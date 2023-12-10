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Геополитика Европы и Китая. Николай Вавилов

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Говорит востоковед-китаист Николай Николаевич Вавилов.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции:

1. Товарооборот между Россией и Китаем в 2023 году вырос на 26% и достиг 218 миллиардов долларов. Ожидается, что по итогам года он составит 228-230 миллиардов долларов.

2. Рост товарооборота обеспечивается как за счет наращивания российского экспорта в Китай (нефть, газ, продукция АПК), так и импорта китайских товаров в Россию (автомобили, бытовая техника и др.).

3. Россия уже 2 года подряд является лидером по темпам роста торговли с Китаем среди его основных торговых партнеров.

4. По итогам 11 месяцев 2023 года Россия заняла 6 место среди торговых партнеров Китая после США, Японии, Южной Кореи, Гонконга и Тайваня. Но фактически 4 место, если не считать Гонконг и Тайвань.

5. Указан ряд препятствий для дальнейшего развития российско-китайской торговли – нехватка кадров, визовые и транспортные ограничения.

Вывод: наблюдается стремительный рост российско-китайской торговли, Россия вошла в число 5 крупнейших торговых партнеров Китая. При этом существуют возможности для дальнейшего наращивания товарооборота при устранении имеющихся барьеров.

Источник: https://rutube.ru/video/af18b062a9a9e3eb6cce7f1b680e2b93/
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