Комментарий редакции

Усовершенствование программ на основе искусственного интеллекта, является ли их использование благом. Будущее нейросетей. История создания программы Элиза. Подведение итогов теста Тьюринга. Кто победил – человек или искусственный интеллект.

Основные тезисы беседы:

1. Результаты последнего теста Тьюринга, где чат-бот GPT-3 показал результат лучше половины людей по распознаванию человека или робота.

2. Программа ELIZA 1966 года, которая успешно имитирует поведение психотерапевта в диалоге. Оказалось, что хорошо построенная структура разговора может заменить смысл.

3. Как "обмануть" нейронную сеть и заставить ее, например, рассказать как сломать электростанцию.

4. Боты в социальных сетях – как мошенники и маркетологи их используют. Теперь боты научились имитировать поведение людей.

5. Трафик в интернете, сгенерированный ботами, уже превышает трафик от людей.

6. В самом конце беседы упоминается вымышленный "закон Ашманова", согласно которому в компьютерных системах нужно "ломать человека", поскольку он является наиболее уязвимым звеном.

Вывод: в беседе поднимались вопросы стремительного прогресса в области искусственного интеллекта и того, как ИИ, особенно в виде чат-ботов, всё больше проникает в нашу повседневную жизнь, порой обманывая и манипулируя людьми. Отмечалось, что со временем чисто человеческое общение в интернете может стать эксклюзивом и роскошью.