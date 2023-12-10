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За что украинские нацисты ненавидят Щорса

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В Киеве сегодня снесли памятник Щорсу.
Ниже, одна из причин ненависти к Щорсу со стороны украинских нацистоов.

ОТВЕТ ПАНУ ГЕТМАНУ ПЕТЛЮРЕ ОТ ЩОРСА БОЖЕНКО И ДРУГИХ КОМАНДАРМОВ

Мы, таращанцы, богунцы и другие украинцы, казаки, красноармейцы, получили твое похабное воззвание.
Как встарь запорожцы султану, так и мы тебе отвечаем.

Был у нас гетман Скоропадский, сидел на немецких штыках. Сгинул, проклятый.
Но вот новый гетман объявился – Петлюра.

Продал родину, мать, продал бедный народ.

Скажи, Иуда, за сколько грошей продал ты Украину?

Сколько платишь своим наймитам, чтобы песьим языком мутили селянство, поднимали его против власти трудовой бедноты?

Скажи, Иуда, скажи, предатель, только знай, не пановать панам больше на Украине.

Мы – сыны ее, бедные труженики – головы сложим, а ее обороним, чтобы расцвела на ее вольной земле рожь на свободе и сжата была свободным селянством на свою пользу, а не жадным грабителям, кровососам – кулакам и помещикам.

Да, мы братья российских рабочих и крестьянства, как братья всем, кто борется за освобождение трудящихся.
Не доносить тебе штанов до этого лета.
Уж мы тебе бока намяли под Коростенем, Бердычевом, Проскуровом. Уже союзники твои оставили Одессу.
Свободная Венгрия протягивает к нам братские руки, и руки ограбленных панами крестьян Польши, Галиции тянутся к горлу твоему,

Иуда!
Прочь иди в петлю, проклятый! Давись, собака!

Именем крестьян-казаков Украины командармы Щорс, Боженко и другие
1919 г.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8818115.html
Метки: большевики, вандализм, Киев, красные, Нацизм, памятники, Украина, щорс
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 17963 16763
    KT 29 мин. назад

      В своё время он кошерных мироедов щемил,сейчас кошерные рулят,вот и снесли,причём это был “пробный шар”и похоже он прошел,на очереди главная символическая цель – памятник Богдану Хмельницкому и тогда кошерные смогут отпраздновать свою полную победу.
      Но я почему-то уверен,что эта их победа будет началом их же конца,причём не только в Украине.

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      1
    • 31094 26408
      марина 12 мин. назад

        А за что Катьку? КТ ,снесли в Одессе..Именно она первая поселила их в Новороссии.””После многих столетий категорического воспрещения пребывания евреев в России, подтвержденного в последний раз в царствование императрицы Елизаветы, в 1764 году, в царствование императрицы Екатерины II, легально прибыли в Россию первые евреи – иммигранты на постоянное жительство.
        Екатерина II вскоре после восшествия на престол решила вызвать в Россию колонистов, в особенности для южных губерний, с целью оживления торговли, промышленности и земледелия. Для этого именным указом от 22 июня 1763 года была создана «Канцелярия Опекунства Иностранных», во главе которой императрица поставила наиболее близкого ей человека Григория Орлова.”
        Или в Одессе действует кружок имени жорика?и они снесли ..Где логика?

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