Уходящий год, ставший векторным в истории не только России, но и мира, всколыхнул интерес к трудам выдающегося ученого-естествоиспытателя, социолога, культуролога, философа, геополитика, одного из основателей цивилизационного подхода к истории, идеолога панславянизма Николая Данилевского, которого называют «отцом русской политической мысли», «солью земли русской», «солью славянских земель»…

Знаменательная дата – 200- летие со дня его рождения стала поводом не только вспомнить гениального соотечественника верой и правдой служившего Отечеству на разных поприщах, но и обратиться к его бессмертным трудам. Что и было сделано.

На различных мероприятиях в столице и в других российских городах рассматривались разные аспекты деятельности выдающегося человека.

В научно-практической конференции в Московском институте наследия приняла участие правнучка Н.Я. Данилевского Ольга Николаевна Данилевская. Она привлекла внимание к 16 сохранившимся объектам, связанным с жизнью и творчеством Николая Яковлевича, среди которых – фамильный некрополь семьи Данилевских в Крыму. «Признание философских идей Николая Яковлевича в речи президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе “Валдай” даёт надежду на то, что бывшее имение философа в Мшатке (ныне посёлок Санаторный) под Ялтой получит статус объекта культурного наследия федерального значения и там будет создан музей», – заметила она.

Классику российской геополитики посвятили выставку его книг в областной библиотеке Вологды, края, где Данилевский был три года в ссылке по делу петрашевцев, где он написал книгу «Климат Вологодской губернии», и где познакомился с будущей женой, Ольгой Межаковой.

Центробанк выпустил денежный знак в серии «Выдающиеся личности России» с портретом Данилевского.

Широко отметили память юбиляра на Орловщине, где он родился. В Орле открыта мемориальная доска и состоялась Международная научно-практическая конференция «Запад – Восток: Н.Я. Данилевский и сохранение культурной идентичности России», а в селе Оберец Ливенского района установлен бюст в честь земляка.

Масштабно подошли к знаменательной дате в Крыму, с которым связаны многие годы его жизни и творчества, где был написан основной его труд – «Россия и Европа».

«Мы считаем Николая Данилевского своим земляком, – отметил председатель Комитета Госсовета РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков. – Потому, что жизнь и разносторонняя деятельность русского гения тесно связаны с полуостровом. И почитаем его как автора трудов, в которых находим ответы на злободневные вопросы: что делать в условиях нарастающего глобального политического кризиса? Как жить России с Европой на одном материке – Евразия? “Россия и Европа” – это наша настольная книга. О ней идёт речь не только на научно-практических конференциях в Симферополе и Ливадии, но и на встречах со студентами и школьниками, читателями в библиотеках, где в доступной для всех форме доносим пророческие мысли Николая Данилевского до каждого. Уверен, что изучать его труды надо с самого раннего возраста. Они просветляют ум, воспитывают патриотизм в самом высоком, исконном смысле этого понятия».

Среди мероприятий, проведённых Государственным советом республики при участии научного и культурного сообщества полуострова, – научная конференция «Н. Я. Данилевский – русский гений». На ней была официально обнародована точная дата рождения Николая Яковлевича – 16 декабря 1822 года, а не 10 декабря, как считалось до недавнего времени. Основание – запись в «Деле по рапорту Орловского депутатского собрания о дворянстве рода Данилевских».

Самое же важное и ценное, что останется от года Данилевского – всколыхнувшееся повышенное внимание к его личности и трудам.

«Пришло время оценить во всей полноте большой практический вклад подвижника Данилевского в те области науки, которыми он занимался – от философии до биологии и финансов, и даже до богословия», – считает кандидат филологических наук, доцент Таврической академии Крымского федерального университета им. В. Вернадского Сергей Киселёв.

– Мысли Данилевского глубоко национальны, а самое главное – призывают к укреплению русского духа. Духа национального мировосприятия и национального понимания процессов, которые сегодня происходят в мире. Поучительна жесточайшая доказательная критика той 200-летней на тот момент, а теперь 300-летней политики, которая превалирует в русской общественной жизни: европейничанье и обезьянничание, как он её назвал. То есть подражание во всех областях жизни европейским образцам, что привело к отходу от основ нашей культуры и истории», – подчеркнул учёный.

Пытаясь излечить соотечественников от этой «русской болезни», Данилевский писал: « … Европа не признаёт нас своими. Она видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с тем такое, что не может служить для неё простым материалом, из которого она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает из Китая, Индии, Африки, большей части Америки и т. д., материалом, который можно бы формировать и обделывать по образу и подобию своему…».

Исцелить от затяжной болезни подражания Западу, по мнению Николая Данилевского, способна лишь целебная сила исторических событий, поднимающая дух нашего общества. Время таких исторических событий, как видим, настало.

Сегодня с особой остротой звучат и воспринимаются слова: «Вешатели, кинжальщики и поджигатели становятся героями, коль скоро их гнусные поступки обращены против России. Защитники национальностей умолкают, коль скоро дело идёт о защите русской народности…». Разве это не сермяжная правда дней нынешних?

