим кого-то, впредь все будут ого-го какие внимательные.

Нет. Так не работает. Будет только хуже.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Реакция властей на трагедию в брянской школе выглядит как поиск "козлов отпущения", на которых можно возложить всю ответственность.

2. Арест охранницы Галины Чертковой, у которой diabetes mellitus, выглядит негуманно. Она объективно не могла предотвратить преступление.

3. Педагоги и персонал школ сейчас бесправны перед учениками и их родителями, не могут требовать дисциплины.

4. Никто не доказал вину задержанных сотрудников школы. Их аресты – поиск виновного, не решающий проблему.

5. Такие решения властей не улучшат ситуацию в школах и не предотвратят новых трагедий.

Вывод: автор считает реакцию властей неадекватной, а аресты – показательными и бесполезными. Нужны системные решения проблем в образовании, а не поиск "козлов отпущения".