Актуальность идей, изложенных во «Всеславянской Библии», как назвали современники Данилевского его «Россию и Европу», сегодня очевидна, как никогда. К Форосскому имению Абильбах в Мшатке, где родился этот труд , были в то время обращены мысли просвещённой России, которая вслед за Фёдором Достоевским, признававшимся: «Жду его статьи, как голодный хлеба…», ловила каждое его слово. Так же сегодня ловим его слова и мы, убеждаясь, что глубокие пророческие высказывания давних лет о взаимоотношениях России и Европы сбываются в сложное время формирования новой системы международных отношений, и подсказывают, как действовать России при открытом противостоянии Запада.

У Данилевского находим и объяснение упорству, с которым Запад отказывается признавать Крым российским: «Овладения морскими берегами или даже одним только Крымом было бы достаточно, чтобы нанести России существеннейший вред, парализировать её силы».

Полтора века назад философ писал: «Всякое преуспеяние России, всякое развитие её внутренних сил, увеличение её благоденствия и могущества есть общественное бедствие, несчастье для всего человечества». Это подтвердилось в восприятии прорыва России после безвременья девяностых в экономике и военном деле. Именно за успехи на нашу страну с новой силой ополчились и Америка, и Европа, весь так называемый цивилизованный мир, отказывающийся признавать русскую цивилизацию.

Пора не просто вспомнить, а твёрдо уяснить слова Николая Данилевского: «Борьба с Западом – единственное спасительное средство, как для излечения наших русских культурных недугов, так и для развития общеславянских симпатий».

И эти: «…В сущности, обстоятельства, в которых находилась Малороссия во времена Хмельницкого, и западные славяне теперь – весьма сходны. Народный энтузиазм, благоприятное стечение обстоятельств, гений предводителя, выдвинутого вперёд народным движением, может быть, и могут доставить им независимость, как при Хмельницком, но сохранение её, а главное, сохранение общего славянского характера жизни и культуры невозможно без тесного взаимного соединения с Россией».

Данилевский был уверен: «Удел России – удел счастливый: для увеличения своего могущества ей приходится не покорять, не угнетать, как всем представителям силы, жившим доселе на нашей земле: Македонии, Риму, арабам, монголам, государствам германо-романского мира, а – освобождать и восстановлять; и в этом дивном, едва ли не единственном совпадении нравственных побуждений и обязанностей с политическою выгодою и необходимостью нельзя не видеть залога исполнения её великих судеб, если только мир наш не жалкое сцепление случайностей, а отражение высшего разума, правды и благости».

Словно сегодня сказано гениальным учёным: «…Враждебность Европы слишком очевидна, она лежит не в случайных комбинациях европейской политики, не в честолюбии того или другого государственного мужа, а в самых основных её интересах».

Крым стал местом, откуда началось возвращение Данилевского. Предвзято истолкованный авторитетным философом Владимиром Соловьёвым труд «Россия и Европа» оказался под запретом, а имя автора упоминалось разве что специалистами.

По этой причине долгое время никто не интересовался точным местом захоронения философа, скоропостижно скончавшегося от сердечного приступа во время научной поездки в Тифлисе 7 ноября 1885 года. После революции крымскую усадьбу, где было погребено перевезённое вдовой тело учёного, разграбили и сожгли дотла. В советские времена на территории разбили пионерский лагерь. Не подозревая о некрополе, место его закатали в бетон и устроили здесь костровую площадку. И только в 1996 году группа учёных Таврического национального университета установила место упокоения Данилевского, его супруги (внучатой племянницы святителя земли Русской Игнатия Брянчанинова) и ещё восьми членов семьи ( среди них и их приёмный сын художник Алексей Зрельяков, которого философ с женой нашли в Вологде, где мальчик-сирота расписывал заборы, а благодаря приёмным родителям получил образование в Академии художеств С-Петербурга, и его работы сегодня хранятся в Русском музее).

По выходным энтузиасты сбивали отбойными молотками бетонное покрытие. В мае 1997 года эту работу завершили, тогда же установили на могиле Данилевского точно такой же православный деревянный крест, какой был при захоронении.

В декабре 2007 года по инициативе Русской общины Крыма, не без препятствия по стороны украинских чиновников, установили памятник, средства на который выделили потомки учёного Валентина Яковлевна Данилевская-Данильченко, Татьяна Николаевна Вьюшкина и Ольга Николаевна Данилевская.

На открытие памятника приехала дочь Татьяны Николаевны Ольга Николаевна, живущая в США, но не теряющая связи с родиной и родовым гнездом.

В 2002 году в Крыму провели первую представительную научную конференцию, а с 2007 года конференции проходят ежегодно в рамках Международного фестиваля «Великое Русское слово» в июне, а в рамках Ливадийского форума в декабре – «круглые столы».

Студенты и старшеклассники участвуют в чтениях Данилевского, которые проводятся в Республиканской научной универсальной библиотеке имени И.Франко.

Научные чтения прошли в Севастопольском Институте биологии южных морей, где говорили о вкладе учёного и в общественные науки, и в ихтиологию, о его исследованиях по теории эволюции и критики теории Дарвина. Была презентована книга учёного-ихтиолога Анны Арсеньевны Майоровой-Даниленко «История моей жизни для моих детей», существенно дополняющая биографические сведения о роде Данилевских.

У Н.Я. Даниленко немало фундаментальных исследований в разных научных областях, которые сохраняют свою актуальность и сегодня. Но даже если бы у него был всего один труд – «Россия и Европа», этого достаточно для глубочайшего почитания гения. Теперь эту книгу переиздают, в том числе и в Крыму, ведущие политики цитируют её в своих речах, статьях, книгах…